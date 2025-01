Đầu tư hơn 200 triệu USD xây dựng mạng Blockchain “Make in Vietnam”

Ngày 15/01/2025, tại Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, One Mount Group đã chính thức nhận nhiệm vụ xây dựng mạng Blockchain Layer 1 “Make in Vietnam”. Với cam kết đầu tư từ 200 đến 500 triệu USD, công ty cổ phần này, thành viên của Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), hướng tới việc làm chủ công nghệ chuỗi khối và phát triển hạ tầng blockchain quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Dịu, Tổng giám đốc One Mount Group, bày tỏ tự hào và cam kết mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Việt Nam thông qua dự án này.

Mạng Blockchain Layer 1 “Make in Vietnam” được One Mount Group phát triển sẽ sở hữu các tiêu chí ưu việt như tốc độ xử lý cao, khả năng mở rộng linh hoạt, bảo mật tối ưu và cơ chế đồng thuận hiệu quả. Nền tảng này không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn kết nối quốc tế, tạo cầu nối với các mạng blockchain toàn cầu. Điều này hứa hẹn thúc đẩy sự phát triển của các ứng dụng phi tập trung (DApps) trong nhiều lĩnh vực như tài chính, y tế, giáo dục và dịch vụ công.

Tổng giám đốc One Mount Group nhận nhiệm vụ tại Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số lần thứ VI

Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) nhấn mạnh vai trò quan trọng của One Mount trong chiến lược Blockchain Quốc gia, góp phần định vị Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về công nghệ blockchain. Với sự hỗ trợ từ VBA, One Mount sẽ cùng các doanh nghiệp công nghệ số khác xây dựng và vận hành các nền tảng chuỗi khối, nâng cao sức cạnh tranh quốc tế.

Dự án xây dựng mạng Blockchain Layer 1 “Make in Vietnam” hứa hẹn sẽ là bước đột phá lớn, đưa công nghệ chuỗi khối Việt Nam vươn tầm quốc tế và góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế số.