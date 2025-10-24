Đâu là chiếc iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay?

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max chắc chắn là mẫu iPhone đáng mua nhất ở thời điểm hiện tại. Đây là thiết bị hội tụ những công nghệ đỉnh cao, cấu hình phần cứng mạnh mẽ nhất và trải nghiệm cao cấp nhất mà Apple mang lại.

Cụ thể, iPhone 16 Pro Max gây ấn tượng mạnh mẽ với ngoại hình sang trọng, sử dụng khung viền Titan cao cấp kết hợp hai mặt kính cường lực. Máy sở hữu màn hình Dynamic Island hiện đại, mang đến khả năng tương tác độc đáo và thú vị.

Về chất lượng hiển thị, iPhone 16 Pro Max gần như không có đối thủ với tấm nền Super Retina XDR kích thước 6.9 inch, hỗ trợ công nghệ ProMotion 120Hz và độ sáng tối đa 2,000 nits. Dù bạn làm việc, chỉnh sửa video hay giải trí đỉnh cao, màn hình này đều mang lại trải nghiệm thị giác tuyệt vời.

Sức mạnh của máy đến từ vi xử lý Apple A18 Pro, đi cùng RAM 8GB và bộ nhớ trong tối thiểu 256GB. Cấu hình này đảm bảo mọi tác vụ đều được xử lý một cách mượt mà và nhanh chóng nhất. Máy cũng có thời lượng pin bền bỉ cùng hệ thống ba camera sau đột phá, bao gồm cảm biến chính 48MP, camera góc siêu rộng 48MP và ống kính tiềm vọng 12MP hỗ trợ zoom quang học 5x ấn tượng.

iPhone 16

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc iPhone đời mới nhất với thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng cầm nắm, iPhone 16 là lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Mẫu máy này sở hữu thiết kế Dynamic Island hiện đại như bản Pro Max, đi kèm khung viền nhôm cao cấp và nhiều tùy chọn màu sắc trẻ trung.

Điểm nhấn của iPhone 16 đến từ chất lượng hiển thị xuất sắc trên tấm nền OLED 6.1 inch, hỗ trợ độ sáng tối đa 2,000 nits, cho khả năng sử dụng tốt trong mọi điều kiện ánh sáng. Bên trong, máy sử dụng chip A18 mạnh mẽ, dư sức đáp ứng mượt mà mọi nhu cầu sử dụng, kể cả những tựa game đồ họa nặng nhất.

iPhone 16 chạy trên hệ điều hành iOS 18 với nhiều tính năng AI thú vị. Hệ thống camera kép với cảm biến chính 48MP hứa hẹn sẽ bắt trọn mọi khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống với chất lượng ảnh tuyệt vời. Máy cũng có khả năng kháng nước, chống bụi chuẩn IP68 và thời lượng pin đủ dùng trong cả ngày dài.

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max cũng là một mẫu iPhone cực kỳ đáng mua ở thời điểm hiện tại khi sở hữu thiết kế cao cấp và cấu hình vẫn rất mạnh mẽ. Máy có màn hình Dynamic Island hiện đại, cổng USB-C tiện lợi và khung viền Titan sang trọng không hề lỗi thời.

Về màn hình, iPhone 15 Pro Max được trang bị tấm nền Super Retina XDR OLED 6.7 inch, hỗ trợ công nghệ ProMotion 120Hz, mang lại trải nghiệm hiển thị liền mạch, mượt mà và vô cùng sắc nét.

Sức mạnh của iPhone 15 Pro Max đến từ vi xử lý Apple A17 Pro cùng RAM 8GB. Cấu hình này đảm bảo mọi tác vụ hàng ngày và giải trí đều được xử lý trơn tru. Viên pin 4,441 mAh của máy có thể đáp ứng tốt một ngày dài sử dụng với cường độ cao. Hệ thống camera trên iPhone 15 Pro Max cũng rất xuất sắc, với camera chính 48MP và khả năng quay video chuyên nghiệp.

iPhone 13

Dù đã gần 4 năm tuổi, iPhone 13 vẫn là một trong những lựa chọn đáng giá nhất, đặc biệt khi mức giá của sản phẩm này hiện đã giảm sâu, trở thành một "món hời" thực sự.

Một trong những ưu điểm của iPhone 13 là thiết kế cạnh phẳng vẫn rất được ưa chuộng. Phần "tai thỏ" được thu gọn giúp không gian hiển thị được tối ưu hơn. Bố cục camera chéo đặc trưng cũng tạo nên vẻ ngoài dễ nhận diện.

Máy sử dụng tấm nền OLED 6.1 inch sắc nét, màu sắc rực rỡ. Về hiệu năng, chip Apple A15 Bionic vẫn cực kỳ mạnh mẽ, có thể đáp ứng tốt mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày của người dùng. Hệ thống camera kép 12MP chất lượng, kết hợp với thời lượng pin đủ dùng trong cả ngày dài, giúp bạn thoải mái làm việc và giải trí.

iPhone 15 Plus

Một chiếc iPhone đáng mua khác không thể bỏ qua là iPhone 15 Plus. Mẫu smartphone này mang đến một lựa chọn hấp dẫn cho những ai yêu thích màn hình lớn và thời lượng pin bền bỉ nhưng không cần đến các tính năng "Pro".

Cụ thể, iPhone 15 Plus được trang bị màn hình Dynamic Island công nghệ Super Retina XDR kích thước 6.7 inch, cho không gian hiển thị rộng rãi, lý tưởng cho việc xem phim và giải trí.

Bên trong, máy được trang bị chip A16 Bionic tiên tiến, giúp xử lý dễ dàng các tác vụ phức tạp mà vẫn đảm bảo thời lượng pin ấn tượng. Khả năng nhiếp ảnh của điện thoại cũng rất tốt khi sở hữu camera chính 48MP và một camera góc siêu rộng 12MP, giúp bạn ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ một cách sắc nét.