Công an cảnh báo: Nhận cuộc gọi từ CSKH Ngân hàng, Công ty Luật, Hỗ trợ vay vốn... tuyệt đối không nghe, không gọi lại

Trong thời gian gần đây, lực lượng Công an nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Phú Thọ, liên tục tiếp nhận phản ánh của người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các cuộc gọi điện thoại hiển thị tên rất đáng tin cậy như: CSKH Ngân hàng, Công ty Luật, Hỗ trợ vay vốn, tên người quen….

Dấu hiệu nhận diện các đối tượng lừa đảo:

- Cuộc gọi đến từ số điện thoại lạ nhưng trên màn hình lại hiển thị tên của ngân hàng, cơ quan nhà nước, công ty luật, doanh nghiệp tài chính hoặc tên cá nhân quen biết. Đây là dấu hiệu phổ biến của việc giả mạo tên người gọi, không phản ánh đúng chủ thuê bao thực sự.

- Nội dung cuộc gọi thường mang tính khẩn cấp, gây tâm lý lo sợ hoặc kích thích lòng tham. Các đối tượng thường thông báo tài khoản ngân hàng bị khóa, nghi ngờ liên quan đến hành vi phạm pháp, rửa tiền, hoặc yêu cầu phối hợp điều tra gấp.

- Các đối tượng liên tục thúc ép người nghe phải làm theo hướng dẫn ngay lập tức, không cho thời gian suy nghĩ hay kiểm chứng thông tin. Khi nạn nhân tỏ ra nghi ngờ, chúng thường đe dọa, gây áp lực tâm lý hoặc trấn an bằng cách khẳng định đây là “quy trình bắt buộc”.

- Mục đích cuối cùng của các đối tượng là yêu cầu người dân cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân; yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản lạ; hoặc dụ cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc để chiếm quyền điều khiển điện thoại.

Người dân cần cảnh giác trước những cuộc gọi lừa đảo

Đối tượng dễ bị nhắm đến:

- Người cao tuổi, người ít tiếp xúc với công nghệ, dễ tin tưởng vào các cuộc gọi tự xưng là cơ quan chức năng, ngân hàng hoặc tổ chức pháp luật.

- Người thường xuyên sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, mua bán trực tuyến, có tài khoản thanh toán, do các đối tượng lợi dụng thông tin rò rỉ hoặc gọi ngẫu nhiên để dò xét.

- Những người nhẹ dạ, thiếu kỹ năng nhận diện lừa đảo trên không gian mạng, dễ hoảng loạn khi bị đe dọa liên quan đến pháp luật hoặc tài chính.

Để tránh rủi ro, công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cảnh giác khi nhận được các cuộc gọi này:

- Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng, số căn cước công dân, hình ảnh giấy tờ cá nhân cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội.

- Không thực hiện chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ, không bấm vào các đường link không rõ nguồn gốc và không cài đặt các ứng dụng ngoài kho ứng dụng chính thức.

- Khi nhận được cuộc gọi nghi ngờ lừa đảo, cần chủ động ngắt cuộc gọi, không tranh luận hay làm theo hướng dẫn. Sau đó, người dân nên tự liên hệ trực tiếp với số tổng đài chính thức của ngân hàng, cơ quan hoặc tổ chức liên quan để kiểm tra lại thông tin.

- Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã bị thiệt hại, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