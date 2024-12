Khép lại hành trình rực rỡ tại Đạp Gió 2023, Chi Pu đã xuất sắc giành hạng 6 chung cuộc, thành đoàn với 10 sao nữ đình đám khác như Amber, Maria, Chu Châu, Tạ Na… Cô nàng còn càn quét thêm 2 giải phụ "Nghệ sĩ đột phá" và "Sân khấu trình diễn xuất sắc nhất" với tiết mục Shut Up And Dance kết hợp cùng Ella và Mạnh Giai. Tham gia với tư cách đại diện Việt Nam tại đấu trường âm nhạc nước bạn, Chi Pu trở thành một nhân tố hút fan bất ngờ, lọt nhiều hot topic trên sóng mạng xứ tỷ dân. Không ngoa khi nói, Đạp Gió 2023 chính là cú hích đầy ấn tượng giúp Chi Pu vực dậy lại tên tuổi khi sự nghiệp đang ở bên kia sườn dốc.

Tài năng tỏa sáng, nhan sắc thăng hạng, sân khấu miễn bàn

Sở hữu lượng fan không phải dạng vừa tại xứ tỷ dân, Chi Pu thừa thắng xông lên, tổ chức buổi fancon đầu tiên tại nơi đây. Theo đúng như kế hoạch đã đặt ra, ngày 30/11, cô nàng chính thức khai trận sự kiện giao lưu tại Thiên Tân (Trung Quốc) dưới sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Đây cũng được coi là dịp đặc biệt để cô nàng có chung vui và tương tác với FC Trung Quốc của mình.

Tạo hình cực cháy của Chi Pu tại buổi giao lưu với fan hâm mộ.

Tại đây, Chi Pu đã nhuộm đỏ cả show diễn, đem đến những bản hit xuyên suốt sự nghiệp cầm mic của mình như Đoá Hoa Hồng, Anh Ơi Ở Lại… Với 7 năm kinh nghiệm ca hát trên các sân khấu lớn nhỏ, Chi Pu gây choáng ngợp với nguồn năng lượng tươi mới và thần thái bùng nổ. Khả năng làm chủ sân khấu cũng như khả năng khuấy động bầu không khí của cô cũng được đánh giá là tiến bộ hơn hẳn. Giọng hát của mỹ nhân 9x được khen ngợi đã cải thiện rõ rệt.

Giữa ánh đèn sân khấu, Chi Pu gây mê hoặc với tạo hình cực cháy, khoe trọn vòng eo con kiến trong bộ đầm đỏ tựa “đoá hoa hồng”. Không chỉ sở hữu tạo hình bỏng mắt người xem, nữ ca sĩ 9x còn gây sốc với visual trẻ trung, hiện đại cùng những màn giao lưu, eye contact gây thương nhớ dành cho fan hâm mộ.

Nữ ca sĩ "đốn tim" fan hâm mộ với tạo hình "slay" ngất ngây.

Người hâm mộ vỡ oà trong cảm xúc, thoả mãn mọi giác quan trước phần thể hiện của Chi Pu lần này. Nhiều netizen bày tỏ sự khen ngợi trước trình ca hát của cô, cho rằng cô nàng đã chăm chỉ trau dồi những thiếu sót của mình. Ngoài ra, mọi người hy vọng sẽ được chiêm ngưỡng nhiều sân khấu đã tai vui mắt khác của Chi Pu trong tương lai.

Chi Pu nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả có mặt nhờ những stage cuốn hút.

Trước đó, buổi fancon đầu tiên Chi Pu The Rose - The First Fancon được tổ chức tại TP.HCM nhằm điểm lại những cột mốc đáng nhớ sau 15 năm hoạt động nghệ thuật của mỹ nhân 9x. Sự kiện giao lưu đã thu hút hơn 1000 fan tới tham dự, trong đó có cả những khán giả từ Trung Quốc Nhật Bản và các thành phố khác trong nước tới chung vui và ủng hộ cô.

