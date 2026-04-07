10.000 người hưởng ứng Ngày Sức khỏe Toàn dân 2026 với sự đồng hành của OPC

Sự kiện diễn ra ngày 5/4/2026 tại khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông và Công viên Thống Nhất (Hà Nội), do Cục Phòng bệnh, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức, với thông điệp "Chủ động phòng bệnh – Vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Mọi người chuẩn bị tại vạch xuất phát để bắt đầu giải đi bộ Vì một Việt Nam khoẻ mạnh - Bước chân xanh, kết nối khoẻ

Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Sức khỏe Thế giới 7/4, đồng thời cụ thể hóa các định hướng lớn về nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, hướng tới xây dựng lối sống chủ động phòng bệnh trong cộng đồng.

Đi bộ cộng đồng – Thói quen nhỏ, ý nghĩa lớn

Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động đi bộ cộng đồng được tổ chức nhằm khuyến khích người dân duy trì vận động thể lực hằng ngày – yếu tố quan trọng trong phòng chống các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, béo phì.

Với cung đường tổ chức tại khu vực trung tâm Hà Nội, hoạt động đi bộ được thiết kế phù hợp với nhiều đối tượng tham gia, từ thanh thiếu niên, người lao động đến người cao tuổi và các gia đình có trẻ nhỏ. Đây là hình thức vận động đơn giản, dễ tiếp cận nhưng mang lại hiệu quả tích cực cho sức khỏe nếu được duy trì thường xuyên.

Ban Tổ chức cho biết, lộ trình đi bộ được bố trí an toàn, có phân luồng giao thông hợp lý, cùng lực lượng y tế, cứu thương và tình nguyện viên hỗ trợ xuyên suốt. Người tham gia không chỉ được rèn luyện thể chất mà còn nhận các phần quà sức khỏe, áo sự kiện và nhiều vật phẩm từ các đơn vị đồng hành.

Song song với hoạt động đi bộ, lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Sức khỏe Toàn dân được tổ chức, góp phần lan tỏa thông điệp về vai trò của việc chủ động chăm sóc sức khỏe trong đời sống hiện đại.

Ngày hội sức khỏe quy mô lớn

Cùng ngày, Ngày hội sức khỏe diễn ra từ 7h00 đến 16h00, đã phục vụ khoảng 5.000 người dân với các dịch vụ khám, tư vấn và sàng lọc miễn phí. Người tham gia được trải nghiệm quy trình khám "một chiều" gồm đo huyết áp, đánh giá chỉ số cơ thể, xét nghiệm máu, khám tổng quát và nhiều chuyên khoa.

Chương trình có sự tham gia của nhiều bệnh viện tuyến Trung ương như Bạch Mai, Việt Đức, K, Nội tiết Trung ương, Nhi Trung ương, Phụ sản Trung ương… cùng các đơn vị y tế uy tín, góp phần đảm bảo chất lượng chuyên môn.

Người dân ngồi xếp hàng để được các bác sĩ thăm khám miễn phí

Bên cạnh đó, các công nghệ hiện đại như xét nghiệm sinh hóa, siêu âm, điện tim, chụp X-quang và hỗ trợ trí tuệ nhân tạo trong sàng lọc bệnh cũng được ứng dụng, giúp nâng cao hiệu quả phát hiện sớm và tư vấn điều trị.

Doanh nghiệp đồng hành, lan tỏa giá trị chăm sóc sức khỏe

Sự kiện ghi nhận sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho người dân.

Người dân trải nghiệm massage thư giãn bằng các sản phẩm của Công ty Cổ Phần dược phẩm OPC tại Trạm hồi sinh năng lượng

Tại đây, người dân được tham gia các hoạt động thư giãn như massage, trải nghiệm sản phẩm và các trò chơi tương tác nhẹ nhàng. Mô hình này hướng tới việc giúp người tham gia tái tạo năng lượng ngay tại sự kiện, đồng thời nâng cao nhận thức về việc chăm sóc sức khỏe chủ động trong đời sống hằng ngày.

Đại diện Công ty Cổ phần dược phẩm OPC cho biết, việc đồng hành cùng chương trình là một phần trong định hướng gắn kết với các hoạt động vì cộng đồng, góp phần lan tỏa thói quen chăm sóc sức khỏe từ những hành động đơn giản, gần gũi.

Hướng tới cộng đồng khỏe mạnh

Theo Ban Tổ chức, Ngày Sức khỏe Toàn dân 2026 không chỉ là sự kiện mang tính phong trào mà còn là chiến dịch truyền thông – hành động nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của người dân.

Việc kết hợp giữa khám sàng lọc, tư vấn chuyên môn và hoạt động vận động như đi bộ cộng đồng được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành lối sống lành mạnh, giảm nguy cơ bệnh tật và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sự chung tay của các cơ quan quản lý, đơn vị y tế và doanh nghiệp như Công ty Cổ phần dược phẩm OPC cho thấy xu hướng xã hội hóa trong chăm sóc sức khỏe ngày càng rõ nét, hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, chủ động và bền vững.

Với quy mô lớn và nội dung thiết thực, Ngày Sức khỏe Toàn dân được kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động thường niên, tạo sức lan tỏa rộng rãi, góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh hơn trong tương lai.