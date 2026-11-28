Anh Trương Quốc Hoài (sinh viên năm 3, Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM) cho biết đây là cảnh tượng quen thuộc suốt nhiều tháng nay: "Hôm nào có tiết sáng sớm mà ra ga trễ sau 7h30 là gần như chắc chắn hết chỗ. Em từng phải chạy vòng vèo gần 15–20 phút mới tìm được chỗ gửi xe bên ngoài, suýt trễ cả giờ học. Đi metro thì rất nhanh và đúng giờ, nhưng khâu gửi xe lại đang làm mất hết lợi thế đó". Ảnh: Khoa Nam.