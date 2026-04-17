Giải cứu người đàn ông mắc kẹt trong vụ cháy nhà ở Hà Nội sáng nay

Người bị nạn được đưa ra ngoài.

Khoảng 5h44 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy nhà dân tại số 35, ngõ 35 Hồng Phúc, phường Ba Đình, TP. Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy, 3 xe chỉ huy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH khu vực số 7, 8 và 14 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH khẩn trương đến hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Tại hiện trường, ngôi nhà xảy ra cháy với diện tích nhỏ (25m2/sàn) cao 4 tầng và 1 tum nằm trong ngõ sâu, xe chữa cháy không thể tiếp cận, lửa đã phát triển mạnh tại tầng 1 và có chiều hướng lan lên các tầng phía trên với nhiều khói khí độc.

Lực lượng chức năng tiếp cận ngôi nhà.

Sau nỗ lực tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đến khoảng 6h35 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang nhà dân lân cận.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã cứu được 1 người an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu kịp thời; 2 người khác tự thoát nạn qua lô gia tầng 3.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.