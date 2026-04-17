Vội vàng gọi xe đưa mẹ bị ung thư vào viện Bạch Mai cấp cứu, tài xế từ chối nhận tiền, nói 1 câu khiến người con lặng người

Mới đây, câu chuyện về chuyến xe đặt vội lúc gần 21h để đưa mẹ đi cấp cứu do một nam thanh niên chia sẻ đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Trong khoảnh khắc rối bời ấy, điều khiến cộng đồng mạng chú ý không chỉ là tình huống cấp bách, mà còn là hành động tử tế của một người xa lạ. Suốt quãng đường di chuyển, vị tài xế điều khiển xe chậm rãi, cẩn trọng, như thấu hiểu nỗi lo của gia đình hành khách. Đến khi tới bệnh viện, ông từ chối nhận tiền và để lại một câu nói giản dị nhưng đầy ấm áp, khiến người con không khỏi nghẹn ngào.

Theo chia sẻ của tài khoản Đỗ Khải, mẹ anh đang trong quá trình điều trị ung thư và bất ngờ lên cơn đau dữ dội vào tối cùng ngày. “Mẹ mình đang trong quá trình điều trị ung thư. Hôm nay mẹ đau nhiều, mình vội vàng đưa mẹ vào viện trong tâm trạng vừa lo lắng, vừa bất lực… chỉ mong sao mẹ đỡ đau hơn một chút”, Khải viết.

Bài viết của Khải được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động

Giữa lúc căng thẳng và lo lắng, cuộc gặp gỡ với người tài xế xa lạ đã để lại ấn tượng sâu sắc. “Và rồi, giữa lúc mình rối bời nhất, mình lại gặp được một người tốt giữa lúc lòng người nặng trĩu nhất, mình gặp được một điều ấm áp đến lạ”, anh chia sẻ.

Kể lại hành trình đến bệnh viện, Khải cho biết: “Một bác tài xế người hoàn toàn xa lạ đã chở mẹ mình đến viện. Suốt quãng đường, bác đi rất nhẹ nhàng, cẩn thận, như hiểu được nỗi lo của gia đình mình lúc đó”.

Đặc biệt, khoảnh khắc tại cổng viện là điều khiến anh không thể quên. “Khi đến nơi, mình gửi tiền, bác chỉ lắc đầu và nói một câu mà có lẽ mình sẽ không bao giờ quên: ‘Lúc này lo cho mẹ đi con, tiền bạc không quan trọng…’. Chỉ một câu nói thôi mà khiến mình nghẹn lại”, Khải xúc động kể lại.

Không chỉ dừng lại ở sự biết ơn, nam thanh niên cũng bày tỏ: “Giữa cuộc sống bộn bề này, vẫn có những con người âm thầm tốt bụng như vậy. Không ồn ào, không cần được ghi nhận, chỉ đơn giản là giúp đỡ người khác vào lúc họ cần nhất”.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Đỗ Khải cho biết, "Mẹ mình phát hiện mắc ung thư phối giai đoạn cuối khoảng 2 tháng nay. Hôm qua (16/4) mẹ mình bị đau quá nên phải đưa mẹ vào viện gấp. Theo anh, chuyến xe được đặt vội để di chuyển từ phố Kim Hoa đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình huống hết sức khẩn cấp.

Kể lại thời điểm tới nơi, Khải cho hay: “Khi đến viện, mình dúi tiền gửi bác tài nhưng bác nhất quyết không nhận”. Không chỉ hành động từ chối tiền mà chính câu nói động viên giản dị của người tài xế ngay lúc xuống xe mới thực sự khiến anh xúc động.

“Trong hoàn cảnh có người thân đang bệnh nặng, nhất là lúc cấp bách như vậy, chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến mình cảm thấy được an ủi rất nhiều”, Khải chia sẻ.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, giữa những áp lực của cuộc sống hiện đại, những hành động tử tế giản dị như vậy chính là điều giúp lan tỏa niềm tin và sự ấm áp trong xã hội.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự xúc động trước hành động tử tế của người tài xế, đồng thời gửi lời chúc sức khỏe tới mẹ của nam thanh niên.

Tài khoản D.L chia sẻ, "Tôi cũng là một tài xế xe công nghệ. Những chuyến xe trở khách về viện K hoặc bệnh viện Huyết Học tôi cũng không lấy tiền hi vọng chút tấm lòng của tôi giúp cho được các bệnh nhân có thêm động lực để vượt qua bệnh tật. Mong mẹ bạn mau khỏe nhé".

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng những hành động nhỏ nhưng chân thành như vậy chính là điều giúp xã hội trở nên ấm áp hơn. “Đôi khi không cần làm điều gì lớn lao, chỉ cần đúng lúc, đúng hoàn cảnh, một hành động tử tế cũng đủ khiến người khác nhớ mãi”, một cư dân mạng viết.

Nhiều người cũng bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh của gia đình Khải, đặc biệt là những ai từng có người thân điều trị bệnh nặng. “Ai từng trải qua cảm giác đưa người thân đi cấp cứu mới hiểu, lúc đó chỉ cần một chút sẻ chia thôi cũng đủ để vững lòng hơn rất nhiều”, một bình luận nhận được nhiều lượt đồng tình.