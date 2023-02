Đạt IELTS 8.0 ngay ở lần thi đầu, nữ sinh Hà Nội chia sẻ loạt mẹo học tập đơn giản nhưng hữu ích: Ai cũng có thể tham khảo

Vũ Nguyễn Huyền Anh (17 tuổi, Hà Nội), học sinh lớp 11 Cambridge trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, đang là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm sau khi lọt top 10 ứng viên sáng giá cho danh hiệu Đại sứ Ams thuộc chuỗi sự kiện Ngày Hội Anh Tài 2022.

Huyền Anh gây ấn tượng với mọi người nhờ sở hữu hàng loạt thành tích học tập đáng ngưỡng mộ như: Học sinh xuất sắc nhất bộ môn Economics and Law (Kinh tế và Luật) năm học 2020-2021, Học sinh xuất sắc nhất bộ môn Hoá Học năm học 2020-2021, điểm TOEFL JUNIOR 895/900 và đạt điểm A kì thi AS Level bộ môn Mathematics (Toán).

Đặc biệt, nữ sinh còn tiết lộ em đạt IELTS 8.0 ngay ở lần thi đầu tiên vào đầu năm lớp 11. Huyền Anh học ngôn ngữ tốt như vậy nhờ có hàng loạt phương pháp khoa học, đề cao tính chủ động, tự giác.

Huyền Anh xuất sắc lọt top 10 ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Đại sứ Ams thuộc chuỗi sự kiện Ngày Hội Anh Tài 2022.

Áp dụng loạt phương pháp học IELTS đơn giản mà hiệu quả



Ngay từ khi còn nhỏ, Huyền Anh đã được tiếp xúc với tiếng Anh từ sớm. Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai mà em sử dụng, chỉ sau tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt. Vậy nên, khi bắt đầu học tiếng Anh trên lớp nói chung và thi IELTS nói riêng không phải là một thử thách quá lớn đối với em. Tuy nhiên để có thể duy trì vốn từ vựng và tầm hiểu biết, ngoài việc học ở trên lớp, nữ sinh còn thường đọc sách bằng tiếng Anh, xem phim nước ngoài không phụ đề và tích cực giao tiếp với người bản xứ.

Trong quá trình luyện thi IELTS, tài liệu chính mà Huyền Anh dùng để luyện đề là những quyển Cambridge IELTS. Sau khi hoàn thành xong mỗi bài test (kiểm tra) hoàn chỉnh, nữ sinh sẽ đọc lại và ghi chú những câu làm sai để tránh lặp lại lỗi tương tự. Đây là cách học mà em cảm thấy rất hiệu quả không chỉ dành cho tiếng Anh mà cho cả các môn khác.

Về kỹ năng giao tiếp, nữ sinh cảm thấy chưa tự tin. Vì thế, em luôn chủ động tìm các video YouTube quay lại bài thi Nói của các thí sinh với band điểm khác nhau. Ngoài ra, em còn tìm trên mạng trang web chứa các từ vựng và idioms (thành ngữ) theo chủ đề.

Nữ sinh đạt IELTS 8.0 ngay ở lần thi đầu.

Theo Huyền Anh, trong 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết thì kỹ năng Viết là khó nhất. Vì 3 kỹ năng còn lại, em đều áp dụng trong cuộc sống hàng ngày nên không gặp nhiều thách thức. Còn việc không tiếp xúc quá nhiều với viết bằng tiếng Anh khiến em đã cảm thấy bỡ ngỡ khi luyện viết để thi IELTS.



Huyền Anh chia sẻ: "Biết được điểm yếu của bản thân, em đã tìm hiểu kỹ các dạng bài sẽ xuất hiện trong cả part 1 và part 2 rồi ghi chú cấu trúc bài, cũng như các từ vựng liên quan. Từ đó em áp dụng vào bài viết và tự ghi nhớ cho các bài tương tự. Ngoài ra trong quá trình học, em đăng ký tham gia một lớp cấp tốc trong 2 tháng với giáo viên để sớm nâng cao trình độ.

