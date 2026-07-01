Một con "rồng" xuất hiện giữa tầng mây bất ngờ lọt vào tầm mắt của những người đang tham quan, tạo nên khung cảnh như bước ra từ tranh cổ.

"Rồng" bất ngờ hiện hình trên bầu trời

Hình ảnh rồng xuất hiện giữa bầu trời tại một khu vườn cổ nổi tiếng ở Bắc Kinh, Trung Quốc, đang thu hút sự chú ý bởi đường nét đặc biệt và bối cảnh hiếm có.

Theo Tân Kinh Báo, cảnh tượng được ghi lại vào ngày 5/7/2026 tại Di Hòa Viên. Trên bầu trời khi đó xuất hiện một cụm mây có hình dáng sinh động, phần phía trước nhô ra, trông khá giống đầu của một con rồng.

Trong đoạn video được đăng tải, "đầu rồng" hiện lên nổi bật giữa nền trời xanh. Phía sau là một dải mây dài, tạo cảm giác như phần thân của sinh vật đang vươn ngang qua không trung.

Nhìn từ mặt đất, các đường nét của cụm mây tương đối rõ. Phần đầu có dáng hơi cúi xuống, trong khi phía trước nhô ra giống mõm. Một khoảng mây nhỏ hơn nằm phía trên khiến người xem dễ liên tưởng đến sừng hoặc mào của con vật trong truyền thuyết.

Cảnh tượng càng trở nên ấn tượng nhờ khung cảnh phía dưới. Những mái đình, lầu gác, cây xanh và mặt hồ trong veo tạo thành phông nền cổ kính. Bóng trời và mây phản chiếu xuống mặt nước, khiến hình ảnh "rồng" như xuất hiện đồng thời cả trên cao lẫn dưới hồ.

Tân Kinh Báo mô tả cụm mây phía trước giống đầu rồng với hình dáng sống động. Dải mây lơ lửng phía trên các công trình và mặt hồ đã tạo nên một bức tranh mùa hè thanh nhã, khác lạ.

Với những người đang tham quan, đây là cảnh tượng rất dễ gây chú ý. Chỉ cần ngước nhìn đúng thời điểm, họ có thể thấy hình dáng quen thuộc hiện lên giữa một cụm mây vốn liên tục chuyển động.

Điểm đặc biệt của khoảnh khắc này không nằm ở kích thước đám mây mà ở phần đầu có đường nét khá trọn vẹn. Khi nhìn toàn cảnh, người xem có cảm giác một con rồng trắng đang vươn mình qua bầu trời, hướng đầu xuống khu vườn và mặt nước phía dưới.

Sau khi được chia sẻ, đoạn video nhanh chóng khiến nhiều người thích thú. Một số người cho rằng phần đầu của đám mây giống rồng đến mức không cần phải tưởng tượng quá nhiều. Số khác chú ý đến sự kết hợp tình cờ giữa mây trời và khung cảnh kiến trúc cổ.

Di Hòa Viên vốn là một khu vườn hoàng gia nổi tiếng của Trung Quốc. Theo UNESCO, nơi đây được xây dựng lần đầu vào năm 1750, bị tàn phá nặng nề năm 1860 và được phục dựng trên nền cũ vào năm 1886.

Không gian của khu vườn kết hợp đồi núi, mặt nước với đình, điện, đền, cầu và nhiều công trình nhân tạo khác. Chính sự hòa quyện này khiến cảnh "rồng" xuất hiện trên bầu trời càng gợi cảm giác giống một bức thủy mặc cổ.

Hình ảnh "rồng" thực chất là gì?

Dù có hình dáng gây sửng sốt, "rồng" xuất hiện trên bầu trời không phải một sinh vật thật hay hiện tượng siêu nhiên. Đây chỉ là một cụm mây tình cờ tạo thành đường nét giống hình ảnh quen thuộc trong trí tưởng tượng của con người.

Cách gọi "mây hình rồng" chủ yếu dùng để miêu tả hình dáng bên ngoài, không phải tên của một loại mây riêng trong hệ thống phân loại khí tượng.

Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết hệ thống phân loại mây hiện nay dựa trên các nhóm và đặc điểm khí tượng cụ thể. Trong suốt lịch sử, hình dáng đa dạng của mây cũng thường trở thành nguồn cảm hứng cho người quan sát, nghệ sĩ và người yêu nhiếp ảnh.

Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Mỹ, mây hình thành khi hơi nước trong khí quyển ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ hoặc tinh thể băng. Khi lượng nước ngưng tụ nhiều hơn lượng bốc hơi, đám mây có thể hình thành và phát triển.

Các luồng không khí có thể kéo giãn, xoắn hoặc làm thay đổi đường viền của mây. Bởi vậy, cùng một cụm mây nhưng khi quan sát ở những thời điểm hoặc vị trí khác nhau, người xem có thể nhận ra các hình ảnh hoàn toàn khác.

Có người nhìn thấy con vật, khuôn mặt hoặc đồ vật quen thuộc, trong khi người đứng ở góc khác chỉ thấy một dải mây thông thường. Hình ảnh đặc biệt cũng có thể nhanh chóng biến mất khi mây tiếp tục di chuyển hoặc thay đổi cấu trúc.

Với đám mây xuất hiện tại Di Hòa Viên, phần giống đầu rồng chỉ là một khoảnh khắc tình cờ. Tuy nhiên, mặt hồ, đình đài và kiến trúc cổ bên dưới đã khiến sự liên tưởng trở nên mạnh hơn.

Đó cũng là lý do một hiện tượng thiên nhiên bình thường vẫn có thể tạo nên cảnh tượng đặc biệt. Không cần đến hiệu ứng hình ảnh hay sự sắp đặt, bầu trời đã vô tình tạo ra một "con rồng" có đường nét đủ rõ để khiến người xem phải dừng lại quan sát.

Dù tồn tại trong thời gian ngắn, khoảnh khắc "rồng" bay ngang bầu trời vẫn để lại hình ảnh đáng nhớ. Giữa không gian cổ kính của khu vườn hoàng gia, cụm mây tình cờ ấy khiến cảnh vật trở nên vừa thực vừa huyền ảo, như một đoạn phim thần thoại xuất hiện giữa đời thường.

Theo Tân Kinh Báo, UNESCO, NOAA