Mở hộp iPhone 15 Pro Max titan tự nhiên tại Singapore, phát hiện chi tiết mà nhiều người dùng sẽ thích

Năm nay phần dây sạc đã được thay đổi thành dây type C to C thay vì type C to Lightning như trước. Điểm đặc biệt hơn nữa là những sợi dây sạc type C to C này đều đã được bọc dù. So với loại dây sạc bọc nhựa trước đây, thì dây bọc dù hứa hẹn mang lại độ bền cao hơn, đây cũng là yếu tố giúp iPhone 15 tạo được thiện cảm với người dùng.