Đặt 5 đơn hàng lúc 4h sáng rồi boom hết, cô gái bỗng được khen nức nở: Hé lộ cú twist

Với shipper, không có nỗi ám ảnh nào quen thuộc hơn hai chữ “boom hàng”. Những đơn hàng được giao lúc sáng sớm, mưa nắng vẫn đi, để rồi chỉ nhận lại cuộc gọi không nghe máy, tin nhắn không phản hồi khiến họ không chỉ mất công sức, thời gian mà đôi khi còn phải trả cả tiền đơn hàng.

Thế nhưng, không phải cú boom hàng nào cũng khiến người ta bức xúc. Có những tình huống tưởng chừng gây ức chế nhất lại bất ngờ trở thành câu chuyện ấm áp, gây xúc động như màn boom 5 đơn hàng của TikToker Tường Vi Phạm đang được dân tình chia sẻ dưới đây.

Màn boom hàng nhưng lại được khen ngợi hết lời (Nguồn: @tuongvipham720)

Theo chia sẻ của Tường Vi, cô đang thực hiện thử thách 30 ngày làm điều tử tế và lần này quyết định boom đơn hàng, tặng shipper phần đồ ăn đã đặt.

Tường Vi cho biết ý tưởng này bắt đầu từ thời điểm cô phải dậy sớm đi thi bằng lái xe. Vì trung tâm học xa nhà, gọi taxi sẽ tốn tiền nên cô thử book xe ôm công nghệ và không ngờ lúc đó vẫn có người nhận cuốc xe. Vì vậy Tường Vi đã nghĩ ra cách tặng quà đặc biệt cho các bác tài đi làm từ sáng sớm.

Trong clip, Tường Vi dậy từ 4h sáng, đặt 5 đơn đồ ăn nhưng không nhận mà tặng luôn cho shipper. “Dạ anh ơi, em thấy anh đi làm sớm nên em đặt đơn rồi em tặng cho anh ăn á. Có gì anh nghỉ chân ăn sáng rồi đi làm nha” - cô nói với những người shipper khi nhận được điện thoại giao hàng.

Tường Vi ngồi nói chuyện điện thoại với các shipper

Về phía các shipper, sau khi bất ngờ với món quà nhỏ, họ cũng nhanh chóng gửi lời cảm ơn đến Tường Vi.

Phía dưới đoạn clip của Tường Vi, cư dân mạng để lại nhiều bình luận khen ngợi và ủng hộ cho hành động ý nghĩa. Nhiều người cũng lan tỏa điều tích cực bằng cách chia sẻ những câu chuyện dễ thương với shipper.

- Cảm ơn bà nha, tui xem mà tui rớt nước mắt á.

- Tui định bay vô chửi quá trời quá đất rồi đó. Sau đó cảm động chảy nước mắt. Yêu thương.

- Mình thì vào quán ăn sáng, thấy mấy anh shipper vào ăn sáng thì auto mình sẽ trả tiền luôn cho họ, mặc dù mình không có khá giả gì nhưng thật sự tội họ.

- Trời ơi! “Nghỉ ngơi ăn sáng rồi đi làm!”. Sao bà dễ thương dữ vậy..

- Người đặt đã tử tế rồi mà cách mấy anh shipper nói chuyện điện thoại nghe cũng tử tế luôn. Cuộc đời sẽ đẹp hơn khi mọi người tử tế với nhau.

- Cảm ơn chị nhiều vì những điều tử tế. Chúc chị luôn vui vẻ may mắn hạnh phúc, cuộc sống nhẹ nhàng suôn sẻ nhá chị ơi!

- Tuần trước mình mới bay ra Hà Nội thì có đặt trước chuyến lúc 3h30, mà mới 3h là ảnh tới đợi rồi. Cũng tips thêm cho ảnh vui.

Được biết Tường Vi có tên đầy đủ là Phạm Nguyễn Tường Vi, sinh năm 2000, hiện đang sống ở TP.HCM.

Tường Vi sở hữu kênh TikTok gần 500 nghìn lượt theo dõi và 10 triệu lượt yêu thích toàn kênh. Nội dung các clip của cô tập trung chia sẻ về lifestyle, cuộc sống đời thường, những trải nghiệm du lịch,... Ngoài ra cô còn chụp ảnh quảng cáo, giới thiệu sản phẩm cho nhiều nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm.

