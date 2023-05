Đất Rừng Phương Nam gây sốt mạng xã hội, Trấn Thành bị gọi tên vì lý do gây tranh cãi

Ekip sản xuất phim điện ảnh Đất Rừng Phương Nam vừa hé lộ trailer và poster đầu tiên. Theo đó, First look poster được tung ra khắc hoạ sự mất mát đau thương bằng hình ảnh mẹ bé An do Hồng Ánh đảm nhận đang ôm chặt con giữa khung cảnh loạn lạc, chạy giặc khắp nơi.

Tiếp nối với cảnh phim trong first look trailer, Hồng Ánh (mẹ An) hớt hải tìm con giữa dòng người, tiếng hét thất thanh "An ơi, má nè con" lạc lõng trong tiếng súng.

Ngay sau khi công bố thông tin - hình ảnh đầu tiên, đoàn phim Đất Rừng Phương Nam đã nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Dẫu vậy, vẫn có không ít người xem bày tỏ sự thất vọng vì ekip sản xuất Đất Rừng Phương Nam giao vai Bác Ba Phi cho Trấn Thành. Trong phiên bản truyền hình, người đóng vai Bác Ba Phi là Mạc Can.

Poster đầu tiên của phim Đất Rừng Phương Nam. Ảnh: ĐPCC

Khán giả nhận xét, tuy Trấn Thành diễn xuất tốt, hoạt ngôn nhưng chưa đủ chiều sâu để đóng vai Bác Ba Phi. Thêm nữa, vì hình tượng Bác Ba Phi đã gắn liền với Mạc Can từ nhiều năm nay nên khi Trấn Thành nhận vai này, khán giả khó có thể chấp nhận ngay.

Trấn Thành bị cho là không thích hợp đóng vai Bác Ba Phi. Ảnh: Chụp màn hình

Việc Trấn Thành bị chỉ trích vì đóng vai Bác Ba Phi đã có từ khi dự án mới thông báo kế hoạch sản xuất. Tuy nhiên, khi đoàn phim bắt đầu tung các thông tin, hình ảnh để quảng bá, làn sóng chỉ trích, chê bai Trấn thành càng quyết liệt hơn. Nhất là trong thời điểm hiện tại, nam MC vướng khá nhiều lùm xùm liên quan đến phát ngôn "hào quang rực rỡ". Khán giả cho rằng nhân vật Ba Phi vốn gây cười nên việc Trấn Thành nhạy cảm, hay khóc là không phù hợp.

Đất Rừng Phương Nam phiên bản điện ảnh được kế thừa và phát triển từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi. Bộ phim kể về hành trình phiêu lưu của An - một cậu bé chẳng may mất mẹ trên đường đi tìm cha.

Trấn Thành tiếp tục bị chỉ trích sau khi đoàn phim Đất Rừng Phương Nam công bố những hình ảnh đầu tiên. Ảnh: NVCC

Cùng với An, khán giả sẽ trải nghiệm sự trù phú của thiên nhiên và nét đẹp văn hóa đặc sắc của vùng đất Nam Kì Lục Tỉnh, sự hào hiệp của những người nông dân bám đất bám rừng và tinh thần yêu nước kháng Pháp đầu thế kỉ 20.

Bên cạnh đó, tình cảm gia đình, tình bạn, tình người, tình thầy trò, tình yêu nước là những cung bậc cảm xúc sâu sắc sẽ đọng lại qua mỗi bước chân của An.