Cách tra cứu phạt nguội và quản lý xe trên VNeTraffic, người dân ai cũng nên biết

Ứng dụng VNeTraffic của Cục Cảnh sát giao thông vừa ra mắt bản cập nhật quan trọng, tích hợp sâu với tài khoản định danh điện tử VNeID, mở ra hàng loạt tính năng hữu ích cho chủ phương tiện. Giờ đây, việc quản lý xe và theo dõi phạt nguội đã trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Để kích hoạt, người dùng chỉ cần đăng nhập vào VNeTraffic bằng tài khoản VNeID đã được định danh mức 2 và đồng ý chia sẻ dữ liệu. Ngay lập tức, ứng dụng sẽ đồng bộ và hiển thị dòng chữ "Định danh mức 2" trên giao diện chính.

Đáng chú ý nhất là mục "Quản lý phương tiện", nơi ứng dụng tự động hiển thị toàn bộ danh sách xe mà người dùng đang đứng tên, kèm theo lịch sử vi phạm giao thông (phạt nguội) chi tiết của từng xe.

Một trong những lợi ích thiết thực nhất của tính năng này là giúp người dân dễ dàng phát hiện các phương tiện đã bán nhưng chưa được sang tên đổi chủ. Từ đó, chủ cũ có thể nhanh chóng làm thủ tục thu hồi đăng ký trực tuyến hoặc tại cơ quan công an để tránh các rắc rối pháp lý không đáng có.

Bên cạnh đó, ứng dụng còn trao thêm quyền cho người dân khi cho phép gửi khiếu nại vi phạm trực tuyến đối với các quyết định xử phạt. Người dùng cũng có thể trở thành một "camera giao thông di động" bằng cách tạo các phản ánh về vi phạm, tai nạn hay ùn tắc, đính kèm hình ảnh, video làm bằng chứng và nhận phản hồi từ cơ quan chức năng ngay trên ứng dụng.

Để đảm bảo an toàn, bản cập nhật cũng bổ sung một lớp bảo mật bằng passcode khi truy cập các thông tin quan trọng. Các tiện ích thanh toán điện tử cho phí đường bộ, đăng kiểm, bảo hiểm... cũng được tích hợp, hoàn thiện hệ sinh thái giao thông số.

Sự nâng cấp mạnh mẽ này khẳng định quyết tâm của Bộ Công an trong việc xây dựng một nền tảng giao thông thông minh, minh bạch và tiện lợi cho người dân.