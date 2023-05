Đất Rừng Phương Nam bản điện ảnh hé lộ những thước phim đầu tiên

First look poster được tung ra khắc hoạ sự mất mát đau thương bằng hình ảnh mẹ bé An do Hồng Ánh đảm nhận đang ôm chặt con giữa khung cảnh loạn lạc, chạy giặc khắp nơi. Tiếp nối với cảnh phim trong first look trailer, Hồng Ánh (mẹ An) hớt hải tìm con giữa dòng người, tiếng hét thất thanh “An ơi, má nè con” lạc lõng trong tiếng súng. Âm thanh chát chúa ấy cũng là sự mở đầu cho khung cảnh mênh mang buồn bã của An và một người anh mới quen, “Mày đi đâu tao dẫn đi mày đi”. “Má dẫn em đi tìm cha”, nhưng trên con thuyền lại chỉ còn mình An (Hạo Khang) cô độc trong câu hát thân thương quen thuộc.

Đã hơn 1 năm kể từ ngày khởi động dự án, mới đây phim điện ảnh Đất Rừng Phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã chính thức giới thiệu những thước phim đầu tiên sau gần 50 ngày quay phim trong sự chờ mong của khán giả. Được biết Đất Rừng Phương Nam đã đi qua 6 tỉnh Nam Bộ bao gồm: Sài Gòn, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng và Trà Vinh, tái hiện thời kỳ Pháp thuộc và tinh thần đấu tranh bảo vệ vùng đất cha ông của người dân nơi đây.

Nói về điều này, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ: “Bản thân tôi là một người con miền Nam, nhưng phải đến khi quay Đất Rừng Phương Nam, được 'lăn lộn' vào từng tấc đất ở miền đất này, tôi mới 'thấm' hết những tinh hoa, những khác biệt của các địa danh khác nhau. Và tôi hy vọng Đất Rừng Phương Nam sẽ đem đến những thước phim đẹp nhất về vùng đất này”. Vì vậy, những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh “Đất rừng phương Nam” đã cho thấy cánh đồng sải cánh cò bay, con nước mênh mang và hứa hẹn sẽ còn nhiều khung hình choáng ngợp khác nữa của vùng đất địa linh nhân kiệt.

Thế nhưng, “tất cả những nơi mắt tôi nhìn thấy, chân tôi bước qua đều đã mất đi sự bình yên phẳng lặng của nó, không khí chiến tranh đã tràn về tận các thôn ổ xa xôi nhất…” (trích tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam). Câu chuyện của Đất Rừng Phương Nam đặt trong bối cảnh đầu thế kỉ 20 khi Việt Nam nằm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, thế nên bên cạnh “trời xanh mây trắng bên dòng Cửu Long Giang” cũng là hình ảnh tan tác, dường như có thể ngay lập tức đưa khán giả trở về với một giai đoạn đầy đau thương của dân tộc.

Tiếng ca thấm đẫm nghĩa tình của người phương Nam như thay lời muốn nói của Đất Rừng Phương Nam đang muốn “nhắn ai đi về miền đất phương Nam” rằng, hãy đồng hành cùng cậu học trò nhỏ trên hành trình đi tìm cha và lật lại một trang sử hào hùng một thời của vùng đất Nam Bộ./.