Công an Đồng Nai đã thu giữ 6 xe ô tô tải các loại, 3 xe tải bồn chở gas LPG, hơn 1.700 bình gas, hơn 19.000 niêm màng co các loại, hơn 700 tem chống hàng giả cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán gas giả.

Ngày 28/11, Công an TP Đồng Nai cho biết, Công an phường Phước Tân vừa lập chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, mua bán, tiêu thụ gas giả quy mô lớn trên địa bàn.

Công an ghi nhận hiện trường vụ việc (ảnh:CACC)

Trước đó, Công an phường Phước Tân đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động sang chiết, nạp và tiêu thụ gas không rõ nguồn gốc tại một cơ sở trên địa bàn.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan nhiều đối tượng, nhiều địa bàn, Ban lãnh đạo Công an phường đã kịp thời báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố xin ý kiến chỉ đạo; trên cơ sở đó, chuyên án trinh sát bí số 1026CT được xác lập, huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm đấu tranh, làm rõ, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Ngày 14/11/2026, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Công an phường Phước Tân chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt tiến hành kiểm tra nhiều địa điểm tại các xã, phường, trong đó có Phước Tân, Long Bình, Tân Triều, Xuân Đường, Tà Lài và các địa bàn khác trên thành phố Đồng Nai.

Tang vật liên quan đến hoạt động của đường dây được phát hiện, thu giữ (ảnh:CACC)

Qua kiểm tra, phát hiện, thu giữ 6 xe ô tô tải các loại, 3 xe tải bồn chở gas LPG, hơn 1.700 bình gas, hơn 19.000 niêm màng co các loại, hơn 700 tem chống hàng giả cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán gas giả.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 7/2026, Lê Quý Thượng và Lương Xuân Chiến thuê nhà kho tại khu phố 13, phường Long Bình, TP Đồng Nai để tổ chức bơm, san chiết, nạp gas trái phép. Trong đó, đối tượng Lê Quý Thượng giữ vai trò chủ mưu, bỏ vốn, tổ chức nguồn cung và chỉ đạo hoạt động; đối tượng Lương Xuân Chiến trực tiếp quản lý, điều hành tại kho, thuê nhân công, tổ chức nhập và xuất hàng.

Các đối tượng trong đường dây có mối quan hệ gia đình, phân công nhiệm vụ cụ thể, khép kín từng công đoạn, từ san chiết, nạp gas, đóng niêm màng co, tem chống giả của nhiều thương hiệu gas được pháp luật bảo hộ đến việc quảng cáo, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm, nhằm hợp thức hóa gas không rõ nguồn gốc để đưa ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Hệ thống trụ bơm, san chiết gas và phương tiện được sử dụng để chứa khí gas (ảnh:CACC)

Riêng đối tượng Lê Quý Thượng được xác định đã mua khoảng 106,7 tấn gas, trị giá khoảng 3,073 tỷ đồng; giá trị tiêu thụ tính theo giá bán lẻ bình quân khoảng 4,801 tỷ đồng, ước tính thu lợi bất chính khoảng 1,728 tỷ đồng.

Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an phường Phước Tân đã hoàn tất hồ sơ bàn giao các đối tượng cùng tang vật, tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai để điều tra, xử lý theo quy định.

