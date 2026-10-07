Đau xót tin con trai 8 tuổi của cặp diễn viên - đại gia qua đời sau 1000 ngày nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU)

Đồng nghiệp đã gửi tới vợ chồng nữ diễn viên này những lời động viên đầy xúc động.

Sáng 7/10, tờ Mydaily cho hay, nữ diễn viên kiêm nghệ sĩ hài Sung Hyun Joo (phim Chuyện Tình Sungkyunkwan) vừa làm khách mời trên kênh YouTube của Shin Dong Yup. Tại đây, nữ nghệ sĩ sinh năm 1983 tiết lộ, con trai 8 tuổi của cô đã qua đời sau 1000 ngày nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Trước ống kính, Sung Hyun Joo rơm rớm nước mắt: “Con trai tôi nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt khoảng 1000 ngày. Thằng bé gặp tai nạn hồi 5 tuổi và trút hơi thở cuối cùng khi mới lên 8. Suốt 1000 ngày đó, con tôi nằm trong phòng ICU với tình trạng không có ý thức. Sau này, tôi đã viết cuốn sách nhằm tri ân những người đã giúp mình có thêm sức mạnh trong suốt khoảng thời gian chăm sóc con”.

Sung Hyun Joo cho biết con trai cô nằm trong phòng ICU suốt 1000 ngày trước khi qua đời. Ảnh: Naver

Suốt khoảng thời gian cùng con trai giành giật sự sống, Sung Hyun Joo đã giấu kín tình trạng của bé với nhiều đồng nghiệp trong giới. Nữ diễn viên Chuyện Tình Sungkyunkwan tâm sự: “Đây là chuyện tôi từng không thể chia sẻ với nhiều đồng nghiệp. Trong suốt thời gian trải qua biến cố đó, vì không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài nên tôi đã giấu kín với nhiều người. Tôi chỉ tâm sự với vài người bạn diễn viên thật sự thân thiết với mình”.

Chia sẻ về thời điểm 2 mẹ con “âm dương cách biệt”, Sung Hyun Joo đã bật khóc nức nở: “Con ra đi đúng vào ngày Giáng sinh. Quãng đường từ phòng bệnh đến nhà tang lễ khá ngắn. Tại nhà tang lễ, chính tay tôi đã vuốt mắt cho con lần cuối. Và khi quay người lại, tôi thấy các đồng nghiệp cùng lứa đều đã có mặt ở phòng tang lễ rồi. Mọi người lặng lẽ đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian tiễn biệt con trai”.

Sung Hyun Joo trào nước mắt nhắc tới cậu con trai xấu số. Ảnh: Nate

Sau khi mất con trai, Sung Hyun Joo đã trải qua hành trình làm thụ tinh ống nghiệm đầy gian nan với hy vọng có con lần nữa. Nữ diễn viên xót xa trải lòng: “Tôi đã thụ tinh ống nghiệm tổng cộng 7 lần. Trong quá trình đó, tôi bị sảy thai 1 cặp song sinh và sau đó lại sảy thai thêm 1 lần nữa”.

Sau khi sảy thai liên tiếp, Sung Hyun Joo từng đau đớn tới mức định từ bỏ hành trình thụ tinh ống nghiệm, nhưng rồi cô lại quyết định bắt đầu lại từ đầu với mong muốn có con. Nữ diễn viên chia sẻ: “Khi mất đi cặp song sinh, tôi đã có suy nghĩ rằng mình thực sự không thể tiếp tục được nữa. Tôi nhận ra rằng mang thai không hẳn là đích đến cuối cùng. Sau đó, tôi đã nghỉ ngơi 1 năm vì từng nghĩ bản thân không thể chịu đựng thêm được nữa. Nhưng rồi tôi vẫn dần lấy lại động lực để thụ tinh ống nghiệm thêm lần nữa”.

Sau 7 lần thụ tinh ống nghiệm, trong đó có 2 lần sảy thai, cuối cùng nữ diễn viên họ Sung đã hạ sinh bé gái an toàn.

Sau khi con trai qua đời, Sung Hyun Joo đã cho xuất bản cuốn tùy bút ghi lại câu chuyện về cậu bé. Cô đã quyên góp toàn bộ tiền nhuận bút khoảng 13 triệu won (221 triệu đồng) để phục vụ cho việc điều trị của các bệnh nhân nhí tại bệnh viện nhi. Ảnh: Nate

Sung Hyun Joo sinh năm 1983, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn khi vừa tròn 24 tuổi với tư cách diễn viên hài. Cô bắt đầu nhận được sự quan tâm từ đông đảo công chúng nhờ tiểu phẩm mang tên Bongsunga School trong chương trình hài kịch ăn khách Gag Concert. Sau đó, nữ nghệ sĩ lấn sân diễn xuất và tạo được dấu ấn cho riêng mình qua bộ phim truyền hình đình đám 1 thời Chuyện Tình Sungkyunkwan.

Tới năm 2011, Sung Hyun Joo kết hôn với doanh nhân giàu có Lee Seung Jin hơn cô 6 tuổi tại 1 khách sạn ở Seoul, Hàn Quốc. Được biết, nữ diễn viên và ông xã gặp nhau lần đầu hồi năm 2009, ban đầu họ giữ mối quan hệ anh em thân thiết trước khi phát triển thành người yêu của nhau.

Sung Hyun Joo kết hôn với 1 doanh nhân hơn 6 tuổi hồi năm 2011. Ảnh: X

Nguồn: Mydaily