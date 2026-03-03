Đây là Galaxy S26 Ultra: Không thay đổi mọi thứ - chỉ nâng cấp đúng thứ mà người dùng cần nhất

2026 không phải là thời điểm dễ thở với các hãng công nghệ, đặc biệt là những tập đoàn sản xuất ở quy mô hàng chục triệu thiết bị mỗi năm. Giá linh kiện, nhất là RAM và bộ nhớ, đang tăng mạnh; áp lực thuế quan và chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn chưa hạ nhiệt; trong khi thị trường smartphone sau nhiều năm tăng trưởng đã bước vào giai đoạn bão hòa.

Theo Ice Universe, tính đến tháng 6/2025, Galaxy S25 Ultra là mẫu "Ultra" bán chạy nhất với gần 8,4 triệu máy bán ra - gấp khoảng 8 lần so với ba mẫu "Ultra" khác từ các nhà sản xuất Trung Quốc cộng lại.

Với những công ty có quy mô như Samsung, chỉ một thay đổi nhỏ về chi phí linh kiện cũng có thể kéo theo tác động dây chuyền đến toàn bộ danh mục sản phẩm. Điều này càng đáng chú ý khi dòng Ultra hiện là trụ cột doanh số trong phân khúc cao cấp — nơi mỗi quyết định thiết kế hay cấu hình đều phải cân nhắc giữa chi phí, hiệu năng và kỳ vọng của người dùng.

Trong bối cảnh đó, Galaxy S26 Ultra không cố gắng tạo cảm giác "mới hoàn toàn" hay chạy theo những con số dễ gây ấn tượng. Thay vào đó, Samsung dường như chọn cách nâng cấp có chọn lọc: không nhiều thay đổi, nhưng đã thay đổi thì phải đủ giá trị để người dùng cảm nhận được sự khác biệt ngay trong trải nghiệm hằng ngày. Chỉ cần một nâng cấp đủ "đáng tiền", đủ hợp lý trong cách sử dụng thường ngày, chiếc máy mới vẫn có thể tạo ra cảm giác muốn lên đời, dù tổng thể không có một cuộc lột xác nào diễn ra.

Privacy Display: Samsung biến nỗi lo bị nhìn lén thành chuyện của quá khứ

Những lo ngại về việc người khác nhìn trộm màn hình thực ra không phải là câu chuyện mới. Trong nhiều năm qua, người dùng đã có thể tìm đến các loại miếng dán chống nhìn trộm như một giải pháp tạm thời.

Tuy nhiên, đây luôn là một lựa chọn mang tính "chữa cháy" hơn là giải pháp lâu dài. Thứ nhất, bản chất của miếng dán chỉ là một lớp phủ vật lý nên độ bền không cao; sau một thời gian sử dụng dễ trầy xước, nứt vỡ và buộc phải thay mới, kéo theo chi phí phát sinh và ảnh hưởng tới thẩm mỹ thiết bị. Nhưng quan trọng hơn, miếng dán chống nhìn trộm thường làm suy giảm đáng kể chất lượng hiển thị: độ sáng giảm, màu sắc bị lệch và góc nhìn bị bó hẹp ngay cả khi người dùng không có nhu cầu bảo mật. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng phải chấp nhận sống chung với trải nghiệm màn hình kém hơn trong mọi tình huống, kể cả khi đang sử dụng điện thoại một mình.

Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra tiếp cận vấn đề theo hướng tích hợp ngay từ phần cứng màn hình thay vì bổ sung lớp phủ bên ngoài. Công nghệ này được phát triển từ giải pháp Flex Magic Pixel mà Samsung Display từng trình diễn năm 2024, cho phép điều chỉnh góc nhìn của tấm nền AMOLED để hạn chế rò rỉ thông tin sang hai bên.

Màn hình chống nhìn trộm trên Galaxy S26 Ultra.

Khi kích hoạt, nội dung vẫn hiển thị rõ ràng với người đối diện trực diện, trong khi những người nhìn từ góc lệch chỉ thấy ánh sáng phản chiếu hoặc hình ảnh khó đọc. Quan trọng hơn, tính năng có thể bật tắt nhanh từ bảng điều khiển, cho phép người dùng linh hoạt chuyển đổi tùy bối cảnh: bật khi sử dụng nơi công cộng, tắt khi ở không gian riêng để trở lại trải nghiệm hiển thị đầy đủ như một màn hình thông thường.

Việc tích hợp ở cấp độ phần cứng và hệ điều hành cũng mở ra những khả năng tinh chỉnh mà các giải pháp dán ngoài không thể đáp ứng. Người dùng có thể thiết lập kích hoạt tự động trong các ứng dụng nhạy cảm như email, tài liệu công việc hoặc thư viện ảnh, thay vì áp dụng cho toàn bộ hệ thống.

So sánh màn hình của Galaxy S25 Ultra (trái) và Galaxy S26 Ultra (phải), trong đó Galaxy S26 Ultra bật tính năng màn hình chống nhìn trộm.

