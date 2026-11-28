Người thân của nạn nhân cho biết người này có chuyện buồn gia đình và nghi đã nhảy cầu.

Theo thông tin trên báo Lao Động, thì vào tối ngày 27/11, người dân phát hiện xe máy mang BKS: 86B1-485.xx để lại giữa cầu Cà Ty, phường Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng). Sau đó, người thân của người đi xe máy đến hiện trường, cho biết người này có chuyện buồn gia đình và nghi đã nhảy cầu.

Nhận tin báo, Công an phường Bình Thuận đến hiện trường, tiến hành lấy lời khai người biết việc. Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 5 cũng đến hiện trường, triển khai tìm kiếm. Thời điểm này, trời đã tối, mực nước sông dâng cao.

Những hình ảnh ghi lại quá trình lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Số đông không khỏi hồi hộp lo lắng dõi theo diễn biến sự việc và cầu mong nạn nhân sớm được cứu.

Người đàn ông nghi nhảy cầu bất ngờ xuất hiện khi lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm. (Nguồn: Tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận)

Bất ngờ, vào khoảng 22h cùng ngày, khi lực lượng cứu hộ vừa hạ canô xuống nước, thợ lặn chuẩn bị triển khai tìm kiếm thì người đàn ông nghi nhảy cầu bất ngờ xuất hiện. Người này khai tên T.V.H (SN 1997, quê tỉnh Ninh Bình).

Dân Trí dẫn lời chia sẻ của người đàn ông tên H. với cơ quan chức năng, do gặp chuyện buồn trong cuộc sống nên đã tìm đến cầu Cà Ty và nhảy xuống sông. Tuy nhiên do biết bơi nên sau khi nhảy cầu, người này cố gắng bơi sang bờ bên kia và nằm nghỉ.

Khi thấy lực lượng chức năng đang tìm kiếm và người dân tập trung thì người này mới bơi qua bờ sông để xem tình hình.