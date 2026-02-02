Check-in Tết 2026: Đường hoa xuân rực rỡ tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất chính thức mở cửa

Sự kiện khai mạc Đường Hoa Xuân lần thứ 5 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình nửa thập kỷ xây dựng không gian văn hóa thường niên phục vụ cộng đồng của Menas

Với mức đầu tư lên đến gần 5 tỷ đồng, tọa lạc tại khuôn viên Menas Mall và trải dài từ đường Trường Sơn đến đường Hồng Hà, đây được ghi nhận là đường hoa có quy mô lớn nhất tại khu vực phía Bắc TP.HCM.Đặc biệt, với thời gian mở cửa kéo dài từ ngày 31/1 đến hết ngày 23/2/2026, công trình này được ghi nhận là đường hoa có thời gian hoạt động dài nhất thành phố.

Lấy chủ đề "Vũ khúc Xuân Bính Ngọ – Kỷ nguyên vươn mình", đường hoa không chỉ là nơi tái hiện vẻ đẹp đất nước Việt Nam qua hành trình ba miền Bắc - Trung - Nam mà còn là một biểu tượng độc đáo của tinh thần kết nối và tôn vinh bản sắc dân tộc.

Đường hoa dự kiến thu hút hơn 500.000 lượt khách tham quan, thưởng lãm trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ

Điểm nhấn trung tâm của không gian năm nay chính là hình tượng Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt bay về trời, tượng trưng cho sức mạnh quật cường và khát vọng vươn tầm của dân tộc trong kỷ nguyên mới. Trong không gian đậm chất di sản, du khách sẽ bắt gặp hình ảnh Nhà sàn Tây Bắc mộc mạc bên những thửa ruộng bậc thang, Làng hương rực rỡ sắc màu của miền Trung và Bến thuyền Hồ Sen thanh khiết đặc trưng của vùng đất Nam Bộ.

Sự sắp đặt tinh tế này tạo nên một vũ khúc giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, mang đến cho cư dân thành phố nói chung và người dân Phường Tân Sơn Hòa nói riêng cùng khách du lịch quốc tế một điểm đến thưởng lãm nghệ thuật đẳng cấp.

Các không gian văn hóa mang đậm màu sắc dân tộc trở thành điểm check-in thu hút đông đảo khách tham quan

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng giám đốc Menas, chia sẻ rằng thông điệp "Hào khí Bính Ngọ - Vươn mình mạnh mẽ – Tỏa sáng bất khuất – Tiếp bước tương lai" của tượng đài trung tâm chính là kim chỉ nam cho Menas trong việc không ngừng đổi mới và phụng sự xã hội. Ông khẳng định đường hoa là một món quà tinh thần dành tặng người dân thành phố, gửi gắm hy vọng về một hành trình bứt phá trong năm mới.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh (ở giữa) cho biết đường hoa là một món quà tinh thần dành tặng người dân thành phố

Tiếp nối tinh thần đó, bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Phường Tân Sơn Hòa nhấn mạnh: "Đây không chỉ là những công trình trang trí cảnh quan, mà còn là biểu tượng sinh động cho sự đồng hành giữa chính quyền Phường Tân Sơn Hoà và doanh nghiệp, cùng chung tay kiến tạo không gian đô thị xanh – đẹp – văn minh – nghĩa tình, phục vụ trực tiếp đời sống tinh thần của Nhân dân. Phường Tân Sơn Hòa đồng hành cùng Menas không chỉ dừng lại ở một công trình, một thời điểm, mà là sự gắn bó lâu dài vì sự phát triển bền vững của địa phương".

Bên cạnh không gian thưởng lãm, Menas Mall còn mang đến chuỗi hoạt động Tết đa dạng nhằm gắn kết người dân và lưu giữ những nét đẹp xưa như xin chữ ông đồ, hái lộc đầu xuân trúng quà may mắn và dịch vụ chụp ảnh lấy liền để ghi dấu khoảnh khắc sum vầy.

Người dân hào hứng trải nghiệm phong vị Tết cổ truyền qua hoạt động xin chữ ông đồ

Không khí đón xuân còn lan tỏa đến Làng Ẩm thực Yum Food Village tại tầng 5 với các chương trình trải nghiệm ẩm thực đặc sắc dành cho gia đình. Thấu hiểu nhu cầu mua sắm tất bật ngày cuối năm, Menas Mall cùng siêu thị Mena Gourmet đã triển khai sự kiện Mena Sale ngay trong trung tâm thương mại.

Sự kiện quy tụ gần 200 nhãn hàng hiệu thuộc các lĩnh vực mỹ phẩm, nước hoa, thời trang, phụ kiện, vali, giày dép và hàng tiêu dùng gia dụng với mức giảm giá lên đến 80%, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm và hỗ trợ người dân mua sắm Tết một cách thuận tiện và kinh tế nhất.

Với sự đầu tư bài bản về cả hình ảnh lẫn nội dung, Đường hoa Phường Tân Sơn Hoà - Menas Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ là một điểm chụp hình hấp dẫn mà còn là biểu tượng cho sự thịnh vượng và tinh thần đoàn kết trường tồn của dân tộc. Sự kiện chính thức mở cửa phục vụ công chúng xuyên suốt mùa lễ hội, hứa hẹn trở thành dấu ấn rực rỡ nhất tại cửa ngõ hàng không quốc tế của thành phố trong năm mới.