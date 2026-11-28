Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen luôn nhấn mạnh việc coi trọng nhân sự, cộng sự và đặt lợi ích của họ lên hàng đầu để giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen

Trong nhiều lần chia sẻ công khai với truyền thông, ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen nhấn mạnh yếu tố đầu tiên khi bước vào kinh doanh là các nhà sáng lập phải xây dựng, tập hợp được một đội ngũ đắc lực, bởi một mình không thể làm nên thành công. Ông dẫn lại câu nói của ông bà ta về “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” và nhấn mạnh nếu không giải quyết được vấn đề con người, doanh nghiệp không thể thành công.

Theo ông Vũ, quản trị doanh nghiệp thực chất là quản trị con người, con người phải là trung tâm.

“Trong những ngày đầu thành lập Tập đoàn Hoa Sen, tôi bắt đầu từ một cửa hàng cá nhân, sau đó phát triển thành xưởng, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tư nhân rồi công ty trách nhiệm hữu hạn. Tất cả những giai đoạn đó đều thuộc sở hữu cá nhân tôi.

Nhưng khi thành lập Công ty Cổ phần Hoa Sen, tôi nhớ mình có 30 tỷ đồng và đã trích 10 tỷ đồng để chia cổ phần cho anh em. Đó là tiền của tôi, được dùng để thưởng cho những người đã giúp mình gây dựng doanh nghiệp từ con số không. Điều quan trọng ở đây là chúng ta phải thực sự quan tâm đến lợi ích của những người cộng sự”, ông Vũ nói.

Theo Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen, người lãnh đạo phải giải quyết rất nhiều vấn đề. Có những doanh nghiệp hiện nay kinh doanh có lợi nhuận, nhưng cũng có doanh nghiệp thua lỗ, thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản. Trong hoàn cảnh đó, việc tăng lương không phải lúc nào cũng khả thi.

Tuy nhiên, theo ông Vũ, trước tiên, khi bước vào kinh doanh, mọi doanh nhân phải xác định mục tiêu đúng đắn: nên có tham vọng, đừng tham lam. Bởi theo ông, người tham lam thường chỉ nghĩ đến bản thân và gia đình, còn nếu kinh doanh bằng tham vọng đúng đắn sẽ hướng đến việc tạo ra giá trị cho nhiều người. Kinh doanh cũng là làm việc kinh bang tế thế, vì vậy phải có đội ngũ đồng hành.

“Trong những năm tháng kinh doanh thuận lợi, khi đạt được thành công, chúng ta cần nhớ đến những người cộng sự đã đồng hành cùng mình. Tôi tin rằng khi doanh nghiệp gặp khó khăn, họ cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ”, ông Vũ bày tỏ.

Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen cho biết doanh nghiệp biết chia sẻ với nhân viên thì cũng sẽ nhận được giá trị tương ứng.

Khi được hỏi liệu những người giỏi trong công ty ông có ra đi không, ông Vũ thừa nhận là có.

Theo Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen, thông thường, người thành lập và đứng đầu doanh nghiệp luôn hình dung những người cộng sự của mình phải đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định, nhưng thực tế luôn khác.

Ông kể lại việc tình cờ đọc được một bài bình luận trên một tờ báo điện tử nổi tiếng thế giới. Một giám đốc nhận xét rằng người lao động Việt Nam có lẽ chỉ chung thủy với vợ, chứ không chung thủy với công ty. Ở Nhật Bản, một người lao động có thể gắn bó với một công ty vài chục năm. Người châu Âu cũng vậy, nhưng người Việt Nam lại khác.

Theo ông Vũ, nhận định này đôi khi chưa hoàn toàn chính xác, nhưng ở một chừng mực nào đó cũng không phải không có cơ sở. Vì vậy, ông thường nhắc nhở những người cộng sự của mình, từ tổng giám đốc, phó tổng giám đốc đến giám đốc các công ty con và nhân sự rằng đây là thực tế khách quan, không nên trách bất kỳ ai vì mỗi người đều có sự lựa chọn riêng. Ở giai đoạn tuổi trẻ, họ có mục tiêu, động lực và lựa chọn khác. Nhưng 10 năm nữa, khi có con, có gia đình, họ có thể thay đổi và đưa ra những lựa chọn khác.

“Chúng ta đừng đòi hỏi mọi người phải trung thành tuyệt đối. Đòi hỏi như vậy là chúng ta sai, chứ không phải họ sai”, ông Vũ nhấn mạnh.