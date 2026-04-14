Cháy căn hộ chung cư ở Hà Nội

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h54 ngày 14/4, tại chung cư số 2 Vương Thừa Vũ, phường Khương Đình, Hà Nội.

Người dân chứng kiến cho biết, thời điểm trên, họ phát hiện khói đen bốc ra từ tòa chung cư nói trên. Sau ít phút, ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến nhiều người hoảng hốt.

Căn hộ xảy ra hoả hoạn.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Hà Nội điều động xe chữa cháy, xe thang của các Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 9, 10, 13 đến hiện trường dập lửa.

Lực lượng chức năng xác định đám cháy xảy ra tại căn hộ 604 thuộc tầng 6 của chung cư và nhanh chóng cử nhiều mũi cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa, tìm kiếm người mắc kẹt.

Cảnh sát hướng dẫn 3 người sinh sống tại phòng 601 di chuyển xuống tầng 1 an toàn.

Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt từ căn hộ tầng 6.

Sau ít phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Hai ngày trước, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ cháy nhà trọ ở phường Tân Thới Hiệp khiến 2 người tử vong, 5 người khác bị thương.

Căn nhà xảy ra hoả hoạn là nhà dạng ống rộng khoảng 100m², cao 4 tầng, trong đó 3 tầng trên được chia thành 6 phòng trọ. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong có khoảng 12 người sinh sống. Ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan lên các tầng trên, bao trùm nhiều phòng trọ. Khói đen dày đặc khiến một số người mắc kẹt bên trong liên tục kêu cứu.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân (24 và 26 tuổi, quê Bến Tre và Cà Mau) tử vong trong một phòng trọ, 5 người bị ngạt khói được giải cứu, đưa đến bệnh viện cấp cứu.