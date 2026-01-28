Lên kế hoạch du xuân Tết 2026: Xu hướng du lịch đầu năm của người Việt

Tết không chỉ là dịp sum họp gia đình thiêng liêng mà còn là kỳ nghỉ dài quý giá, khi nhiều người tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ để làm mới bản thân, tái tạo năng lượng và đón chào năm mới với tinh thần tích cực hơn. Trong bối cảnh nhu cầu du lịch Tết ngày càng gia tăng, du khách đang ngày càng chuẩn bị sớm để săn được mức giá tốt hơn, tránh áp lực quá tải mùa cao điểm và kiến tạo những hành trình ý nghĩa. Từ việc lựa chọn điểm đến phù hợp, quản lý ngân sách đến xây dựng các hoạt động đáng nhớ, sự chuẩn bị kỹ lưỡng đang từng bước định hình cách du khách Việt lên kế hoạch cho kỳ nghỉ Tết 2026.

Tăng trưởng mạnh mẽ ở các điểm đến trong nước

Nhu cầu du lịch nội địa tăng mạnh trước thềm Tết 2026. Theo dữ liệu nội bộ của Traveloka, lượng tìm kiếm về Hà Nội tăng gấp 1,8 lần so với tháng 12, cho thấy Thủ đô vẫn là lựa chọn hàng đầu của du khách nhờ các hoạt động văn hóa sôi động, lễ hội truyền thống và không khí Tết rộn ràng. Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đà Lạt và Phú Quốc ghi nhận lượng tìm kiếm tăng hơn gấp đôi so với tháng trước, phản ánh sức hút bền vững của những điểm đến kết hợp hài hòa giữa văn hóa, thiên nhiên và giải trí.

Hà Nội là điểm đến hàng đầu của du khách nội địa. Ảnh: Traveloka

Đáng chú ý, trong số các điểm đến nội địa, Nha Trang nổi bật với mức tăng hơn ba lần về lượt tìm kiếm so với tháng trước. Sự tăng trưởng nhanh chóng này cho thấy xu hướng ngày càng rõ nét của du khách Việt trong việc lựa chọn các kỳ nghỉ nghỉ dưỡng ven biển, hướng đến thư giãn và chăm sóc sức khỏe, như một cách khởi đầu năm mới nhẹ nhàng sau giai đoạn cuối năm bận rộn.

Các điểm đến trong khu vực ngày càng thu hút sự quan tâm

Nhu cầu du lịch quốc tế tại các quốc gia lân cận cũng đang gia tăng rõ rệt. Những thành phố quen thuộc như Bangkok và Kuala Lumpur ghi nhận lượng tìm kiếm tăng gấp đôi so với tháng 12. Trong khi đó, Seoul và Singapore tăng gần gấp ba lần, cho thấy du khách Việt vẫn ưu tiên các điểm đến với đô thị sôi động, ẩm thực đa dạng và nhiều hoạt động phù hợp cho gia đình, với thời gian bay ngắn và thuận tiện.

Bangkok vẫn là điểm đến yêu thích của du khách Việt. Ảnh: Traveloka

Ông Charles Wong, Phó Chủ tịch Thương mại của Traveloka, chia sẻ: "Lên kế hoạch du lịch Tết sớm đang dần trở thành xu hướng phổ biến khi du khách tìm kiếm mức giá tốt hơn, nhiều lựa chọn hơn và sự linh hoạt cao hơn. Tết cũng là mùa du lịch ý nghĩa nhất trong năm, và du khách Việt mong muốn có một trải nghiệm liền mạch trong việc thực hiện kế hoạch của mình. Traveloka được xây dựng dựa trên những nhu cầu ngày càng thay đổi đó. Với hàng nghìn đường bay, danh mục các khách sạn và khu nghỉ dưỡng đa dạng, các trải nghiệm địa phương được chọn lọc, phương thức thanh toán tiện lợi cùng các ưu đãi Tết độc quyền, chúng tôi mong muốn mang đến cho du khách sự toàn diện và tiện lợi. Dù là chuyến đi gia đình đến Nha Trang hay kỳ nghỉ ngắn ngày tại Bangkok, Traveloka là ứng dụng duy nhất kết nối mọi nhu cầu du lịch trong một nền tảng."

Dịch chuyển sang xu hướng lên kế hoạch sớm và có chủ đích hơn

Sự gia tăng nhanh chóng của lượng tìm kiếm cho thấy du khách Việt đang chủ động hơn trong việc lên kế hoạch du lịch Tết. Việc sớm đặt vé máy bay, chỗ ở và các trải nghiệm giúp du khách tiếp cận mức giá tốt hơn, lựa chọn linh hoạt hơn và đa dạng sản phẩm du lịch hơn trong giai đoạn vốn được xem là cao điểm đông đúc nhất trong năm.

Nhằm hỗ trợ xu hướng này, Traveloka đã triển khai Chiến dịch Tết 2026, diễn ra từ ngày 25/01 đến 28/02. Chiến dịch mang đến loạt chương trình ưu đãi, hoạt động tương tác và giải pháp du lịch toàn diện, giúp việc lên kế hoạch cho kỳ nghỉ Tết trở nên dễ dàng hơn, tiết kiệm hơn và trọn vẹn hơn, bao gồm:

Chiến dịch Tết 2026 hấp dẫn của Traveloka. Ảnh: Traveloka

Mã Ưu Đãi Flash Sales:

- Khung giờ hàng ngày: 11:00 – 13:00 và 20:00 – 22:00

- Giảm giá lên đến 50% (không cộng dồn)

- Mã Ưu Đãi Giờ Vàng trị giá 88.000 VNĐ, 888.000 VNĐ và 1.888.000 VNĐ, áp dụng cho mức chi tiêu tối thiểu tùy từng sản phẩm và dịch vụ

Mã Ưu Đãi áp dụng cả ngày:

- Mã Ưu Đãi theo từng sản phẩm (không cộng dồn)

- Mã Ưu Đãi kết hợp Khách sạn & Trải nghiệm trị giá 188.000 VNĐ (có thể cộng dồn)

- Mã Ưu Đãi Đặt vé máy bay theo nhóm (không cộng dồn)

- Mã Ưu Đãi từ đối tác ngân hàng và thương hiệu (không cộng dồn)

Hoạt động tương tác Shuffloka:

- Thời gian: 07/01 – 01/03

- Cơ hội nhận mã ưu đãi cộng dồn lên đến 1.888.000 VNĐ cho vé máy bay, khách sạn và Trải nghiệm

- Nhận Traveloka Gift Voucher trị giá 10.000 VNĐ, 20.000 VNĐ và 50.000 VNĐ

Thông tin chi tiết về chương trình Traveloka Tết 2026, vui lòng truy cập:

https://www.traveloka.com/vi-vn