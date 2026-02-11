Đầu năm Bính Ngọ 2026 chọn được 1 ngày đẹp hiếm có để xuất hành, mở hàng, khai trương đem lại may mắn, tiền bạc cả năm

Bên cạnh việc chọn tuổi làm nhà, đầu tư hay kinh doanh, ngày xuất hành và khai xuân đầu năm luôn là mối quan tâm lớn của nhiều gia đình Việt.

Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, mùng 1 và mùng 2 Tết năm 2026 là những ngày có năng lượng ở mức vừa phải, không quá xuất sắc để khởi sự lớn, nhưng không phạm kỵ, phù hợp cho các hoạt động nhẹ như xuất hành, đi lễ chùa, du xuân, thăm hỏi họ hàng.

Với mùng 1 Tết, người cầu tài có thể xuất hành về hướng chính Tây. Nếu nhà ở gần hồ, chùa chiền hoặc khu vực có bắn pháo hoa (như Hồ Tây tại Hà Nội), việc di chuyển theo hướng này được xem là cách "thu lộc" đầu năm.

Mùng 2 Tết, cầu tài nên đi hướng Tây Bắc, ưu tiên thăm họ hàng, đối tác thân quen hoặc đi lễ chùa. Cầu duyên, đặc biệt cho con cái, có thể đi hướng Đông Nam.

Chuyên gia phong thủy nhấn mạnh, mùng 4 Tết là ngày đẹp hiếm có để khởi động công việc, khai trương.

"Nếu cần chọn một ngày để bắt đầu công việc, ký kết nhẹ, mở hàng hoặc khởi động dự án, mùng 4 là lựa chọn rất lý tưởng", chuyên gia nhận định.

Theo ông, mùng 4 năm nay rơi vào thứ Sáu, thuận lợi cả về năng lượng phong thủy lẫn nhịp sinh hoạt thực tế.

Còn theo lịch hành chính, nhiều cơ quan đi làm lại vào thứ Hai (mùng 8 Tết). Tuy nhiên, xét về phong thủy, đây chưa phải thời điểm có năng lượng tốt nhất.

Chuyên gia gợi ý một số cách "cân bằng" như khởi động nhẹ vào mùng 4 hoặc Chủ nhật mùng 7, sau đó chính thức vận hành từ thứ Hai. Doanh nghiệp có thể tổ chức gặp mặt đầu năm, tiếp khách hoặc làm lễ khai xuân tượng trưng trước, rồi vận hành đầy đủ sau.

Đối với những ngành nghề đặc thù như xây dựng, kiến trúc, phong thủy, hoàn thiện nhà cửa, cuối năm thường rất bận rộn. Trong trường hợp cần nghỉ ngơi thêm, khai xuân vào mùng 10 Tết vẫn được xem là phương án tốt.

Ngày này, nếu xuất hành du xuân hoặc cầu lộc, hướng Tây Nam là hướng được đánh giá thuận lợi.

Theo chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 không đặt nặng việc "phải làm thật sớm", mà đề cao sự đúng thời điểm – đúng hướng – đúng nhịp. Việc chọn ngày phù hợp để xuất hành, khai xuân hay khởi sự không chỉ giúp an tâm về mặt tinh thần mà còn góp phần tạo đà vận khí tốt cho cả năm.