Ví dụ, khi xem ảnh trong thư viện ở nơi đông người, nội dung có thể được giới hạn góc nhìn để tránh bị nhìn lén, trong khi ứng dụng camera vẫn giữ góc nhìn rộng để không ảnh hưởng đến trải nghiệm chụp. Ngoài ra, các thông báo nhạy cảm như tin nhắn hoặc mã xác thực có thể được làm mờ với người nhìn từ bên ngoài nhưng vẫn hiển thị đầy đủ với chủ nhân thiết bị — một mức độ kiểm soát mà các miếng dán vật lý không thể cung cấp.

Người dùng có thể tùy biến màn hình chống nhìn trộm của Galaxy S26 Ultra để chỉ kích hoạt ở một số tình huống hay ứng dụng nhất định.

Người dùng có thể thiết lập để chỉ phần thông báo nhạy cảm của ứng dụng được bảo vệ.

Tất nhiên, vì là công nghệ điều chỉnh góc nhìn trực tiếp trên tấm nền, khi kích hoạt Privacy Display người dùng vẫn có thể nhận ra một số thay đổi như độ sáng giảm nhẹ và độ sắc nét bị điều chỉnh để đảm bảo hiệu quả bảo mật. Tuy vậy, so với sự suy giảm rõ rệt của các miếng dán chống nhìn trộm truyền thống, đây là một bước tiến đáng kể. Quan trọng hơn, người dùng có toàn quyền bật hoặc tắt tính năng theo nhu cầu, thay vì phải chấp nhận đánh đổi chất lượng hiển thị trong mọi tình huống.

Chất lượng hiển thị khi tắt (trái) và bật (phải) tính năng màn hình chống nhìn trộm của Galaxy S26 Ultra.

Galaxy AI tiếp tục tiến hóa: Từ trợ lý thông minh trở thành "AI Agent" làm việc thay bạn

Trí tuệ nhân tạo trên smartphone vẫn là chủ đề gây nhiều tranh luận: liệu đây là những tiện ích thực sự cần thiết hay chỉ là lớp công nghệ mang tính trình diễn. Tuy nhiên, với người dùng tại Việt Nam, Galaxy AI trên Galaxy S25 Ultra trước đó đã cho thấy một nền tảng đủ hoàn thiện và hữu dụng trong thực tế. Những tính năng như Circle to Search, chỉnh sửa ảnh thông minh hay tích hợp Gemini không chỉ hoạt động ổn định mà còn hỗ trợ tiếng Việt từ sớm, giúp người dùng tiếp cận công nghệ theo cách tự nhiên thay vì phải thích nghi với nó.

Trên Galaxy S26 Ultra, trải nghiệm này tiếp tục được mở rộng với một số bổ sung mới, hướng đến khả năng tự động hóa và cá nhân hóa sâu hơn trong quá trình sử dụng.

Một trong những hướng phát triển đáng chú ý năm nay là khả năng tự động hóa tác vụ thông qua AI Agent trên nền Gemini. Thay vì thực hiện từng bước thủ công, người dùng có thể đưa ra một câu lệnh duy nhất và hệ thống sẽ xử lý chuỗi thao tác trung gian — chẳng hạn đặt xe hoặc đặt đồ ăn — trước khi yêu cầu xác nhận cuối cùng.

Thử nghiệm "Agentic AI" trên Galaxy S26 Ultra: chỉ cần 1 câu lệnh "gọi Uber tới sân bay SFO", Gemini sẽ mở ứng dụng Uber và đặt xe tới địa điểm mà người dùng chọn. Quá trình này hoạt động hoàn toàn trong nền (background), nhưng người dùng có thể xem AI làm việc và can thiệp bất cứ lúc nào.

Trong các thử nghiệm tại Mỹ, Gemini có thể tương tác trực tiếp với dịch vụ như Uber hoặc DoorDash. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại, tính năng AI Agent chưa hỗ trợ tiếng Việt và cũng chưa tương thích với các ứng dụng dịch vụ tại Việt Nam. Điều này khiến trải nghiệm thực tế với người dùng trong nước vẫn còn hạn chế, nhưng đồng thời cho thấy một hướng tương tác mới: smartphone không chỉ phản hồi lệnh, mà bắt đầu thực hiện công việc thay cho người dùng.

Ở chiều ngược lại, một tính năng AI đã được tối ưu cho người dùng Việt ngay từ đầu là khả năng sàng lọc và xử lý cuộc gọi rác. Trong bối cảnh cuộc gọi quảng cáo và lừa đảo ngày càng phổ biến, Galaxy S26 Ultra có thể thay mặt người dùng tiếp nhận cuộc gọi, phân tích nội dung và xử lý các trường hợp nghi ngờ là spam, trong khi vẫn cho phép can thiệp nếu đó là cuộc gọi quan trọng. Samsung xác nhận tính năng này hỗ trợ tiếng Việt, dù hiệu quả thực tế vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng trong môi trường sử dụng hàng ngày.

Tính năng lọc cuộc gọi trên Galaxy S26 có hỗ trợ tiếng Việt.