Fancon đầu tiên đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của cô nàng.

Ngoài gây choáng ngợp với phần trình diễn được đầu tư và dàn dựng công phu, khoảnh khắc đáng nhớ nhất tại buổi fancon này là đoạn video ghi lại hành trình 15 năm làm nghệ thuật của Chi Pu. Tại đây, cô nàng xúc động trước tình cảm to lớn của FC dành cho mình, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với bóng hình đã sát cánh đi cùng cô từ những bước chân đầu tiên vào showbiz. Tấm lòng của người hâm mộ là quý giá nhất, là động lực giúp Chi Pu làm nên những điều phi thường.

Cộng đồng fan của Chi Pu hiển nhiên phải là những người có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ và dũng cảm. Bởi lẽ, thời kỳ khủng hoảng vài năm trước đã khiến hình ảnh của Chi Pu xấu đi trông thấy. Làn sóng tẩy chay mạnh mẽ tại thời điểm đó có thể khiến những Sunny có tâm lý vững nhất cũng có thể bị lung lay. Vì thế, sự nỗ lực và chịu khó của Chi Pu để đứng tại nơi đây đã được đền đáp xứng đáng, không phụ tình cảm của người hâm mộ.

Nữ ca sĩ không khỏi xúc động sau khi nhìn lại hành trình 15 năm đầy vất vả, gian khó.

Cũng mới đây, Chi Pu đã có hẳn 1 set diễn riêng tại GENfest 2024 tạo được sự chú ý. Là một trong 2 sao nữ duy nhất cùng với Hwasa trong đêm diễn ngày 1 của GENfest, Chi Pu mang đến những livestage hoành tráng, kết hợp với dàn vũ công tràn đầy nhiệt huyết, tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đã tai vui mắt. Không chỉ khoe được giọng hát có tiến bộ, Chi Pu đã khiến những khán giả có mặt không thể rời mắt qua màn vũ đạo cực kỳ nóng bỏng.

Chi Pu khoe visual sáng bừng trên sân khấu được dàn dựng hoành tráng như lễ trao giải Kpop.

Không chỉ tạo tiếng vang trong nước, Chi Pu từng có màn chào sân khuấy động hơn 30.000 khán giả tại sự kiện âm nhạc Asian Youth Music Festival 2023 (AYMF) - Đại nhạc hội thanh niên châu Á. Bên cạnh dàn line-up cực kì chất lượng, sự xuất hiện của nữ ca sĩ 9x chiếm chọn spotlight với nhiều siêu phẩm được dàn dựng hoành tráng tựa lễ trao giải Kpop thường niên.

Sắc vóc của nữ ca sĩ phát sáng trong mọi khung hình.

Chi Pu đang hái quả ngọt

Từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trong sự nghiệp cầm mic, giờ đây nữ ca sĩ có cú chuyển mình đầy ngoạn mục. Mỗi stage của cô nàng đều được đánh giá cao nhờ sức hút đến từ tư duy nghệ thuật và sự chỉn chu trong từng kĩ năng trình diễn trên sân khấu cũng như sự trợ giúp từ công nghệ giải trí. Có thể nói, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của nữ ca sĩ 9x đã mang đến cho cô nàng những “trái ngọt” xứng đáng sau hàng loạt những tranh cãi trái chiều về việc “Chi Pu thực sự có tài năng gì?” khi cô nàng vừa diễn xuất, vừa ca hát, xuất thân thì làm mẫu ảnh và có thời gian rất dài hoạt động trong thị trường giải trí. Trong suốt thời gian ấy, Chi Pu bị hoài nghi, bị tranh cãi, bị phản đối, thậm chí album còn bị huỷ bỏ trong năm 2022 tưởng như đã “đánh gục” cô nàng, nhưng không.

Chi Pu chưa được đánh giá cao mặc dù đã đầu tư đầy chỉn chu, chất lượng trong từng bài hát, sân khấu,...

