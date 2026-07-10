Phát hiện bao tải tiền mặt nặng gần 34 kg trên đường gần sân bay

Cảnh sát sững sờ khi nhìn thấy bao tải chứa đầy tiền mặt này.

Trên đường đi làm, Dan Kennedy bất ngờ nhìn thấy một chiếc bao tải màu cam rơi từ chiếc xe tải chạy phía trước gần Sân bay Quốc tế Salt Lake City, bang Utah (Mỹ).

Lo ngại chiếc túi có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông, Kennedy dừng xe và tiến đến nhặt nó. Tuy nhiên, ông nhanh chóng nhận ra đây không phải là một chiếc túi thông thường.

"Tôi nghĩ nó sẽ khá nhẹ, nhưng khi cúi xuống nhấc lên, tôi gần như không thể di chuyển nó", Kennedy kể lại với đài KSL-TV.

Sau khi kiểm tra, ông phát hiện chiếc bao chứa đầy tiền mặt và thuộc sở hữu của Brink's – công ty chuyên vận chuyển tiền bằng xe bọc thép.

Theo Cảnh sát tuần tra đường cao tốc bang Utah (UHP), chiếc túi cao khoảng 1,2 m, rộng hơn 60 cm và nặng gần 34 kg. Bên trong là nhiều túi nhựa chứa các cọc tiền mệnh giá 50 USD, 100 USD được xếp gọn gàng. Chỉ riêng một túi nhỏ đã chứa khoảng 22.000 USD. Không rõ toàn bộ chiếc túi chứa bao nhiêu tiền.

"Tất cả những gì chúng tôi nhìn thấy là từng xấp tiền được bó rất ngăn nắp", cảnh sát Brady Zaugg cho biết. "Chắc chắn đó không phải là một túi đầy đồng xu".

Nhận ra số tiền thuộc về công ty vận chuyển tiền, Kennedy đã cố đuổi theo chiếc xe Brink's nhưng không kịp. Ông sau đó lái xe đến nơi làm việc và gọi báo cảnh sát.

Ba cảnh sát của UHP nhanh chóng có mặt. Theo Kennedy, khi nhìn thấy chiếc túi chứa đầy tiền ở phía sau xe của ông, các sĩ quan đều sững sờ.

"Họ chỉ đứng nhìn chiếc túi trong vài phút mà không nói gì", ông kể.

Cảnh sát cho biết 2 nhân viên Brink's trên xe hoàn toàn không nhận ra chiếc túi đã rơi xuống đường. Họ chỉ phát hiện sự việc sau khi nhận được thông báo từ lực lượng chức năng. Theo lời khai, chiếc xe đã đi qua một đoạn đường xóc khiến chốt cửa phía sau bật mở.

Brady Zaugg cho biết trong nhiều năm làm việc, ông chưa từng chứng kiến một bao tiền rơi khỏi xe bọc thép.

"Chuyện này chỉ xảy ra trong các bộ phim điệp viên", ông nói đùa.

Vị cảnh sát cũng đánh giá cao hành động của Kennedy khi ông không hề mở các túi tiền hay có ý định chiếm giữ số tiền.

Bản thân Kennedy cho biết ông chưa bao giờ nghĩ đến việc giữ lại số tiền. "Tôi thực sự không nghĩ đến điều gì khác ngoài việc trả lại nó", ông nói.

Để ghi nhận hành động trung thực, công ty Brink's đã gửi tặng Kennedy tấm séc trị giá 5.000 USD. Đại diện công ty trực tiếp gặp ông trước khi hoàn tất thủ tục trao thưởng.

Theo The Sun