Chi Pu đồng hành cùng REDMI Note 15 Series, xác lập chuẩn độ bền toàn diện cho smartphone tầm trung “REDMI Titan”

Chặng đường sự nghiệp của Chi Pu được định hình bởi tinh thần bền bỉ, khả năng chịu áp lực cao và sự sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn. Từ những ngày đầu hoạt động nghệ thuật đến khi mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác nhau, nữ nghệ sĩ liên tục đối diện với cạnh tranh, kỳ vọng của công chúng và những thử thách mang tính bước ngoặt, nhưng vẫn lựa chọn kiên định tiến về phía trước để làm mới bản thân và đi đường dài.

Sự bền bỉ đó không chỉ thể hiện ở việc duy trì sức hút trong nước, mà còn được khẳng định khi Chi Pu tham gia chương trình Sisters Who Make Waves, một sân chơi quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong khu vực. Việc xuất hiện và tạo được dấu ấn tại một thị trường có tính cạnh tranh cao như Trung Quốc cho thấy khả năng thích nghi, bản lĩnh và tinh thần dấn thân của một nghệ sĩ sẵn sàng thử thách giới hạn của chính mình.

Đây cũng chính là tinh thần mà REDMI Note 15 Series hướng tới. Một tinh thần không sợ va chạm, không ngại bị thử thách, không ngừng chinh phục những chuẩn mực cao hơn. Chính sự tương đồng này đã đưa Chi Pu đến vai trò Đại sứ của dòng sản phẩm REDMI Note 15 Series tại thị trường Việt Nam, khởi động chiến dịch ra mắt thế hệ REDMI Note mới với định vị bền bỉ, toàn diện và sẵn sàng cho hành trình mới 2026.

Chi Pu chính thức trở thành Đại sứ của dòng sản phẩm REDMI Note 15 Series tại Việt Nam.

Trong vai trò Đại sứ, Chi Pu cho biết quyết định đồng hành cùng REDMI Note 15 Series đến từ sự đồng điệu về giá trị ở thời điểm hiện tại của sự nghiệp. "Với Chi, việc đồng hành cùng một thương hiệu chưa bao giờ là quyết định ngẫu nhiên. Ở giai đoạn này, Chi ưu tiên sự bền bỉ, ổn định và phát triển lâu dài. REDMI Note 15 Series đến đúng thời điểm, khi Chi nhìn thấy sự tương đồng giữa tinh thần của sản phẩm và hành trình của chính mình," Chi Pu chia sẻ.

Với thông điệp Bền Titan, Bền Tuyệt Đỉnh, REDMI Note 15 Series mang đến độ bền vượt trội với chuẩn bền REDMI Titan - là thế hệ REDMI Note bền bỉ nhất từ trước đến nay. Sản phẩm được định hướng phát triển toàn diện về thiết kế, độ bền và trải nghiệm sử dụng - yếu tố ngày càng được người dùng Việt quan tâm trong quá trình sử dụng dài hạn.

Với lịch trình làm việc dày đặc và yêu cầu di chuyển liên tục, Chi Pu cho biết cô đặc biệt đề cao trải nghiệm toàn diện và ổn định của thiết bị công nghệ đồng hành hằng ngày. "Lịch trình của Chi lúc nào cũng kín và cường độ làm việc cao, nên Chi cần một thiết bị đủ tin cậy để không bị gián đoạn công việc. Khi sử dụng REDMI Note 15 Series, Chi cảm thấy yên tâm vì sự ổn định và bền bỉ trong quá trình sử dụng," nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Bên cạnh việc công bố Đại sứ, Xiaomi cũng úp mở nhiều điểm nhấn đáng chú ý xoay quanh thiết kế chắc chắn, trải nghiệm toàn diện và sự tối ưu cho nhu cầu sử dụng dài hạn của REDMI Note 15 Series. Trong loạt hình ảnh công bố gần đây, Xiaomi cũng úp mở đây sẽ là một trong những thế hệ REDMI Note thể hiện rõ nhất sự chuyển dịch trong triết lý phát triển sản phẩm, khi độ bền và trải nghiệm thực tế được đặt làm giá trị cốt lõi.

Đặc biệt, Chi Pu sẽ xuất hiện chính thức trên sân khấu tại sự kiện ra mắt REDMI Note 15 Series vào ngày 15/1 tới đây. Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn của thị trường smartphone tầm trung trong thời gian tới, đánh dấu bước khởi đầu cho thế hệ REDMI Note mới với định vị bền bỉ và mang đến trải nghiệm toàn diện hơn bao giờ hết.