Đôi nam nữ 16 tuổi dựng hiện trường tự tử giả để lừa công an

Ngày 17/4, Công an xã Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, qua điều tra xác định em N.L.T.T. (15 tuổi) và L.T.N.T. (16 tuổi), cùng trú tại địa phương, không tự tử như nội dung thư để lại trên cầu Thạch Bích (phường Nghĩa Lộ).

Trước đó, khoảng 5h ngày 16/4, người dân đi tập thể dục phát hiện trên cầu Thạch Bích có 2 đôi dép cùng 2 bức thư tuyệt mệnh. Nội dung thư cho rằng cả hai đã “gây ra nhiều lỗi lầm” nên muốn “tạm biệt cuộc đời”, kèm theo đầy đủ thông tin cá nhân và số điện thoại người thân.

Hai lá thư mà đôi nam nữ để lại trên cầu khiến dư luận hoang mang.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã liên hệ gia đình để xác minh, đồng thời phối hợp người dân tổ chức tìm kiếm dưới sông suốt một ngày nhưng không phát hiện tung tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin có liên quan đến an ninh trật tự tại địa phương, Công an xã Nghĩa Hành đã triển khai ngay công tác xác minh tại cơ sở.

Đến 20h tối 16/4, công an phát hiện N.L.T.T. xuất hiện tại phường Nghĩa Lộ và đưa về làm việc. Tại cơ quan công an, thiếu nữ này đã khai nhận toàn bộ vụ việc, dựng hiện trường giả để trốn tránh sự trừng trị của cơ quan công an.

Công an làm việc với N.L.T.T. Ảnh: Công an xã Nghĩa Hành

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hai thiếu niên này liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản tại một số địa phương.

Hiện công an xã Nghĩa Hành đang tiếp tục truy tìm người còn lại.