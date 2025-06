Danh sách các loại thực phẩm chức năng giả bị vứt bỏ tại TPHCM: Mua từ một “tập đoàn” quy mô mới bị triệt phá tại Hà Nội

Liên quan đến vụ thực phẩm chức năng bị vứt thành đống tại nhiều địa điểm dọc đường Nguyễn Văn Linh (xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TPHCM), Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang làm việc với những người có liên quan để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Theo thông tin trên báo Công an TP.HCM, sau quá trình kiểm tra, Tổ công tác Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ, buôn lậu và môi trường Công an TP.Hồ Chí Minh phối hợp với Công an xã Phong Phú (huyện Bình Chánh) và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội ghi nhận 05 vị trí các đối tượng đổ thực phẩm chức năng với số lượng khoảng 95 loại, gồm 3.404 hộp.

Tổng số hàng hóa TPCN liên quan đến Công ty MediUSA, Công ty Mediphar đã thu giữ:

- Số tại Bình Chánh: 3.404 hộp, gồm 95 loại thực phẩm chức năng nhãn hiệu Pharvita Plus, Entoro Plus, Zin C, Canxi Nano, Pedia Baby, Ginkgo Natto, Alphavit, Vitamin C…

- Số tại Quận 12: 238 hộp, gồm 47 loại thực phẩm chức năng nhãn hiệu Kim Tiền Thảo Râu Mèo, Ultra Omega, Natural's Health Mediphar, Pedia Baby,…

Số hàng hoá tại quận 12 chưa kịp mang đi tiêu hủy gồm các loại TPCN do những người mua và đơn vị thuocsi.vn trả về. Tất cả các hàng hóa trên Sơn tự nguyện giao nộp cho cơ quan Công an, tổng cộng 05 thùng carton, đều là hàng hóa của Công ty MediUSA, Công ty Mediphar.

TPCN giả tại kho hàng của Cty Sức khỏe Xanh Natutal care

Được biết, Công ty cổ phần dược phẩm MediUSA, Công ty cổ phần dược phẩm liên doanh Mediphar, Công ty cổ phần liên doanh Việt Pháp và nhiều công ty vệ tinh phân phối thực phẩm chức năng giả do Nguyễn Năng Mạnh cầm đầu thuộc vụ án hình sự do Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an thụ lý, đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng vào ngày 26/4/2025.

Làm việc với Nguyễn Phước Sơn (SN 1989, HKTT: B1.03 Lô B Chung cư Thới An, KP5, phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh), Sơn thừa nhận là người đã thuê Châu chở hàng đến cho Lý để mang đi tiêu hủy số hàng là thực phẩm chức năng (TPCN) trên.

Sơn sử dụng hai pháp nhân của Công ty TNHH Sức khỏe xanh Natural Care để nhập hàng là thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thiết bị y tế về để bán qua các trang TMĐT gồm Shopee, Lazada, Tiktok Shop và trên trang thuocsi.vn.

Về nguồn gốc các loại TPCN mà Sơn thuê người vứt bỏ, Sơn khai nhận mua của một người tên Đỗ Việt Anh (SN 1981, đại diện pháp luật Công ty cổ phần liên doanh Việt Pháp, MSDN: 0106886677, địa chỉ: A38-NV16 Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội; chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh: 6D5 Đường DN6, KDC An Sương, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh). Sơn trao đổi với Đỗ Việt Anh về nhu cầu bán TPCN và được cung cấp 02 file excel với khoảng 100 mặt hàng TPCN và file mềm bảng công bố sản phẩm.

Số tang vật bị vứt bỏ có liên quan đến "tập đoàn" kinh doanh thực phẩm chức năng giả tại Hà Nội mà Bộ Công an triệt phá mới đây. Ảnh: Vietnamnet

Sau đó Sơn ký hợp đồng nguyên tắc trực tiếp với Công ty cổ phần dược phẩm MediUSA, nhận hàng từ công ty MediUSA và Công ty cổ phần dược phẩm liên doanh Mediphar (02 công ty này cùng chủ). Sơn khai nhận mua hàng từ giữa năm 2023 đến nay, số lượng hàng hóa là TPCN Sơn mua từ 02 công ty này khoảng 150 loại sản phẩm, số tiền Sơn đã thanh toán từ khi mua hàng của 02 công ty trên đến nay khoảng 20 tỷ đồng. Sơn cho biết Công ty cổ phần liên doanh Việt Pháp là công ty phân phối TPCN nằm trong hệ sinh thái của Công ty MediUSA và Công ty Mediphar.

Cuối tháng 04/2025, xem thời sự trên báo đài, thấy 02 công ty trên bị Bộ Công an xử lý với hành vi kinh doanh TPCN giả, Sơn lo sợ nên đã thu hồi sản phẩm mang đi tiêu hủy. Sơn khai nhận lúc đầu không biết các sản phẩm trên là giả, tuy nhiên sau này khi xem trên truyền thông biết được các sản phẩm này là giả nên đã nhờ người mang đi tiêu hủy để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Trị giá lô hàng tiêu hủy khoảng 500 triệu đồng.

Nhiều TPCN cho người ốm, người suy nhược, phụ nữ mang thai và cho con bú

Theo thông tin trên báo Dân Trí trước đó cho biết, trên vỏ hộp các sản phẩm TPCN này ghi tên sản xuất là Công ty cổ phần dược phẩm MEDIUSA; Công ty cổ phần dược phẩm liên doanh MEDIPHAR (KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội)...

Các công ty này đều nằm trong đường dây sản xuất và buôn bán hàng trăm tấn TPCN giả vừa bị cơ quan công an triệt phá hồi tháng 5 vừa qua.

Thực phẩm chức năng Jollivit hỗ trợ dinh dưỡng, giúp ăn ngon miệng, giảm còi xương, suy dinh dưỡng ở trẻ (Ảnh: Dân Trí)

Điển hình là loại thực phẩm chức năng Jollivit hỗ trợ dinh dưỡng, giúp ăn ngon miệng, giảm còi xương, suy dinh dưỡng ở trẻ. Bao bì sản phẩm này ghi do công ty MediUSA (lô CN A5, KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) sản xuất.

Một sản phẩm khác được phát hiện tại bãi đất trống là Vplus+ Lutein Oil - loại thực phẩm chức năng dành cho người có mỡ máu, với công dụng hỗ trợ giảm cholesterol, phòng ngừa xơ vữa động mạch và cải thiện thị lực. Thông tin in trên bao bì cho thấy sản phẩm này cùng do một công ty sản xuất với một số loại hàng khác xuất hiện tại hiện trường.

Ngoài ra, còn có sự xuất hiện của nhiều hộp Pharvita Plus, có hạn sử dụng đến năm 2027. Đây là sản phẩm bổ sung vitamin và khoáng chất, dành cho người suy nhược, người bệnh, phụ nữ mang thai và cho con bú. Một số vỏ hộp thể hiện đơn vị sản xuất là Công ty MediUSA.

Tương tự, một sản phẩm khác là Ginlobil Forte bổ sung Citicolin, Omega-3 cũng được tìm thấy tại đây.

Sản phẩm này được quảng cáo là "nhãn hiệu được bác sĩ khuyên dùng, nguyên liệu nhập khẩu tại Mỹ", giúp bổ sung dưỡng chất cho não, phòng ngừa tai biến mạch máu não, ngăn ngừa mỏi vai gáy.

Sản phẩm này ngoài hộp ghi do Công ty Cổ phần Dược phẩm liên doanh Mediphar tại KCN Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, hạn sử dụng tới năm 2027.