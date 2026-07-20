Hơn 70.000 nhân viên cứu hộ khẩn cấp đã được triển khai trên khắp Thượng Hải sau khi mưa như trút nước gây ngập lụt.

Vào ngày 19 tháng 7 năm 2026, giữa lúc Hội nghị AI Thế giới đang diễn ra hoành tráng tại Thượng Hải, địa phương này đã bất ngờ bị giông bão dữ dội tấn công, khiến lượng mưa tại nhiều khu vực tăng vọt trong thời gian ngắn và gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng.

Lượng mưa gần 200 mm đã trút xuống chỉ trong vòng bốn giờ tại quận Dương Phố, làm quá tải hệ thống thoát nước và gây ngập lụt nghiêm trọng các tuyến đường tại đây, cũng như ở quận Hồng Khẩu lân cận và một số khu vực thuộc Phố Đông.

Nguồn: CNA

Thiệt hại do thiên tai nhanh chóng lan rộng. Các hình ảnh từ hiện trường cho thấy lượng nước khổng lồ trên đường phố quận Dương Phố không thể thoát kịp, khiến nhiều xe hơi bị ngập sâu và chết máy, tài xế cùng người đi bộ đành phải lội qua những con phố ngập đến đầu gối trong muôn vàn khó khăn.

Ảnh: whyyoutouzhele

Ảnh: whyyoutouzhele

Ảnh: whyyoutouzhele

Không chỉ giao thông ngoài trời bị ảnh hưởng, mưa bão cực đoan còn giáng đòn mạnh vào các cơ sở thương mại trong nhà, tiêu biểu là cửa hàng Hema tại địa phương đã bị ngập lụt nghiêm trọng khi dòng nước mưa lẫn bùn đất tràn thẳng vào bên trong, gây ra cảnh tượng ngập úng xung quanh các kệ hàng và buộc nhân viên lẫn khách hàng phải khẩn cấp sơ tán.

Nguồn: CNA, Yahoo News