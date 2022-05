Dàn vận động viên chuẩn hot boy, hot girl của thể thao Việt Nam tại SEA Games 31: Tài sắc đều vẹn toàn, ai nhìn vào cũng mê!

Chỉ còn vài ngày nữa, sự kiện thể thao đáng mong chờ SEA Games 31 sẽ chính thức được diễn ra tại Việt Nam. Những ngày này, không khí chuẩn bị và tập luyện của các VĐV đang vô cùng gấp rút, sục sôi với tinh thần quyết tâm giành thành tích tốt nhất cho đội tuyển nước nhà.

Bên cạnh việc cập nhật tin tức về SEA Games 31 mỗi ngày, các cổ động viên còn tranh thủ tăm tia những gương mặt được kì vọng của thể thao Việt Nam. Nhiều vận động viên sở hữu ngoại hình nổi bật không thua kém gì hot boy, hot girl khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên".



Lê Phương Thảo (Bắn cung)

Lê Phương Thảo - nữ cung thủ Việt Nam sinh năm 1997 tại Hải Dương. Theo đuổi thể thao từ năm 14 tuổi, cô ngày càng tỏa sáng và gặt hái được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Đến hiện tại, Phương Thảo đã giành hơn 100 huy chương các loại, trong đó có nhiều huy chương vàng ở các giải đấu trong nước. Chỉ tính riêng trong 3 năm từ 2017 - 2019, nữ cung thủ đã giành được 19 HCV, 21 HCB và 13 HCĐ tại Giải vô địch các cung thủ xuất sắc toàn quốc.

Bên cạnh tài năng xuất chúng, Lê Phương Thảo còn được mệnh danh là "hot girl bắn cung" bởi nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào. Mỗi khi xuất hiện trong trang phục luyện tập hay thi đấu, cô nàng thu hút bởi gương mặt lúc tập trung ngắm bắn, thể hiện rõ sự quyết tâm, chinh phục hồng tâm. Còn trong những khoảnh khắc đời thường, nữ cung thủ lại "bắn trúng tim" khán giả bởi nụ cười tỏa nắng cực rạng rỡ.

Lê Phương Thảo giành nhiều thành tích trong bộ môn bắn cung

Nữ cung thủ sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, tươi tắn và được mệnh danh là "hot girl bắn cung"

Nguyễn Huy Hoàng (Bơi lội)

Trong những năm gần đây, Nguyễn Huy Hoàng là cái tên sáng giá, mang về nhiều thành tích cho đội tuyển bơi lội Việt Nam. Đáng chú ý, trong buổi Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam tổ chức tại Trung tâm huấn luyện Thể thao Quốc gia ngày 28/4 vừa qua, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã vinh dự đại diện cho các vận động viên tại SEA Games 31 đọc lời tuyên thệ.

Nam kình ngư giành nhiều thành tích cao trong bộ môn bơi lội

Theo đó, Nguyễn Huy Hoàng được kì vọng là Ánh Viên thứ 2 bởi anh chàng từng đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ so với bạn bè cùng trang lứa. Không chỉ vậy, Huy Hoàng còn gây chú ý bởi gương mặt điển trai, vóc dáng đẹp miễn bàn. Kình ngư sinh năm 2000 sở hữu chiều cao 1m78, body săn chắc, múi cuồn cuộn khiến hội mê trai đẹp "xỉu up xỉu down".

Do vậy, không quá khó hiểu khi Huy Hoàng được gần 20 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Thậm chí, anh chàng còn có cả fanpage do người hâm mộ thành lập. Dù hiếm khi xuất hiện trên các nền tảng mạng nhưng lần nào cũng đều gây bão bởi sự đẹp trai, thư sinh khiến netizen u mê không lối thoát.

Che mặt cũng vẫn đẹp trai, body còn "mlem mlem" thế này đây!

Nhan sắc xứng danh hot boy của thể thao Việt Nam

Nguyễn Tùng Dương (Nhảy cầu)

Thêm một trai đẹp nữa góp mặt trong SEA Games 31 chính là Nguyễn Tùng Dương - thành viên tuyển nhảy cầu Việt Nam. Chàng trai GenZ sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng, có niềm đam mê lớn với thể thao và quyết tâm theo đuổi sự nghiệp này.

Trong những hình ảnh được đăng tải trên trang cá nhân, Tùng Dương sở hữu vẻ ngoài điển trai, thư sinh, trắng trẻo. Với ngoại hình ấn tượng thế này, nickname "hot boy nhảy cầu" quả thực rất xứng với anh chàng.



Gương mặt điển trai đúng chuẩn nam thần

Body 6 múi cuồn cuộn

Khi thi đấu, vẻ thư sinh lại được thay thế bằng body "xịn đét", nét căng đúng chuẩn VĐV chuyên nghiệp. Tại SEA Games 30 - năm 2019 được tổ chức ở Philippines, Tùng Dương thường xuyên khiến dân tình khó lòng rời mắt. Hiện tại, anh chàng đang cùng tuyển nhảy cầu tập trung tập luyện, hướng đến thành tích tốt nhất tại SEA Games 31.

Châu Tuyết Vân (Taekwondo)

Đối với người hâm mộ thể thao, Châu Tuyết Vân không còn là gương mặt xa lạ trong các giải đấu taekwondo chuyên nghiệp. Tại SEA Games 30, "Hoa khôi làng võ" đã giành được tấm HCV thứ 4 liên tiếp sau khi đạt được 3 tấm HCV trước đó tại các năm 2013, 2015, 2017. Ngoài ra, cô còn sở hữu 8 HCV thế giới, 5 HCV châu Á và HCV Đông Nam Á.

Không chỉ sở hữu bảng thành tích đáng ngưỡng mộ, Châu Tuyết Vân còn là một hot girl được cư dân mạng yêu mến và quan tâm bởi nhan sắc vô cùng xinh đẹp, duyên dáng. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, sống mũi cao và làn da trắng mịn. Nếu trên sàn đấu, Tuyết Vân mạnh mẽ bao nhiêu thì đời thường, cô nàng dịu dàng, nữ tính bấy nhiêu. Mặc dù sinh năm 1990 nhưng nữ VĐV lại có nhan sắc cực kì hack tuổi, trẻ trung và tràn đầy năng lượng.

Châu Tuyết Vân là gương mặt vàng trong làng taekwondo

Sắc vóc của nữ VĐV đẹp miễn bàn

Christian Juzang (Bóng rổ)

Christian Juzang sinh năm 1995 là Việt kiều Mỹ. Anh chàng sở hữu chiều cao 1m88 và nặng 80kg. Vốn sinh ra trong gia đình có điều kiện khá giả, Juzang đã được tiếp xúc và tập luyện bóng rổ từ sớm. Trước khi trở về Việt Nam thi đấu cho VBA 2020, anh chàng từng tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Xã hội học tại ngôi trường Harvard danh giá.

Christian Juzang có mẹ là người Mỹ gốc Việt

Ngoài hình của chàng trai bóng rổ cực "mlem mlem"

Vốn là con lai, Christian Juzang có nhiều lợi thế về hình thể như sải tay dài, chiều cao tốt, sức bật ấn tượng. Những điểm mạnh này giúp ích cho anh chàng rất nhiều trong quá trình thi đấu. Đương nhiên, anh chàng cũng nhanh chóng "lọt mắt xanh" của hội chị em bởi body săn chắc, khuôn mặt thu hút với đôi mắt sâu và mái tóc xoăn cool ngầu. Ngoại hình đẹp giúp Christian Juzang bén duyên với nhiều nhãn hàng thế thao trong vai trò người mẫu ảnh.

