Đạo diễn Quỳnh Lê: Khác biệt của sân khấu thương hiệu bắt đầu từ điểm xuất phát

Khác nhau từ điểm xuất phát: Khi cảm xúc có mục tiêu

Trong những năm gần đây, Quỳnh Lê là cái tên gắn với nhiều đại nhạc hội quy mô lớn như Heineken Countdown tại Cần Thơ, World Tea Fest - Lễ hội trà quốc tế tại Đà Lạt, Camel Countdown tại Quảng Trị, Heineken Music Festival tại Quy Nhơn, chuỗi Tiger Crystal Rave tại Đà Nẵng… Đây đều là những sân khấu ngoài trời với hàng chục nghìn khán giả, nơi yêu cầu về vận hành, kỹ thuật và kiểm soát nhịp chương trình luôn ở mức cao.

Bên cạnh đó, anh cũng từng tham gia các dự án nghệ thuật của nghệ sĩ với nhiều hình thức biểu diễn khác nhau. Việc đi qua cả hai dạng sân khấu - một bên là chương trình thương hiệu quy mô lớn, một bên là không gian biểu diễn mang tính cá nhân - giúp anh nhìn rõ sự khác biệt ngay từ cách một chương trình được hình thành.

Theo Quỳnh Lê, nếu các show nghệ thuật có thể bắt đầu từ cảm xúc hoặc câu chuyện của nghệ sĩ, thì với sân khấu thương hiệu, điểm xuất phát lại nằm ở mục tiêu cụ thể. "Show nghệ thuật có thể đặt cảm xúc lên trên hết. Nhưng show thương hiệu thì cảm xúc phải có mục tiêu. Nó không chỉ là biểu diễn, mà là một dạng ‘ngôn ngữ’ giúp thương hiệu được hiểu và được nhớ", anh nhận định.

Khi điểm xuất phát là mục tiêu, cảm xúc cũng không còn tự do. Nó phải đi đúng hướng.

Chính điểm xuất phát này tạo ra một khác biệt mang tính nền tảng. Ở sân khấu nghệ sĩ, cảm xúc có thể phát triển theo hướng tự nhiên, thậm chí có những khoảng mở để ngẫu hứng hoặc thay đổi theo từng đêm diễn. Trong khi đó, ở các chương trình thương hiệu, cảm xúc không chỉ được xây dựng mà còn được định hướng ngay từ đầu - hướng đến một thông điệp cụ thể, một trải nghiệm nhất quán mà chương trình cần truyền tải.

"Sân khấu nghệ sĩ kể một câu chuyện, còn sân khấu thương hiệu tổ chức cách câu chuyện đó được hiểu", anh nhấn mạnh.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc đạo diễn không chỉ làm việc với yếu tố nghệ thuật, mà còn phải làm việc với mục tiêu truyền thông. Mỗi lựa chọn trên sân khấu, từ tiết mục, âm nhạc, ánh sáng đến cách sắp xếp nhịp chương trình, đều không đơn thuần phục vụ cảm xúc, mà còn phải phục vụ cho việc ghi nhớ và nhận diện.

Khi cách xây dựng chương trình tạo ra khác biệt

Từ sự khác nhau ở điểm xuất phát, cách xây dựng chương trình cũng đi theo hai hướng khác nhau. Nếu sân khấu nghệ sĩ cho phép sự linh hoạt và cá tính biểu đạt, thì các đại nhạc hội thương hiệu lại đòi hỏi một hệ thống được tính toán chặt chẽ, nơi mọi yếu tố phải được đặt vào đúng vị trí của nó ngay từ đầu.

Ở đó, cảm xúc không bị triệt tiêu, nhưng không còn hoàn toàn tự do. Nó được đặt trong một khung vận hành có chủ đích, nơi từng khoảnh khắc đều phải "đúng" - đúng thời điểm, đúng nhịp và đúng với mục tiêu tổng thể của chương trình.

Ở sân khấu thương hiệu, không có chi tiết nào là ngẫu nhiên. Mọi thứ đều có lý do để tồn tại. Với Quỳnh Lê, sự khác biệt này khiến vai trò của đạo diễn cũng thay đổi: không chỉ là người kể một câu chuyện, mà là người tổ chức cách câu chuyện đó được tiếp nhận.

"Một sân khấu thành công là khi khán giả không chỉ vỗ tay, mà còn nhớ. Thương hiệu không chỉ xuất hiện, mà được hiểu. Và ekip không chỉ hoàn thành, mà vượt qua giới hạn của chính họ", anh nhấn mạnh.

Ba tiêu chí này phản ánh ba lớp khác nhau của một chương trình: trải nghiệm người xem, khả năng truyền tải thông điệp và năng lực vận hành phía sau. Trong đó, yếu tố con người, đặc biệt là ekip, đóng vai trò then chốt trong việc giữ cho toàn bộ chương trình vận hành đúng nhịp.

Với các sự kiện quy mô lớn, nơi hàng trăm con người cùng tham gia và hàng nghìn chi tiết phải phối hợp đồng thời, việc tạo ra một môi trường làm việc rõ ràng trở nên quan trọng hơn việc tạo động lực bằng cảm hứng.

"Tôi không nghĩ mình có thể giữ lửa cho ai đó. Điều tôi có thể làm là tạo ra một môi trường mà mọi người hiểu mình đang làm gì. Khi một người thấy công việc của mình có ý nghĩa, họ sẽ tự có động lực", anh chia sẻ.

Ở thời điểm hiện tại, bên cạnh các dự án gắn với thương hiệu, Quỳnh Lê cho biết anh vẫn dành sự quan tâm nhất định cho các không gian biểu diễn mang tính cá nhân, nơi cách tiếp cận có thể tập trung nhiều hơn vào cảm xúc của nghệ sĩ.

Với Quỳnh Lê, mỗi sân khấu dù là thương hiệu hay nghệ sỹ bản chất đều là một hành trình dẫn dắt cảm xúc có mục tiêu, nơi vai trò của đạo diễn là kết nối mọi chi tiết, đảm bảo khán giả không chỉ nhìn thấy mà còn cảm nhận và ghi nhớ trọn vẹn trải nghiệm.