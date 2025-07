Người tham gia giao thông cần chú ý thông báo này

Theo Công an Cà Mau, thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng giả danh cán bộ Công an gọi điện thoại để hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Kẻ gian thường gọi điện thoại cho người dân bằng số điện thoại thông thường hoặc tổng đài ảo, giả mạo là cán bộ Công an, Cảnh sát giao thông hoặc Cảnh sát khu vực… thông báo về việc phạt nguội qua hệ thống camera giám sát.

Để tạo lòng tin, các đối tượng lừa đảo đưa ra đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân của người nghe như họ tên, năm sinh, biển số xe, địa chỉ cư trú…

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu người dân truy cập vào đường link do chúng cung cấp hoặc cài đặt một ứng dụng lạ để nộp phạt với lý do giúp tiết kiệm thời gian, thay vì phải đến trực tiếp trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông.

Tuy nhiên, các đường dẫn hoặc ứng dụng này đều chứa mã độc. Khi truy cập hoặc cài đặt, thiết bị của người dân sẽ bị chiếm quyền kiểm soát. Từ đó, kẻ gian tiếp tục dẫn dụ nạn nhân làm theo hướng dẫn, nhằm lấy mã OTP ngân hàng hoặc dữ liệu sinh trắc học, rồi chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Trước tình trạng trên, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cà Mau, cho biết 100% trường hợp vi phạm về trật tự giao thông bị phát hiện qua hệ thống camera giám sát trên địa bàn tỉnh Cà Mau đều được gửi thông báo trực tiếp đến công dân.

Công an Cà mau nhấn mạnh Cơ quan chức năng không xử lý vi phạm giao thông qua điện thoại, không gọi điện thoại hướng dẫn công dân xử lý vi phạm. Mọi thông tin được thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản chính thức.

Cán bộ CSGT hướng dẫn công dân thủ tục nộp phạt VPHC về trật tự an toàn giao thông bị phát hiện qua hệ thống Camera giám sát. (Ảnh: Công an Cà Mau)

Tất cả cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu chuyển tiền nộp phạt nguội qua tài khoản cá nhân, hướng dẫn truy cập đường link lạ hoặc cung cấp mã OTP... đều là hành vi lừa đảo. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng này.

Sau khi hợp nhất đơn vị hành chính, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cà Mau hiện tiếp nhận và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại hai địa điểm, cụ thể:

- Địa chỉ (1) tại số 02, đường Đinh Tiên Hoàng, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

- Địa chỉ (2) tại số 119, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Đối với các trường hợp vi phạm được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát trước ngày 1/7 tại các xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bạc Liêu (trước thời điểm sáp nhập), công dân cần đến địa chỉ số 119, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bạc Liêu của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh để được hướng dẫn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân:

- Chủ động kiểm tra phạt nguội tại Hệ thống tra cứu phương tiện vi phạm của Cục Cảnh sát giao thông: http://www.csgt.vn . Đây là trang web chính thống dùng để tra cứu vi phạm bị phát hiện qua hệ thống camera giám sát, giúp công dân tự xác minh thông tin một cách chính xác và an toàn.

- Tuyệt đối không chuyển tiền, cung cấp mã OTP hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai tự xưng là công an qua điện thoại.

- Khi có nghi vấn, công dân hãy gọi ngay đến đường dây nóng của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cà Mau hoặc đến trực tiếp trụ sở Công an gần nhất để xác minh, hướng dẫn xử lý.

Việc sáp nhập địa giới hành chính không chỉ giúp đơn giản hóa thủ tục, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi và tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo, người dân cần chủ động cập nhật thông tin chính xác, đồng thời nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn mạo danh nhằm chiếm đoạt tài sản.