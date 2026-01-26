Danh sách 332 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, công cộng và vệ sinh môi trường tại Hà Nội trong ngày 25/01/2026: Nhiều nhất tập trung tại phường này

Trong ngày 25/1/2026, lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã phát hiện tổng cộng 332 trường hợp vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường để tiến hành xử lý theo quy định.

Cụ thể, trong số 332 trường hợp vi phạm, có 51 trường hợp được phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát, bao gồm 50 trường hợp vi phạm trật tự đô thị và 1 trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường. Ngoài ra, 281 trường hợp còn lại được lực lượng chức năng ghi nhận trực tiếp tại hiện trường bằng hình ảnh, trong đó có 276 trường hợp vi phạm trật tự đô thị và 5 trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường.

Qua thống kê cho thấy, các hành vi vi phạm trật tự đô thị vẫn tập trung chủ yếu tại một số phường nội thành. Nhiều nhất là phường Văn Miếu Quốc Tử Giám với 50 trường hợp, tiếp đến là quận Hoàn Kiếm 32 trường hợp, Đống Đa 29 trường hợp, Ô Chợ Dừa 26 trường hợp, Hoàng Liệt 20 trường hợp, Hà Đông 18 trường hợp và Phú Diễn 16 trường hợp.

Đáng chú ý, trong khung thời gian buổi tối và đêm ngày 24/1/2026, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm trật tự đô thị, tập trung chủ yếu tại phường Hoàng Liệt với 20 trường hợp và phường Phú Diễn với 16 trường hợp.

Theo Công an TP Hà Nội, việc đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera giám sát kết hợp với tiếp nhận phản ánh trực tiếp các hành vi vi phạm tại hiện trường đang góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân từng bước được nâng cao, góp phần xây dựng diện mạo Thủ đô ngày càng văn minh, trật tự và an toàn.