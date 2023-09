Đây là mức giá rẻ nhất của iPhone 15 Pro Max tại Việt Nam

Chỉ sau 2 tuần sau khi được công bố, ngày 22/9 vừa qua, Apple đã chính thức khởi động chương trình đặt trước (pre-order) cho loạt iPhone 15 mới tại Việt Nam. Thông qua Apple Store trực tuyến, đại lý bán lẻ và sàn thương mại điện tử, người dùng có thể tiến hành đặt cọc để sở hữu iPhone 15 sớm nhất vào ngày 29/9, cũng là ngày mở bán chính thức đầu tiên tại Việt Nam.

Không khó để thấy trong bốn model iPhone 15 là iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max, model được người dùng quan tâm hơn cả trong đợt hàng đầu tiên là iPhone 15 Pro Max.

Không chỉ bởi đây là mẫu iPhone cao cấp nhất với màn hình lớn nhất, mà iPhone 15 Pro Max còn sở hữu một ưu điểm vượt trội so với tất cả các model khác là hệ thống camera với khả năng zoom quang học 5X. Cộng với việc iPhone 15 Pro Max có trọng lượng nhẹ hơn đáng kể so với các thế hệ cũ, đây dễ dàng trở thành sự lựa chọn phổ biến nhất với người dùng Việt.

Banner đặt hàng iPhone 15 Pro Max tại một hệ thống bán lẻ

Tại Việt Nam, mức giá niêm yết của iPhone 15 Pro Max phiên bản 256GB, 512GB và 1TB là 35, 41 và 47 triệu đồng. Tuy nhiên, người dùng hoàn toàn có thể sở hữu chiếc máy này với mức giá rẻ hơn đáng kể nếu biết cách tận dụng các ưu đãi của đơn vị bán lẻ.

Theo chúng tôi ghi nhận, mức giá rẻ nhất cho iPhone 15 Pro Max 256GB là chưa tới 31 triệu đồng, tức rẻ hơn tới 5 triệu đồng so với mức giá niêm yết. Để đạt được mức giá này, người dùng sẽ cần mua máy trên sàn TMĐT Shopee và kết hợp nhiều ưu đãi khác nhau, bao gồm ưu đãi từ ngân hàng, ưu đãi từ cửa hàng (Apple Flagship Store) và ưu đãi từ sàn TMĐT.

Trong trường hợp này, người mua đã kết hợp ưu đãi của thẻ tín dụng (giảm 2.6 triệu đồng), ưu đãi từ Apple Flagship Store (giảm 500.000 đồng) và ưu đãi từ sàn TMĐT (giảm 1 triệu đồng) để đạt được mức giá 30.9 triệu đồng, kết hợp với sử dụng 500.000 xu để có giá cuối là 30.4 triệu đồng. So với giá niêm yết của Apple, mức giá này rẻ hơn tới 4 triệu đồng.

Mức giá rẻ nhất cho iPhone 15 Pro Max được ghi nhận tại Việt Nam

Chia sẻ với chúng tôi, anh Lê Long (ngụ tại Hà Đông, Hà Nội) hào hứng khi cho biết mua được chiếc iPhone 15 Pro Max chỉ với 31.5 triệu, rẻ hơn 3.5 triệu đồng so với giá niêm yết. Mức giá mà anh Long phải trả cao hơn 500.000 đồng so với trường hợp ở trên, do ưu đãi ngân hàng của anh Long sử dụng dừng lại ở mức 2 triệu đồng. Mức giá này vẫn được đánh giá là rất rẻ khi so với mức trung bình mà hầu hết người dùng sẽ phải trả cho một chiếc iPhone 15 Pro Max.

Người dùng cần kết hợp nhiều ưu đãi khác nhau để đạt được mức giá rẻ

Dù vậy, không khó để thấy rất ít người có thể mua được iPhone 15 Pro Max với mức giá rẻ như vậy. Do lượng máy và ưu đãi giới hạn, người mua sẽ phải rất nhanh tay, nhanh mắt và có kinh nghiệm "săn sale". Ở thời điểm hiện tại, do lượng máy và ưu đãi đã hết, người dùng sẽ không thể mua được với mức giá rẻ như trên nữa.