Đây là giống gia cầm quý của Việt Nam, gắn liền với phong tục dân gian và văn hóa ẩm thực, được các nhà khoa học nghiên cứu bảo tồn nguồn gen.

Mới đây, khu vực nuôi giữ gà Hồ tại Lạc Thổ, phường Thuận Thành, Bắc Ninh được xác định nằm trong phạm vi dự kiến không được phép chăn nuôi. Theo số liệu của UBND phường, 23 hộ dân đang nuôi giữ 932 con gà Hồ gốc, gồm 264 con mái, 123 con trống và 545 gà con.

Trước đó, ngày 13/11, UBND phường Thuận Thành đã gửi Văn bản số 1804/UBND-KTHT&ĐT đến Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bắc Ninh. Theo đó, phường đề xuất bổ sung quy định cho phép tiếp tục nuôi gà Hồ theo quy mô hộ gia đình. Phạm vi đề xuất gồm tổ dân phố Lạc Thổ và một số tổ dân phố lân cận.

Vì sao Bắc Ninh dự kiến không cho phép chăn nuôi ở một số khu vực?

Trong Công văn số 3392 ngày 4/5/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh đề nghị các xã, phường rà soát những nơi đông dân, khó phòng dịch hoặc khó kiểm soát chất thải chăn nuôi. Nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, không khí và tiếng ồn cũng là căn cứ để xác định khu vực. Sở còn đề nghị xem xét những nơi được quy hoạch làm khu đô thị, khu dân cư tập trung và các khu vực có trường học, cơ sở y tế hoặc chợ.

Tiến sĩ khoa học Lê Thị Thúy, người chủ trì đề tài bảo tồn giống gà Hồ tại Viện Chăn nuôi quốc gia, nhận định đây là một trong hơn 20 loại gia cầm quý hiếm của Việt Nam. Bà cho biết công tác bảo tồn khi đó được thực hiện theo hai phương thức: Lưu giữ mẫu gen và duy trì đàn giống tại nông trại. Việc lưu giữ mẫu gen giúp hạn chế rủi ro và bảo tồn nguồn gen trong thời gian dài.

Gà Hồ là giống gia cầm quý của Việt Nam, gắn liền với phong tục dân gian và văn hóa ẩm thực - Ảnh: Đăng Chương

Tháng 10/2026, Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam dẫn kết quả rà soát cho biết có 4.545 cơ sở nằm trong khu vực Bắc Ninh dự kiến không cho phép chăn nuôi. Trong số này có 4.523 cơ sở chăn nuôi nông hộ. Tổng đàn gia cầm ở các khu vực trên là 187.109 con. Kinh phí hỗ trợ di dời, đầu tư thiết bị và chuyển đổi nghề dự kiến hơn 16,6 tỷ đồng.

Theo phương án được công bố, các cơ sở nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi phải di dời đến nơi phù hợp hoặc dừng hoạt động chậm nhất ngày 31/12/2028. Mốc này áp dụng cho các cơ sở đã hình thành và hoạt động trước ngày nghị quyết có hiệu lực. Nghị quyết dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Kiến nghị của UBND phường Thuận Thành được gửi trong quá trình xây dựng quy định này.

Từ tục thi gà luộc đến linh vật Đại hội Thể thao trong nhà châu Á

Lạc Thổ là quê hương của giống gà Hồ, dân gian còn gọi là gà tiến vua. Tên gọi gắn với chuyện tuyển chọn những con gà đẹp làm sản vật dâng vua. Ở làng, nghề nuôi gà còn gắn với việc thờ cúng và những cuộc thi giữa các giáp.

Để gà lễ đứng được trên mâm, người dân dùng thanh tre và lạt cố định tư thế trước khi luộc - Ảnh: VOV

Bài "Tục cúng gà trong ngày hội ở Lạc Thổ, Bắc Ninh" đăng trên trang thông tin du lịch quốc gia ngày 28/5/2012 dẫn lại sách Dư địa chí Bắc Ninh, trong đó có câu: "Xã này thờ thần, lấy gà làm giống quý…". Đoạn ghi chép còn nhắc đến những con gà lớn nặng 12 đến 13 cân ta, con nhỏ nặng 8 đến 9 cân ta.

