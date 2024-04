Đằng sau bức ảnh khiến Han So Hee trở thành trò cười

Những ngày qua, truyền thông Hàn Quốc tràn ngập tin Han So Hee và Ryu Jun Yeol chia tay sau hai tuần thừa nhận hẹn hò.

Trong khi diễn viên Reply 1988 giữ quan điểm im lặng trước ồn ào, Han So Hee bị khán giả cho là làm xáo trộn cuộc sống của bạn trai cũ và Hyeri vì liên tục nhắc tên hai diễn viên chỉ để minh oan bản thân không giật bồ.

Ngoài những bài viết trước sau bất nhất, Han So Hee còn gây chú ý khi đăng ảnh Nicole Kidman hò hét trước tòa sau khi chính thức ly hôn Tom Cruise. Theo Mydaily, diễn viên Thế giới hôn nhân ẩn ý cô vui mừng giống thiên nga Australia vì được giải thoát khỏi người yêu.

Han So Hee bị chế nhạo khi ví mình trải qua đau khổ như Nicole Kidman.

Tuy nhiên, thay vì được đồng cảm, Han So Hee trở thành trò cười trên mạng khi tự so sánh bản thân với Nicole Kidman. Bởi, cô và Ryu Jun Yeol chỉ chính thức hẹn hò được nửa tháng, chưa từng là vợ chồng. Cô cũng không trải qua những thứ kinh khủng như Nicole Kidman khi chung sống với Tom Cruise.

Trở lại năm 2001, khoảnh khắc Nicole Kidman hò hét và nhảy chân sáo trước tòa từng khiến thế giới phải nói về nhiều. Thông thường, diễn viên nổi tiếng kín tiếng trong ly hôn, trong khi đó sao phim Aquaman lại không màng hình tượng, mặc kệ paparazzi mà nhảy nhót trong bộ trang phục không thể bình dân hơn.

Lúc đó, truyền thông và đồng nghiệp đồng loạt chúc mừng Nicole Kidman vì thoát khỏi cuộc hôn nhân độc hại.

Thiên nga Australia có 11 năm chung sống với Tom Cruise trước khi ly hôn. Trong cuộc phỏng vấn với Hollywood Reporter, diễn viên Những ngày sấm dậy nói cô trầm cảm và khủng hoảng.

"Cưới Cruise năm 23 tuổi, tôi sau đó hầu như chỉ ở nhà. Tôi lại trải qua nỗi đau mất con và suy sụp", Kidman nói.

Theo TMZ, từ ngày tham gia giáo phái Scientology, tính cách của Tom Cruise khác hẳn. Nicole Kidman chọn cách ly hôn vì bị chồng yêu cầu gia nhập Khoa luận giáo.

Khoảnh khắc Nicole Kidman hò hét trước tòa án sau khi ly hôn Tom Cruise là một trong những bức ảnh nổi tiếng nhất giới Hollywood.

Việc được giải thoát khỏi người chồng ghẻ lạnh và sự cuồng tín của Tom Cruise làm Nicole Kidman vui đến mất kiểm soát sau khi rời tòa án.

"Sao lại có thể so sánh với Nicole Kidman? Rốt cuộc Han So Hee đang muốn giải thoát khỏi cái gì?", "Không biết cô ấy có hiểu đằng sau bức ảnh của Kidman là cả câu chuyện dài hay không, hay chỉ gõ vài dòng trên Internet để tìm meme giải thoát"... khán giả chê cười Han So Hee.

Trong diễn biến mới, Han So Hee và Ryu Jun Yeol bị loại khỏi dự án phim Hyun Hok. "Đúng là trước đó chúng tôi thảo luận mời Han So Hee và Ryu Jun Yeol đóng phim. Giờ đây, chúng tôi quyết định kết thúc thương lượng, vì dù gì dự án chưa công bố họ là diễn viên chính", nhà sản xuất Showbox trả lời Newsen.

Công ty của Ryu Jun Yeol cũng xác nhận rút khỏi dự án. "Công ty đã chấm dứt đàm phán. Jun Yeol cảm thấy phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra gần đây và tôn trọng quyết định của nhà sản xuất", đại diện của nam diễn viên nói.

Han So Hee giữ im lặng về việc bị hủy vai.