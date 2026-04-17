Đang chạy bộ nhặt được cặp màu đen, thứ bên trong khiến thanh niên SN 1996 giật mình, lập tức mang đến công an

Ngày 17/4, Công an xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị, cho biết vừa phối hợp người dân trả lại số tiền 350 triệu đồng sau khi nhặt được.

Theo đó, khoảng 15h ngày 15/4, anh Nguyễn Quốc Hưng (SN 1987, trú phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) trong quá trình di chuyển từ ngã ba thôn Tam Hương đến ngã năm thôn Xuân Lai, xã Trường Phú đã không may đánh rơi một chiếc cặp sách. Bên trong có số tiền 350 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Người đàn ông nhận lại tài sản đã đánh rơi trước đó

Đến ngày 16/4, anh Hoàng Huy Nguyên (SN 1996, trú thôn Thạch Bàn, xã Trường Phú) trong lúc chạy bộ tại khu vực thôn Thạch Bàn đã phát hiện chiếc cặp màu đen, bên trong có tiền mặt và giấy tờ mang tên anh Nguyễn Quốc Hưng. Nhận định đây là tài sản do người khác đánh rơi, anh Nguyên đã nhanh chóng mang đến Công an xã Trường Phú để giao nộp và trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Trường Phú đã khẩn trương xác minh, liên hệ với anh Hưng và tiến hành trao trả lại toàn bộ tài sản. Nhận lại số tiền và giấy tờ còn nguyên vẹn, anh Hưng bày tỏ sự xúc động, đồng thời gửi thư cảm ơn đến anh Hoàng Huy Nguyên cùng lực lượng công an địa phương vì đã kịp thời giúp đỡ.

Theo đánh giá, hành động trung thực, nghĩa cử đẹp của anh Hoàng Huy Nguyên là tấm gương cần được biểu dương, lan tỏa trong cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh người dân Trường Phú sống đẹp, có trách nhiệm. Qua vụ việc, Công an xã Trường Phú cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo quản tài sản cá nhân khi tham gia giao thông, sinh hoạt nhằm tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.