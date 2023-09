Người Việt đua nhau đặt sớm iPhone 15, phiên bản Pro Max nhanh chóng cháy hàng

Sau thời gian cho khách hàng đăng ký thông tin sớm, từ 0h ngày 22/9, các đại lý ủy quyền của Apple (AAR) tại Việt Nam cũng như Apple Store trực tuyến bắt đầu mở đặt trước loạt iPhone 15 vừa ra mắt. Thời gian mở đặt trước đến hết 28/9 và iPhone 15 series sẽ chính thức mở bán từ ngày 29/9 trên toàn quốc. Như vậy, năm nay iPhone 15 sẽ đến tay người dùng Việt sớm hơn so với những năm trước.

Ảnh thực tế iPhone 15 Pro Max, chiếc điện thoại mới này sẽ chính thức đến tay người dùng vào ngày 29/9

Người Việt đua nhau đặt hàng sớm iPhone 15

Ngày 22/9 vừa qua, iPhone đã được chính thức mở bán tại một số thị trường và Úc là quốc gia được mở bán sớm nhất do chênh lệch múi giờ. Hình ảnh hàng người kéo dài chờ mua iPhone mới lại tái hiện. Còn ở Việt Nam, sức nóng của iPhone 15 cũng chẳng hề kém cạnh.

So với mọi năm, giá iPhone 15 series năm nay được nhận định là khá mềm. Cụ thể, trên Apple Store Online, giá bán khởi điểm của iPhone 15 là từ 22,999 triệu đồng, iPhone 15 Plus từ 25,999 triệu đồng, iPhone Pro từ 28,999 triệu đồng và iPhone Pro Max từ 34,999 triệu đồng. Trong khi đó, giá cả iPhone của các đại lý ủy quyền của Apple (AAR) ở Việt Nam có mức giá thấp hơn đáng kể và còn có nhiều ưu đãi kèm theo.

Mức giá iPhone 15 tại TopZone, chênh lệch so với giá niêm yết tại Apple Store Online

Với mức giá hấp dẫn hơn trước, rất nhiều người dùng Việt Nam quan tâm và đặt mua sớm iPhone 15 series. Ghi nhận tại hệ thống bán lẻ Thế Giới Di Động, kể từ khi bắt đầu mở đặt trước vào 0h ngày 22/9 thì hiện tại đã có gần 32 nghìn đơn đặt trước cho iPhone 15. Trong đó, hơn một nửa số đơn hàng iPhone 15 được đặt trước (hơn 23 nghìn đơn hàng đã đặt cọc). Ước tính, nếu tất cả các đơn hàng đặt trước này đều là phiên bản iPhone 15 thấp nhất thì tổng số tiền mua iPhone mới của người Việt tại TGDĐ cũng đã lên đến 700 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các hệ thống khác cũng nhận hàng nghìn đơn hàng đặt trước iPhone 15.

Mức giá mua iPhone 15 series thấp hơn đáng kể so với mọi năm, các AAR cũng tung ra nhiều khuyến mãi hấp dẫn

iPhone 15 Pro Max cháy hàng, đây là 2 phiên bản màu được ưa chuộng nhất

Theo ghi nhận từ một số đại lý ủy quyền AAR Việt Nam, phần lớn khách hàng đăng ký mua iPhone mới tại hệ thống này có đến hơn 73% lựa chọn iPhone 15 Pro Max. iPhone 15 Pro chiếm 12%, iPhone 15 và 15 Plus khoảng 15%. Ngoài ra, có một điểm khác biệt so với mọi năm là phiên bản iPhone 15 dòng thường được quan tâm nhiều hơn nhờ những nâng cấp tốt hơn so với các dòng iPhone tiền nhiệm.

iPhone 15 Pro Max là chiếc điện thoại được người Việt Nam săn đón nhất trong 4 mẫu iPhone mới của Apple

Hai màu sắc iPhone được người dùng yêu thích nhất và đặt hàng trước cũng được hé lộ. Phiên bản Titan tự nhiên của iPhone 15 Pro và Hồng phấn trên iPhone 15 thường là 2 màu sắc được lựa chọn nhiều nhất, chiếm đến khoảng 60% tỷ lệ khách hàng đăng ký. Do đó, tình trạng cháy hàng, thiếu hàng khả năng cao có thể xay ra trong thời gian đầu mở bán, điều này tương tự như các năm trước.

Hai màu sắc được nhiều người lựa chọn nhất: Titan tự nhiên trên iPhone 15 Pro và Pro Max cùng Hồng phấn trên iPhone 15

Về iPhone 15, chiếc điện thoại mới nhất của Apple đều được nâng cấp cổng kết nối USB-C, camera độ phân giải tối đa 48MP. Với iPhone và 15 Plus có màn hình 6,1 và 6,7 inch, trang bị chip A16 Bionic, camera kép và màn hình Dynamic Island. Trong khi đó, 2 phiên bản cao cấp iPhone 15 Pro và 15 Pro Max được nâng cấp ở chip A17 Pro cổng USB-C có khả năng truyền dữ liệu tốc độ cao, viền titan, nút Action hoàn toàn mới. Riêng iPhone 15 Pro Max còn được nâng cấp camera tele với khả năng zoom quang học 5x ấn tượng.