Khi học một thứ tiếng mới, chắc chắn sẽ có nhiều trở ngại bởi sự khác biệt về bảng chữ cái, cấu trúc câu, ngữ pháp, cách phát âm. Vì thế, việc nản chí sẽ không thể tránh khỏi khi học ngoại ngữ. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải biết duy trì động lực để đạt được kết quả tốt nhất. Em thường tự tạo niềm vui khi học ngoại ngữ bằng việc trang trí vở, tạo các trò chơi để ghi nhớ từ vựng. Những điều đơn giản ấy giúp em giữ sự hứng thú khi học tập".

Bên cạnh đó, Huyền Anh cũng đặc biệt chú ý đến môi trường học tập. Đối với em, môi trường lý tưởng cần sự tập trung tuyệt đối, không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Để việc học thêm thú vị, em thường nghe nhạc để cảm thấy bản thân đang sống trong thế giới của riêng mình.

Cách học tốt nhất là trở thành người thầy của chính mình

Huyền Anh luôn chú trọng tự giác trong học tập. Nữ sinh cho rằng để đạt thành tích cao thì bản thân mỗi người cần tự tìm tòi, khám phá, tự trở thành người thầy của chính mình. Khi bắt đầu tìm hiểu một kiến thức mới, nữ sinh luôn rơi vào khó khăn. Huyền Anh thường không biết mình phải làm gì và khó có động lực tiếp tục duy trì.

Sau này, nữ sinh đã rút ra được kinh nghiệm là luôn cần lên kế hoạch chi tiết gồm: Mục tiêu, các việc cần làm và cột mốc thời gian hoàn thành. Ngoài ra, Huyền Anh cũng chuẩn bị một bản tóm tắt kiến thức hoặc các chủ đề để theo dõi quá trình một cách sát sao nhất.

Bên cạnh việc nâng cao tinh thần tự học, Huyền Anh cũng chú trọng học hỏi các bạn xung quanh. Nữ sinh thường dành thời gian học nhóm để nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè. Nhóm bạn sẽ cùng nhau học thông qua chơi quizizz hay kahoot và cả thi đua trong nhóm để tạo động lực học tập.

Huyền Anh có những cách học rất thú vị!

Không chỉ học tập tốt, Huyền Anh còn thể hiện năng lực của mình qua nhiều hoạt động ngoại khóa. Em từng đạt được một số thành tựu như: Trưởng ban Media Glee Ams nhiệm kì 2022-2023, Top 3 Ams Ambassador 2022,...



"Tham gia các hoạt động cũng là cách giúp em giải tỏa áp lực học tập. Vì thế, em luôn cố gắng thử sức trong nhiều lĩnh vực khác nhau như chụp ảnh, làm mẫu, tài chính hay cố vấn học tập,... Qua các công việc, em còn tích lũy được kinh nghiệm, học được vô vàn bài học hữu ích cho cuộc sống sau này. Em cũng rèn luyện được tính tự lập và tinh thần trách nhiệm mà chưa chắc em có nếu chỉ đọc trên sách vở", nữ sinh Hà Nội tâm sự.

"It's a slow process, but quitting won't speed it up" (Tạm dịch là: Dù bạn có đi chậm nhưng hãy cứ bước đi, đừng bỏ cuộc, ắt dẫn tới thành công) là câu nói truyền động lực cho nữ sinh. Huyền Anh cho rằng con đường dẫn ta tới thành công của mỗi người luôn gặp phải chướng ngại vật. Điều đó có thể khiến chúng ta nản chí, muốn từ bỏ. Nhưng từ bỏ sẽ chẳng bao giờ chạm tới đích. Vậy nên mỗi khi nản chí, Huyền Anh thường nghĩ tới lí do khiến bản thân bắt đầu để cố gắng đứng dậy và đi tiếp. Mỗi lần bước là một lần đến gần hơn với thành công.

Mục tiêu trước mắt của nữ sinh là hoàn thiện các chứng chỉ A Level. Sau đó em sẽ tiếp tục nỗ lực học tập để gặt hái thêm nhiều thành tích, tham gia các hoạt động ngoại khóa còn dang dở và chuẩn bị hồ sơ đi du học sau khi tốt nghiệp THPT tại Việt Nam.

Ảnh: NVCC