Tin vào lời mời ăn lẩu miễn phí và dự án "nuôi bò sinh lời" với lợi nhuận lên tới 50%/năm, hơn 600 người cao tuổi ở Trung Quốc đã bị lừa số tiền lớn trước khi phát hiện tất cả chỉ là một màn kịch lừa đảo được dàn dựng công phu.

Từ bữa lẩu miễn phí đến những khoản đầu tư khủng

Trưa 27/5/2023, khi ghé quán lẩu quen gần nhà để ăn trưa như thường lệ, bà Chu (ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) sững sờ phát hiện cửa hàng đã đóng cửa, không còn dấu hiệu hoạt động. Với nhiều thực khách, đó có thể chỉ là một quán ăn ngừng kinh doanh. Nhưng với bà Chu, đây lại là dấu hiệu báo trước nguy cơ mất trắng số tiền đầu tư lên tới 100.000 NDT (hơn 380 triệu đồng).

Trước đó, thông qua bạn bè giới thiệu, bà Chu biết đến quán lẩu này và nhiều lần được mời dùng bữa miễn phí. Sau một lần ăn, một nữ nhân viên tự xưng là "bà quản gia nhỏ" chủ động tiếp cận, giới thiệu dự án chăn nuôi bò thịt do công ty triển khai.

Người này khẳng định toàn bộ thịt bò phục vụ tại quán đều được lấy từ trang trại của họ. Khách hàng chỉ cần đầu tư từ 10.000 NDT (hơn 38 triệu đồng) là có thể "sở hữu" một con bò, nhận tiền lãi hàng tháng với tỷ suất sinh lời lên tới 50% mỗi năm.

Tin vào những lời giới thiệu hấp dẫn, bà Chu quyết định góp 50.000 NDT. Chỉ sau một tháng, bà nhận được hơn 2.000 NDT tiền lãi như cam kết. Khoản lợi nhuận này khiến bà càng thêm tin tưởng và tiếp tục rót thêm tiền vào dự án, nâng tổng số vốn đầu tư lên 100.000 NDT (hơn 388 triệu đồng).

Không lâu sau, bà Chu được cơ sở này mời tham quan một "căn cứ chăn nuôi" tại Nội Mông. Tại đây, bà tận mắt chứng kiến đàn gia súc được thả trên đồng cỏ, thậm chí còn trực tiếp cho bò ăn. Những gì nhìn thấy khiến bà hoàn toàn tin rằng dự án là có thật. Không chỉ bà Chu, nhiều người khác cũng rơi vào cái bẫy tương tự.

Ảnh minh họa: Internet

Bà Lục cho biết từng đến ăn lẩu miễn phí 3 lần nhưng ban đầu không có ý định đầu tư. Tuy nhiên, khi thấy nhiều bạn bè xung quanh đều tham gia góp vốn, bà dần bị thuyết phục và quyết định đầu tư 10.000 NDT. Sau nhiều lần góp thêm tiền, tổng số vốn bà bỏ vào dự án lên tới 130.000 NDT (hơn 504 triệu đồng).

Tuy nhiên, kết quả điều tra của cảnh sát sau đó cho thấy toàn bộ "trang trại chăn nuôi" ở Nội Mông chỉ là màn dàn dựng. Những chuyến tham quan được nhóm lừa đảo tổ chức nhằm tạo dựng lòng tin, khiến các nạn nhân tin rằng hoạt động chăn nuôi và dự án đầu tư thực sự tồn tại.

Sự thật phía sau dự án 'nuôi bò sinh lời', hơn 600 người sập bẫy

Theo cơ quan điều tra địa phương, đường dây lừa đảo trên gồm 17 đối tượng, do một người đàn ông họ Vương cầm đầu. Nhóm này chỉ đạo nhân viên phát tờ rơi tại các khu dân cư và địa điểm người cao tuổi thường lui tới. Sau khi thu hút khách bằng các bữa lẩu miễn phí, họ tiếp tục mời gọi đầu tư vào dự án nuôi bò với lời hứa lợi nhuận từ 15-50% mỗi năm, đồng thời cam kết bảo toàn vốn gốc.

Trong khoảng nửa năm, nhóm của ông Vương đã huy động trái phép 42 triệu NDT (hơn 163 tỷ đồng) từ hơn 600 người cao tuổi. Để tạo niềm tin, các đối tượng vẫn chi trả một phần "lợi nhuận" cho nhà đầu tư theo mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước. Tổng số tiền đã chi cho hoạt động này khoảng 7 triệu NDT (hơn 27 tỷ đồng). Sau khi khấu trừ khoản này, nhóm lừa đảo thu lợi bất chính khoảng 35 triệu NDT (hơn 135 tỷ đồng).

Sau khi vụ việc bị phát hiện, toàn bộ 17 đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ. Nhờ kịp thời phong tỏa và thu hồi tài sản, cơ quan chức năng địa phương đã hoàn trả cho các nạn nhân gần 90% số tiền bị chiếm đoạt.

Ngày 5/8/2024, tòa án địa phương tuyên phạt đối tượng họ Vương 7 năm 6 tháng tù và phạt tiền 500.000 NDT về tội lừa đảo huy động vốn. Các đồng phạm khác cũng bị xét xử và nhận những mức án tương ứng. Vụ án được xem là lời cảnh báo đối với những người nhẹ dạ trước các lời mời gọi đầu tư có mức sinh lời bất thường.

(Theo Sohu)