Bên cạnh đó, khả năng chỉnh sửa hình ảnh tiếp tục được mở rộng theo hướng sáng tạo linh hoạt hơn. Người dùng không chỉ xóa vật thể mà còn có thể bổ sung chi tiết vào ảnh bằng câu lệnh văn bản, mở ra cách chỉnh sửa nhanh phục vụ chia sẻ trên mạng xã hội. Công nghệ này là kết quả hợp tác giữa Samsung và Google, và trong thử nghiệm thực tế cho thấy khả năng xử lý khá thuyết phục trong nhiều tình huống phổ biến.

Chỉnh sửa hình ảnh với AI bằng cách nhập liệu yêu cầu (prompt).

Một số cải tiến nhỏ khác cũng hướng đến trải nghiệm hằng ngày. Now Nudge đưa ra gợi ý trả lời nhanh theo ngữ cảnh, giúp rút ngắn thao tác khi nhắn tin. Audio Eraser được mở rộng phạm vi hoạt động, không chỉ áp dụng cho video quay sẵn mà còn có thể lọc tiếng ồn khi phát nội dung giải trí như YouTube hay Netflix, mang lại trải nghiệm nghe rõ ràng hơn trong môi trường ồn ào.

Hai tính năng Galaxy AI mới: Now Nudge và Xóa âm thanh với các ứng dụng sẵn có

Song song với Gemini, Samsung cũng làm mới Bixby theo hướng chatbot thông minh hơn thông qua hợp tác với Perplexity, nhằm cải thiện khả năng tìm kiếm thông tin và phản hồi theo ngữ cảnh hội thoại tự nhiên. Dù khó cạnh tranh về mức độ phổ biến với trợ lý AI của Google, Bixby vẫn có lợi thế riêng khi có thể điều khiển sâu các cài đặt hệ thống. Trong thực tế, điều này khiến Bixby trở thành lớp trợ lý bổ trợ, trong khi Gemini vẫn đóng vai trò trung tâm cho các tác vụ tìm kiếm và tương tác ngôn ngữ tự nhiên.

Trợ lý Bixby mới trên Galaxy S26 Ultra dựa trên nền tảng của Perplexity.

Nhìn tổng thể, Galaxy AI trên Galaxy S26 Ultra không phải là một bước nhảy vọt đơn lẻ mà là sự mở rộng của một hệ sinh thái đang dần trưởng thành. Một số tính năng tiên phong như AI Agent vẫn cần thời gian để địa phương hóa và tích hợp dịch vụ trong nước, nhưng những ứng dụng đã hỗ trợ tiếng Việt - như lọc cuộc gọi rác - cho thấy khi AI được triển khai đúng bối cảnh, nó có thể chuyển từ yếu tố công nghệ gây tò mò thành công cụ hữu ích trong đời sống hằng ngày.

Không phải bản nâng cấp toàn diện - nhưng đủ khác biệt để khiến người dùng cao cấp phải suy nghĩ

Nhìn tổng thể, Galaxy S26 Ultra tiếp tục mở rộng những nền tảng đã được định hình từ thế hệ trước. Các cải tiến về Galaxy AI, khả năng tự động hóa tác vụ, tinh chỉnh camera hay tốc độ sạc nhanh hơn góp phần hoàn thiện trải nghiệm, nhưng khó có thể xem đây là một cuộc nâng cấp toàn diện theo nghĩa truyền thống. Thay vào đó, điểm nhấn rõ ràng nhất của thiết bị lại nằm ở Privacy Display - tính năng tưởng chừng nhỏ, nhưng chạm trực tiếp vào nhu cầu riêng tư ngày càng quan trọng trong đời sống số hiện đại.

Mặc dù vậy, việc đưa ra quyết định nâng cấp không hẳn là điều dễ dàng. Galaxy S25 Ultra hiện đang được điều chỉnh xuống mức giá khá sâu, trở thành lựa chọn hợp lý cho những người muốn sở hữu một flagship cao cấp với chi phí dễ tiếp cận hơn. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra là một mẫu máy mới ra mắt nên mức giá vẫn ở ngưỡng cao. Với nhiều người dùng, S25 Ultra vẫn đáp ứng tốt hầu hết nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, đối với nhóm người dùng cao cấp - những người thường xuyên xử lý thông tin nhạy cảm, làm việc nơi công cộng hoặc đề cao yếu tố bảo mật - Privacy Display có thể là điểm khác biệt đủ lớn để khiến việc nâng cấp trở nên đáng cân nhắc.

Bên cạnh Galaxy S26 Ultra, Samsung còn tung ra Galaxy S26 và Galaxy S26+. Tiếc rằng, hai mẫu máy này không được trang bị màn hình chống nhìn trộm như người anh lớn.

Có thể nóim, Galaxy S26 Ultra không phải là chiếc điện thoại tạo ra cảm giác "phải lên đời ngay lập tức". Nhưng những nâng cấp có chọn lọc, đặc biệt xoay quanh quyền riêng tư và trải nghiệm thực tế, cho thấy một hướng tiến hóa thực dụng hơn của dòng Ultra.

Nếu ví von, "Galaxy S26 Ultra" có lẽ hợp hơn với tên gọi "Galaxy S25s Ultra" - và trong trường hợp này, chữ "S" có nghĩa là "Security".