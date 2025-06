Hàng trăm vỉ thuốc chống say tàu xe bị vứt ra bãi rác ở Đà Nẵng

Chiều 10/6, lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng phối hợp cùng cơ quan công an kiểm tra, ghi nhận hiện trường sau khi phát hiện lượng lớn thuốc tân dược bị vứt bỏ giữa bãi đất trống trên tuyến đường Xuân Thiều 21.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận hàng trăm vỏ chai thủy tinh màu nâu sẫm, không nhãn mác, còn buộc trong bao nilon. Đáng chú ý, xen lẫn giữa đống rác thải là nhiều vỉ thuốc còn nguyên vẹn, chưa qua sử dụng, được che sơ sài bằng lớp bạt đen.

Hàng trăm vỉ thuốc tân dược bị vứt bỏ tại bãi rác ở Đà Nẵng. (Ảnh: T.H)

Trên bao bì các vỉ thuốc in rõ tên “Cetecocenzitax 25mg”, hạn sử dụng đến tháng 8/2026. Theo một cán bộ y tế, loại thuốc này thường được sử dụng để hỗ trợ phòng chống say tàu xe, giảm chóng mặt, ù tai, buồn nôn do rối loạn tiền đình.

Khu vực phát hiện thuốc nằm trong đoạn đường hoang vắng, chưa có dân cư sinh sống, xung quanh chủ yếu là đất trống, chỉ có một xưởng mộc hoạt động gần đó. Đây cũng là nơi thường xuyên xảy ra tình trạng đổ trộm xà bần, rác thải sinh hoạt, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Lực lượng chức năng thu giữ một số mẫu thuốc, lập biên bản hiện trường và gửi đi kiểm nghiệm.

Mới đây, tại TP.HCM, nhiều loại thực phẩm chức năng còn hạn sử dụng đến năm 2027-2028 bị đổ bỏ ở bãi đất trống gần giao lộ Nguyễn Văn Linh - Trịnh Quang Nghị, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Vào cuộc điều tra, Công an TP.HCM xác định chủ lô thực phẩm chức năng trên là của ông Nguyễn Phước S. (36 tuổi, ngụ Quận 12). Ông S. cũng là giám đốc kiêm đại diện pháp luật của Công ty TNHH Sức khỏe Xanh Natural Care. Doanh nghiệp này có trụ sở tại phường Tân Hưng Thuận, Quận 12.