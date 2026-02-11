Bên trong một trung tâm giao nhận ngày giáp Tết: nhân viên "bơi" trong biển hàng hóa, băng chuyền phân loại tự động hàng hóa tốc độ 2 mili giây

Theo chân anh Điền, đại diện phía BEST Express, đi vào Trung tâm phân loại Củ Chi của BEST Express - một trong những mắt xích quan trọng trong hệ thống logistics miền Nam với diện tích bằng 5 sân bóng đá tiêu chuẩn, chúng tôi đã có một đêm chứng kiến không khí tấp nập, cuộc chạy đua nước rút đưa hàng triệu món hàng, gói quà đến tay người dùng đúng hạn.

Bơi "trong biển" hàng hoá ngày cận Tết

22h đêm là khung thời gian cao điểm nhất của các SC. Ngay khi bước chân vào cổng SC Củ Chi, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi không phải là sự ồn ào, mà khá kỷ luật, quy củ ngay từ khâu kiểm tra đầu vào. Các tài xế khi nhập kho bắt buộc phải khai báo đơn vị và có áo đồng phục để nhận diện.

Đi vào sân tập kết, những chiếc xe trọng tải lớn nối đuôi nhau ra vào tấp nập vào các khu nhập hàng. Khoang hàng mở ra, chật ních các kiện hàng từ khắp các tỉnh thành đổ xuống đa dạng, tùy theo kích thước sẽ có công tác xử lý riêng.

Theo chia sẻ từ đại diện quản lý vận hành, sản lượng hàng hóa xử lý đã tăng vọt, ước tính gấp 3-4 lần so với ngày thường, nhưng do đã có sự chuẩn bị từ khâu nhân sự chính thức đến cộng tác viên, mọi quy trình vẫn đang vận hành khá mượt mà.

Hàng kích thước nhỏ “chảy” trên băng chuyền trước khi vào hệ thống phân loại tự động.

Hàng kích thước to lên tải phân loại, quét 3 chiều bằng hệ thống cân, đo tự động.

Trong khu vực vận hành, tiếng động cơ băng chuyền ro ro đều đặn và tiếng "bíp" liên hồi từ 08 hệ thống DWS quét 5 mặt tạo ảnh 3 chiều và máy quét mã cầm tay ngân vang tạo nên một bản giao hưởng đặc trưng của ngành logistics.

Dữ liệu thu thập được đưa vào Big Data trên nền tảng điện toán đám mây BEST Cloud và hệ thống WCS (Warehouse Control System) sẽ tự động phân tích, theo dõi chặt chẽ thông tin đơn hàng.

Chỉ mất chưa đầy 1 giây để một kiện hàng được xác định trọng lượng, kích thước và chụp ảnh 3D lưu trữ.

Hệ thống phân loại tự động “ma trận” ứng dụng AI liên tục dẫn các kiện hàng tự động rẽ hướng về đúng line (làn) của từng bưu cục với tốc độ 2 mili giây, gần như không sai sót.

Theo anh Điền, hệ thống này giúp BEST Express hấp thụ lượng hàng thương mại điện tử tăng đột biến tại khu vực miền Nam mà không bị “nghẹn”, đảm bảo tốc độ và sự chính xác để đáp ứng thời gian chuyển phát liên tỉnh. Tổng công suất toàn hệ thống của BEST Express hiện nay là 2,2 triệu đơn hàng/ngày.

Chạy hết công suất để "sạch sàn", ai cũng có Tết

Trong lĩnh vực logistics, công nghệ chưa hẳn là toàn năng. Giữa guồng quay công nghệ, yếu tố con người vẫn đóng vai trò quan trọng. Hàng trăm nhân viên tại SC Củ Chi hàng đêm vẫn miệt mài làm việc với tinh thần thép.

Nếu vận đơn và mã hàng đều đúng từ khâu đầu vào thì công nghệ sẽ giải quyết trơn tru, nhưng thực tế lỗi hay sai sót từ con người vẫn thường trực.

Khi tận mắt chứng kiến lượng đơn hàng lỗi mã nhiều đến mức tràn hết khung hình chụp, chúng tôi đã thực sự mở mang tầm mắt. Đây chính là khía cạnh mà công nghệ sẽ khó và không thể thay thế hoàn toàn “tay, mắt” của con người.

Lỗi, sai sót mã vận đơn vẫn thường xuyên xảy ra ở khâu đóng hàng, hệ thống phân loại sẽ tự động nhận diện và đẩy hàng sang khâu thủ công kiểm tra.

Anh Điền chia sẻ, những nhân viên trực ở khu vực thủ công thường là những nhân viên lâu năm, nhất là những bạn đứng ở tuyến đầu, các bạn nắm rất rõ từng đoạn mã và khu vực chia tách. Đồng thời, các bạn cũng phải luyện tập khả năng tập trung cao độ để hoàn thành chỉ tiêu mỗi buổi tối nên không phải ai cũng có thể đảm nhận khu vực này.

Các ca làm việc được luân phiên hoạt động suốt 24/24 để đảm bảo các dây chuyền không phút nào ngưng nghỉ.

Rảo bước trong không gian kho rộng lớn hàng chục nghìn mét vuông của SC Củ Chi, chúng tôi được chứng kiến những "núi" hàng. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là không hề có cảm giác ùn ứ. Dòng chảy hàng hóa liên tục được luân chuyển, diễn ra rất mượt mà, các xe chuyển hàng được thiết kế di chuyển nhanh, nhẹ nhàng, giống như một dòng sông êm đềm không ngừng chảy.

Các xe chuyên dụng liên tục di chuyển các "núi" hàng.

Tại SC Củ Chi có 9 bộ phận, 2 kỹ thuật và 1 chuyên gia nước ngoài thường trực để giải quyết các vấn đề tại chỗ, thời gian phản ứng nhanh được đặt trong khung 60 giây. Riêng các sự cố lớn, ảnh hưởng sâu sẽ kích hoạt quy trình xin ý kiến lãnh đạo và liên kết HQ để giải quyết ngay trong ngày.

Quy trình này được chuẩn hóa và tập huấn liên tục để đảm bảo khâu vận hành được xuyên suốt, đặc biệt là những ngày quan trọng dịp giáp Tết Nguyên Đán. Mục tiêu ưu tiên tuyệt đối của BEST Express trong tuần lễ này là: Dù Tết bận rộn, quyết không để hàng tồn.

Rời SC Củ Chi khi trời đã gần sáng, những chiếc xe tải BEST Express vẫn ra vào tấp nập, mang theo hàng tấn hàng hóa tỏa đi khắp các nẻo đường, những ánh đèn bên trong SC vẫn sáng rọi cho những đôi tay thoăn thoắt đưa hàng vào đúng vị trí.