Dạo này nhìn An Nguy mới chợt nhận ra: Mặt cứ trông là lạ nhưng trẻ trung thế này ai nghĩ đã U35 cơ chứ!

Là một trong những vlogger đời đầu, An Nguy luôn có sức hút đặc biệt với người hâm mộ. Tuy nhiên, sau những ồn ào không đáng có trong sự nghiệp, An Nguy đã lui vể ở ẩn trong một thời gian dài. Cho đến mới đây, nữ vlogger đã chính thức trở lại và gây ngỡ ngàng với nhan sắc ngày càng thăng hạng, trẻ trung hơn nhiều so với tuổi.

Có thể thấy, khác xa với hình ảnh một cô nàng cá tính, thích để mặt mộc, đeo kính cận trước kia, An Nguy của hiện tại vô cùng nữ tính, gợi cảm và luôn tràn đầy năng lượng. Nhìn những khoảnh khắc khoe nhan sắc được An Nguy chia sẻ trên trang cá nhân cũng dễ dàng nhận ra dạo gần đây, nữ vlogger rất chăm chỉ make up kỹ và đeo lens nên khuôn mặt trông khác hẳn. Chính vẻ ngoài thay đổi cũng phong cách khác biệt so với trước kia khiến nhiều người đã xém không thể nhận ra An Nguy trong lần tái xuất này. Đỉnh cao "hack tuổi" của Vbiz chắc chắn phải gọi tên An Nguy rồi, có ai U35 mà chưa tính già đi thế này không chứ.

An Nguy tái xuất với diện mạo mới lạ trong vlog được đăng tải cách đây không lâu

Sau bao năm, An Nguy được khen ngợi ngày càng trẻ trung và nữ tính hơn

Không còn là một cô nàng thích để mặt mọc và đeo kính cận như trước kia, An Nguy nay đã rất chăm make up theo phong cách gợi cảm rồi.

Có ai như An Nguy, cứ mỗi lần tái xuất lại là một lần khiến dân tình trầm trồ vì nhan sắc không thấy lão hoá.

An Nguy mộc mạc và giản dị của ngày ấy

Nhan sắc hiện tại của An Nguy, nhìn thế này ai ngỡ đã U35 đâu chứ!

Clip: Khoảnh khắc nữ tính và gợi cảm của An Nguy