Theo cách quy đổi thông dụng, một cân ta tương đương khoảng 0,6kg. Như vậy, trọng lượng 12 đến 13 cân ta tương đương khoảng 7,2 đến 7,8kg, còn 8 đến 9 cân ta tương đương khoảng 4,8 đến 5,4kg. Tuy nhiên, đây mới là phép quy đổi tham khảo do chưa xác định được niên đại và hệ đo lường sử dụng trong bản sách gốc.

Theo Báo Pháp luật Việt Nam năm 2018, xưa kia làng có tục thi gà luộc vào mùng 4 Tết. Làng chia thành 17 giáp, mỗi giáp chọn gia đình tiêu biểu để nuôi gà dự thi. Gia chủ phải giữ bí mật về con gà cho đến lúc lật khăn đỏ trình ban giám khảo. Sau phần thi, những con gà đẹp được dâng cúng thành hoàng rồi dùng để đãi dân làng.

Tục thi gián đoạn từ năm 1946. Khi người dân trở về quê sau chiến tranh, đàn gà chỉ còn vài chục con và đã bị lai tạp. Năm 1991, ông Nguyễn Đăng Chung đề xuất lập tổ nuôi gà, với bảy cụ ông, cụ bà tham gia ban đầu. Họ gặp những người lớn tuổi để ghi chép kỹ thuật nuôi, cân nặng và chiều cao làm căn cứ khôi phục giống.

Năm 1993, hội thi được nối lại với hình thức chấm gà sống. Phần thưởng khi ấy chỉ là thuốc lá và trà. Con gà nặng nhất đạt 5,2kg nhưng không còn khả năng sinh sản, được giữ để trưng bày. Năm sau, các chuyên gia chăn nuôi tổ chức hội thảo về giống gà ngay tại làng.

Lạc Thổ là quê hương của giống gà Hồ, còn được dân gian gọi là gà tiến vua - Ảnh: Tổng hợp

Hội thi hiện đại diễn ra vào ngày 10 tháng 2 âm lịch, có các nội dung chấm gà trống, gà mái và cặp gà đẹp. Trong quan niệm dân gian, gà trống tượng trưng cho năm phẩm chất Văn, Võ, Dũng, Nhân, Tín. Mào, dáng chân, tiếng gáy và cách gà gọi đàn được người xưa liên hệ với những đức tính của người quân tử. Hình tượng con gà cũng xuất hiện trong tranh Đông Hồ, như Gà Đại Cát hay những bức tranh đàn gà quây quần, gửi gắm ước vọng về cuộc sống sung túc và gia đình hòa thuận.

Ngày 22/10/2007, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố biểu trưng, linh vật và bài hát của Đại hội Thể thao trong nhà châu Á lần thứ ba, tổ chức tại Việt Nam năm 2009. Theo Báo Sài Gòn Giải Phóng, cuộc thi nhận 175 bài dự thi biểu trưng và 45 bài dự thi linh vật của 82 tác giả. Tác phẩm lấy hình tượng gà Hồ của Cù Hồng Sơn, ở Hà Nội, được lựa chọn làm linh vật của đại hội.

Những cặp gà đẹp có giá hơn 30 triệu đồng

Người nuôi gà Hồ có một hệ thống tên gọi riêng để phân biệt ngoại hình. Gà trống thường có hai màu lông chính là mã mận, màu đỏ đậm như quả mận chín, và mã lĩnh, màu đen ánh xanh. Gà mái có mã thó - màu đất thó; mã sẻ - màu lông chim sẻ, và mã nhãn - màu vỏ quả nhãn khô.

Những con gà đẹp còn được xem xét dáng đầu, mào, cánh, chân và đuôi. Đuôi nơm là cách gọi bộ lông đuôi xòe như chiếc nơm bắt cá. Người dân cũng dùng những tên như đầu công, chân hạt đậu để mô tả đặc điểm ngoại hình. Các tiêu chí này được coi trọng trong quá trình chọn gà dự thi.