Đến với Đạp Gió 2023, Chi Pu tận dụng lợi thế nhan sắc và kỹ năng nhảy tốt, thành công lôi kéo sự chú y của netizen xứ Trung và từ đó lấy lại vị thế của mình ở showbiz Việt. Chi Pu khôn khéo xây dựng hình ảnh bản thân là một “Chị Đẹp” người cần cù, chịu khó, không ngại vất vả để đạt được mục tiêu của mình.

Giữa sân khấu Chi Pu trở nên bừng sáng nhờ tạo hình và kỹ năng biểu diễn ấn tượng.

Đặc biệt, những show tuyển tú, không chỉ cần hội tụ đủ combo tài sắc vẹn toàn, mà còn tập trung vào những câu chuyện riêng. Chi Pu có cho mình một hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ, luôn thể hiện tâm thế “lăn xả” để phần trình diễn củ bản thân và nhóm được chỉn chu nhất. Vì thế, người hâm mộ xứ tỷ dân dần sinh hảo cảm, có ấn tượng vô cùng tốt với Chi Pu.

Cô nàng nhận biết được điểm mạnh và yếu của mình để lựa chọn gameshow phù hợp. Đạp Gió 2023 là chương trình tìm ra 1 nhóm nhạc idol, thay vì tách riêng ra thành ca sĩ. Ngoài ra, bản chất của show thiên về yếu tố trình diễn, khả năng làm chủ sân khấu và visual long lanh - điều mà Chi Pu đã luôn chiêu đã tới khán giả. Cô nàng và ê-kíp cũng cố gắng trau chuốt hình ảnh, phục trang, vũ đạo và sân khấu để che đi khuyết điểm giọng hát, dù kỹ năng hát hò của cô được đánh giá đã được cải thiện hơn nhiều.

Từ hình ảnh cho đến trang phục hay vũ đạo của cô nàng đều được đánh giá cao.

Ngoài tinh thần chiến đấu vô cùng bền bỉ, Chi Pu cũng tích cực giao lưu và quảng bá văn hóa nước nhà tới bạn bè quốc tế. Từ việc dạy hội chị em Đạp Gió nói tiếng Việt đến mở thương hiệu phở La Ganh tại Trung Quốc, từng dấu chân Chi Pu để lại đều để lại sức nặng nhất định. Khi tham gia các chương trình tại Trung Quốc, Chi Pu cũng đã nhiều lần giới thiệu với bạn bè quốc tế về văn hoá, ẩm thực, du lịch… của quê hương.

Những hành động hướng về quê nhà dù hoạt động ở nơi xa xứ không chỉ gây thiện cảm với người hâm mộ quốc tế mà netizen Việt cũng đã cởi mở hơn rất nhiều so với thời điểm vài năm trước. Các sự kiện, show diễn cô nàng tham dự đểu thu hút lượng lớn khán giả tới ủng hộ và chung vui. Vị thế và danh tiếng được khôi phục, Chi Pu giờ đây được coi là cầu nối văn hóa, góp phần đưa những giá trị đời sống - văn hóa - xã hội của Việt Nam tới gần bạn bè quốc tế hơn.

Nữ ca sĩ tự hào khi quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam khiến cư dân mạng hết lời khen ngợi.

Cuối năm ngoái, Chi Pu xuất sắc lập cú hattrick tại Lễ trao giải WeChoice Awards 2023, được vinh danh tại 3 hạng mục ý nghĩa gồm top 10 nhân vật truyền cảm hứng - giải thưởng do khán giả bình chọn, top 5 đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2023 - giải thưởng do hội đồng thẩm định lựa chọn và Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật. Đây được coi là một sự ghi nhận vô cùng xứng đáng đối với những gì Chi Pu đã cố gắng bứt phá trên hành trình làm nghệ thuật, đúng tinh thần “Dám đam mê Dám rực rỡ”