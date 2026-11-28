Trong lúc đào móng xây nhà, một gia đình ở Nghệ An bất ngờ phát hiện bí mật ngay trên mảnh đất tổ tiên để lại.

Đào móng xây nhà trên mảnh đất đã gắn bó với gia đình qua nhiều thế hệ, anh Võ Hồng Sơn (SN 1996, trú khối Thành Công, phường Cửa Lò, Nghệ An) không ngờ bên dưới lại có một thứ mà ngay cả những người trong gia đình cũng không rõ nguồn gốc.

Theo báo Dân trí, ông Hoàng Ngọc Cừ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Cửa Lò, xác nhận một hộ dân trên địa bàn đã có phát hiện bất ngờ trong quá trình đào đất chuẩn bị xây dựng nhà ở.

Máy xúc va phải vật cứng khi đang đào móng xây nhà

Sự việc xảy ra vào sáng 7/9/2026, khi gia đình anh Sơn thuê máy xúc đến đào đất làm móng. Trong quá trình thi công, người điều khiển máy xúc bất ngờ phát hiện gàu máy va phải một vật cứng nằm dưới lòng đất.

Khi đưa vật thể lên khỏi mặt đất, người thợ nhận ra đó là một chiếc chum sành. Tuy nhiên, do va chạm với gàu máy xúc, chiếc chum đã bị vỡ thành nhiều mảnh, để lộ toàn bộ những thứ được cất giữ bên trong.

Thay vì đất đá hay những vật dụng thông thường, bên trong chiếc chum chứa rất nhiều đồng tiền xu nghi là tiền cổ. Tổng trọng lượng số tiền được phát hiện lên tới gần 10kg.

Chiếc chum sành chứa gần 10kg tiền xu được gia đình anh Võ Hồng Sơn phát hiện trong lúc đào móng xây nhà tại Nghệ An. (Ảnh: VOZ)

Theo báo Tiền Phong, phần lớn những đồng tiền này đã bị oxy hóa, xuất hiện lớp gỉ sét trên bề mặt. Một số đồng còn dính chặt vào nhau.

Khi quan sát kỹ, gia chủ nhận thấy trên bề mặt các đồng tiền có những ký tự giống chữ Hán. Phần giữa đồng tiền được đục lỗ, có đồng mang lỗ hình vuông, có đồng lại mang lỗ hình tròn.

Những đặc điểm khác nhau của số tiền xu càng khiến nguồn gốc chiếc chum trở thành điều đáng chú ý. Tuy nhiên, gia đình chưa thể xác định chúng được sản xuất vào thời kỳ nào, có mệnh giá bao nhiêu hay từng được sử dụng ở đâu.

Bí ẩn trên mảnh đất được truyền lại qua nhiều thế hệ

Điều đáng chú ý là vị trí phát hiện chiếc chum không nằm trên một khu đất mới được gia đình mua lại. Theo anh Sơn, đây là phần đất do các thế hệ trước để lại và gia đình đã sinh sống lâu đời tại khu vực này.

Dù vậy, không có tài liệu nào ghi chép về việc tổ tiên từng chôn một chum tiền dưới lòng đất. Bởi vậy, gia đình cũng không thể khẳng định số tiền được tìm thấy là tài sản do các cụ cất giữ để lại cho con cháu hay có nguồn gốc khác.

Theo báo Nhà báo và Công luận, bản thân anh Sơn cũng không biết giá trị thực tế của những đồng tiền vừa được phát hiện. Người đàn ông dự định giữ lại số tiền này làm kỷ niệm. Riêng chiếc chum sành, do đã vỡ thành nhiều mảnh trong quá trình đào đất, gia đình đã cho một người đến xin.

Nhiều đồng tiền đã bị hoen gỉ, dính chặt vào nhau và chưa được xác định chính xác niên đại, giá trị. (Ảnh: VOZ)

Tại thời điểm sự việc được báo chí đưa tin, chưa có kết luận chuyên môn về nguồn gốc, niên đại cũng như giá trị của số tiền xu. Vì vậy, dù có trọng lượng gần 10kg và mang những đặc điểm thường thấy ở tiền cổ, vẫn chưa thể khẳng định đây là số cổ vật có giá trị kinh tế lớn.

Việc xác định niên đại của những đồng tiền như vậy cần dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm ký tự được khắc trên bề mặt, chất liệu, kích thước, hình dáng và đặc điểm chế tác. Những thông tin này có thể giúp các nhà nghiên cứu nhận diện thời kỳ lưu hành của đồng tiền.

Câu chuyện của gia đình anh Sơn cũng cho thấy những dấu tích của quá khứ đôi khi vẫn tồn tại ngay dưới những khu đất đã có người sinh sống qua nhiều thế hệ. Chỉ đến khi tiến hành đào móng xây nhà, những thứ bị vùi lấp dưới lòng đất mới có cơ hội được phát hiện.

Theo Dân trí, Tiền Phong, Nhà báo và Công luận