Một cặp gà Hồ trống mái thuộc hàng "quân tử - mỹ nhân" - Ảnh: Người lao động

Một công trình của nhóm Nguyễn Văn Duy và các cộng sự thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Liège (Bỉ), công bố năm 2016 trên Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, khảo sát gà Hồ tại 20 nông hộ từ tháng 9/2013 đến tháng 4/2015. Trong số 128 con được khảo sát ngoại hình, khối lượng trung bình của gà trống là 3,78kg và gà mái là 2,64kg.

Theo Báo Bắc Ninh tháng 2/2026, dịp Tết Bính Ngọ, Lạc Thổ dự kiến xuất bán khoảng 400-500 con gà thương phẩm nặng từ 4 kg trở lên. Hầu hết khách đặt hàng từ khoảng tháng 10 âm lịch. Gà nặng 4kg có giá bình quân 400.000 đồng/kg, tương đương 1,6 triệu đồng một con. Riêng một vài cặp đẹp, trọng lượng lớn được khách trả hơn 30 triệu đồng.

Mức giá này gắn với công chăm sóc kéo dài và việc tuyển chọn ngoại hình. Theo Báo ảnh Việt Nam, ở Lạc Thổ, người nuôi thường mất ít nhất một năm mới có một lứa gà thịt. Gà Hồ được dùng làm lễ vật cúng gia tiên hoặc quà biếu vào các dịp quan trọng. Thịt chắc, thơm và da ít bị tróc khi luộc là những ưu điểm được người nuôi địa phương ghi nhận.

Gà trống có hai màu lông chính: mã mận (đỏ như mận chín), mã lĩnh (đen ánh xanh) - Ảnh: VOV

Chất lượng thịt và trứng của gà Hồ còn được khảo sát bằng các phương pháp khoa học. Năm 2020, nhóm tác giả thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Liège (Bỉ) công bố nghiên cứu trên tạp chí Animals, so sánh gà Hồ với gà Đông Tảo trong điều kiện sử dụng thức ăn thương mại. Thí nghiệm sinh trưởng theo dõi 250 con gà của hai giống trong 28 tuần; một thí nghiệm khác theo dõi 36 gà mái Hồ và 32 gà mái Đông Tảo trong 52 tuần đẻ trứng.

Các nhà khoa học nhận thấy hai giống có tốc độ sinh trưởng tương tự nhau nhưng hiệu quả sử dụng thức ăn thấp hơn gà thịt công nghiệp. Tuổi giết mổ ảnh hưởng đến tỷ lệ thân thịt; trong điều kiện thí nghiệm, giai đoạn 16-20 tuần có thể thuận lợi hơn 28 tuần về một số chỉ tiêu. Kết quả này cho thấy thời gian nuôi phục vụ mục đích lấy thịt có thể khác với thời gian chăm sóc gà làm lễ vật hay dự thi.

Người Lạc Thổ giữ giống gà Hồ ra sao?

Giá bán cao không đồng nghĩa với việc người nuôi dễ dàng mở rộng đàn. Năm 2022, ông Nguyễn Văn An, chủ nhiệm dự án phục tráng, chọn lọc và nhân giống gà Hồ của Trung tâm Ứng dụng và dịch vụ Khoa học công nghệ Bắc Ninh cho biết, gà Hồ bắt đầu đẻ ở 219 ngày tuổi, mỗi mái cho 12,5 quả trứng mỗi lứa. Tỷ lệ trứng có phôi là 73,8%, số gà con nở ra bình quân mỗi mái trong một năm là 35,7 con.

Gà mái có ba màu: mã thó (màu đất thó), mã sẻ (màu lông chim sẻ) và mã nhãn (màu vỏ nhãn khô) - Ảnh: Trần Thanh Giang/TTXVN

Cũng trong công trình năm 2016, nhóm Nguyễn Văn Duy và các cộng sự theo dõi sản lượng trứng của 66 gà mái và khảo sát chất lượng 29 quả trứng. Số trứng trung bình mỗi ổ đạt 12,73 quả, tỷ lệ trứng có phôi là 72,81%. Nhóm nghiên cứu đề xuất tiếp tục cải thiện năng suất sinh sản nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nuôi và bảo tồn đa dạng sinh học.

