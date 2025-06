Phát hiện cơ sở 'phù phép' đậu tương, hạt bắp thành cà phê xay ở Huế

Ngày 11/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Phước (sinh năm 1965, trú phường Thuận Lộc, quận Phú Xuân, TP Huế) về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Trước đó, ngày 27/5, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế kiểm tra cơ sở sản xuất và chế biến cà phê bột Gia Cát do Trần Thị Phước làm chủ tại địa chỉ 1A/121 đường Ngô Đức Kế (phường Thuận Lộc), có cửa hàng kinh doanh tại số nhà 84 đường Kim Long (phường Kim Long, quận Phú Xuân).

Trần Thị Phước - Chủ cơ sở sản xuất và chế biến cà phê bột Gia Cát thời điểm nhận quyết định khởi tố. (Ảnh: CACC)

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện cơ sở sản xuất cà phê nói trên mua nguyên liệu là đậu nành, hạt bắp, phụ gia không rõ nguồn gốc, xuất xứ, sau đó, thuê nhân công xay trộn với cà phê hạt, đóng gói thành phẩm ghi nhãn hiệu Gia Cát để bán.

Quá trình điều tra xác định, nhiều sản phẩm cà phê bột ghi nhãn hiệu Gia Cát có hàm lượng caffeine rất thấp so với quy định và bản tự công bố sản phẩm của cơ sở.

Công an kiểm tra cơ sở sản xuất và cửa hàng kinh doanh cà phê nhãn hiệu Gia Cát. (Ảnh: CACC)

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Vũ (sinh năm 1985) và Nguyễn Thị Sương (sinh năm 1975), đều trú phường An Hoà, quận Phú Xuân, có hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Lúc 09h55 ngày 3/6, trước số nhà 190 đường Lý Nam Đế (phường Hương Long), Đội Phòng ngừa, điều tra án buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ (Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Huế) bắt quả tang Lê Văn Vũ đang lái xe mô tô vận chuyển 1.980 bao thuốc nhãn hiệu JET.

Tiếp tục xác minh và khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Sương, lực lượng công an thu thêm 2.240 bao thuốc các loại JET, HERO, ESSE.

Trước đó, các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Huế cũng liên tục phát hiện nhiều cơ sở có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả và lập hồ sơ xử lý.

Lực lượng công an sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tổng kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.