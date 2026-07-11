Mưa lớn gây lũ lụt và thiệt hại trên diện rộng tại Hàn Quốc

Mưa lớn do ảnh hưởng của gió mùa đã gây lũ lụt và thiệt hại trên diện rộng tại nhiều khu vực ở miền Trung Hàn Quốc.

Ô tô được kéo ra khỏi con đường bị ngập do mưa lớn ở Siheung, tỉnh Gyeonggi, ngày 9/7/2026 (Ảnh: Yonhap)

Ủy ban Phòng chống Thảm họa và An toàn Trung ương (CDSCH) Hàn Quốc thông báo mưa lớn kéo dài gây lũ lụt trong hai ngày 8/7 - 9/7 tại nước này đã khiến 1 người mất tích và làm hư hại hơn 450 công trình trên cả nước, chủ yếu tại khu vực miền Trung. Theo báo cáo của CDSCH, tính đến 5h ngày 10/7 (giờ địa phương), mưa lớn gây thiệt hại đối với 453 cơ sở vật chất, trong đó có 359 công trình công cộng và 94 công trình tư nhân.

Một cụ ông ngoài 70 tuổi đã bị nước lũ cuốn trôi tại suối Namwon, thuộc thị trấn Punggi, thành phố Yeongju, tỉnh Gyeongsang Bắc trong ngày 9/7. Hiện lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đang triển khai công tác tìm kiếm người đàn ông này.

Do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan, 508 hộ gia đình với tổng cộng 758 người tại 25 thành phố, quận, huyện thuộc 7 địa phương đã phải sơ tán tạm thời để bảo đảm an toàn.

Ô tô bị ngập dưới cầu ở Asan, tỉnh Nam Chungcheong, ngày 9/7/2026, giữa lúc mưa lớn do gió mùa trong khu vực (Ảnh: Yonhap)

Mưa lớn cũng gây ra 5 vụ sạt lở đất tại các địa phương của Hàn Quốc, trong đó có huyện Okcheon của tỉnh Bắc Chungcheong và huyện Yeongwol của tỉnh Gangwon. Tuy nhiên, các vụ sạt lở không gây thương vong.

Hai tỉnh Nam Chungcheong và Bắc Chungcheong chịu thiệt hại nặng nhất do mưa lớn gây lũ lụt, với lượng mưa có nơi lên tới hơn 260 mm trong ngày. Cơ quan khí tượng Hàn Quốc cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp diễn trong ngày 10/7. CDSCH cho biết, đến sáng 10/7, các dải mưa với cường độ khoảng 10 - 20 mm/h vẫn tập trung chủ yếu tại những khu vực giáp biên giới liên Triều như Yeoncheon, Paju và Pocheon thuộc tỉnh Gyeonggi.

Lượng mưa tích lũy từ ngày 8/7 đến 5h sáng 10/7 được ghi nhận ở mức rất cao tại nhiều khu vực. Trong đó, lượng mưa tích lũy ở thành phố Cheonan và Gyeryong thuộc tỉnh Chungcheong Nam lần lượt là 267,1 mm và 259 mm, thành phố Sejong 244,5 mm, thành phố Cheongju của tỉnh Chungcheong Bắc 236, 5 mm và thành phố Cheongyang thuộc tỉnh Chungcheong Nam 226,5 mm.

Chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu các địa phương tăng cường ứng phó, đồng thời khuyến cáo người dân tránh các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt và sạt lở.