Trong nghiên cứu quốc tế năm 2020 nói trên, tỷ lệ trứng nở trên tổng số trứng đưa vào ấp của gà Hồ là 45,9%, trong khi gà Đông Tảo đạt 58,95%. Các kết quả thuộc những điều kiện khảo sát khác nhau, nhưng đều cho thấy việc cải thiện khả năng sinh sản có ý nghĩa đối với công tác bảo tồn giống.

Việc chăn nuôi gà Hồ đem lại nguồn thu rất cao cho người dân Lạc Thổ - Ảnh: Trần Thanh Giang/TTXVN

Gà Hồ được nuôi chủ yếu tại các hộ gia đình trong phạm vi địa lý hẹp. Quy mô nuôi nhỏ và khó khăn trong quản lý phối giống làm tăng nguy cơ giao phối cận huyết, suy thoái nguồn gen. Năm 2016, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã công bố nghiên cứu của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về ảnh hưởng của phương pháp thụ tinh đến năng suất sinh sản của gà Hồ, mở thêm hướng hỗ trợ nhân giống bằng kỹ thuật chăn nuôi.

Năm 2015, Học viện Nông nghiệp Việt Nam giới thiệu đề tài nghiên cứu đặc điểm kiểu gen và kiểu hình của gà Hồ và gà Đông Tảo do nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Duy thực hiện. Tại khoa Chăn nuôi, gà được gắn thẻ ở cánh để theo dõi lý lịch. Các nhà nghiên cứu quản lý việc ghép đôi theo gia đình gà nhằm hạn chế giao phối cận huyết, đồng thời ứng dụng kỹ thuật phân tích biến thể di truyền SNP để phục vụ bảo tồn.

Gia đình anh Trong có 4 thế hệ cùng chăn nuôi gà Hồ - Ảnh: Thế Trong

Tại Lạc Thổ, nghề được duy trì nhờ những gia đình như nhà anh Nguyễn Thế Trong, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ nuôi gà Hồ tại thời điểm Báo ảnh Việt Nam ghi nhận năm 2023. Gia đình anh có 4 thế hệ cùng chăn nuôi. Hằng ngày, anh dậy sớm nấu cám cho đàn gà ăn. Theo Báo Bắc Ninh, khẩu phần ăn còn thay đổi theo độ tuổi, từ cám gạo, tấm gạo khi gà nhỏ đến thức ăn phối trộn ngô, gạo, rau xanh và vi chất khi gà lớn.

Tháng 2/2026, Báo Bắc Ninh ghi nhận Lạc Thổ còn khoảng 1.000 con gà Hồ, một nửa là đàn sinh sản và câu lạc bộ còn chưa đến 30 thành viên. Giá trị kinh tế của giống gà đã được ghi nhận bằng việc bảo hộ thương hiệu. Tháng 1/2017, Bắc Ninh tổ chức lễ công bố nhãn hiệu tập thể "Gà Hồ, Thuận Thành - Bắc Ninh". Tại thời điểm đó, Lạc Thổ có hơn 100 hộ nuôi, gần 1.500 con gà sinh sản, cung cấp gần 10.000 con giống và gần 1.000 con thương phẩm mỗi năm.

Dự án phục tráng giống do ông Nguyễn Văn An chủ trì trong giai đoạn 2020 đến 2021 còn xây dựng các điểm nuôi tại Lạc Thổ, Việt Đoàn và Đại Lai. Theo thông tin công bố năm 2022, gà Hồ thương phẩm có thể sinh trưởng và phát triển bình thường tại những vùng nuôi ngoài quê gốc. Kết quả này mở thêm hướng phát triển đàn giống, trong khi duy trì nghề nuôi ở Lạc Thổ còn có ý nghĩa gìn giữ phong tục và kinh nghiệm của người dân.