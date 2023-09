Dàn sao Việt đổ bộ xịn xò tại Milan Fashion Week: Hương Giang nổi bật bên dàn siêu sao, Anh Tú lấn át idol Hàn

Những ngày qua, Tuần lễ thời trang Milan tại Ý trở thành tâm điểm MXH khi quy tụ dàn sao quốc tế nổi tiếng. Trong số những ngôi sao lớn đến từ châu Á, sự xuất hiện của 3 gương mặt đến từ Việt Nam bao gồm Hương Giang - Anh Tú - Quỳnh Anh Shyn nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Khung hình sao Việt - sao quốc tế cùng đọ sắc nhanh chóng "gây bão" trên khắp các diễn đàn MXH.

Hoa hậu Hương Giang và Quỳnh Anh Shyn là hai trong những khách mời đến tham dự show diễn tại Milan Fashion Week diễn ra vào ngày 21/9. Tại đây, nàng hậu Việt và fashionista nổi tiếng đã có dịp gặp gỡ diễn viên Heart Evangelista, "tiểu hoa đán" Trung Quốc - Ngu Thư Hân, Tiffany (cựu thành viên SNSD), Miss Universe 2015 - Pia Wurtzbach.

Hương Giang gây chú ý với phong cách thời trang cá tính khi xuất hiện tại Milan Fashion Week

Dù đọ sắc cùng thành viên có gu ăn mặc sang xịn mịn nhất nhì SNSD, song Hương Giang không hề lép vế

Hương Giang chung khung hình với Heart Evangelista - diễn viên được mệnh danh là "nữ hoàng nước mắt phim truyền hình Philippines"

Hoa hậu chuyển giới thả dáng thần thái bên cạnh Miss Universe 2015 - Pia Wurtzbach

Quỳnh Anh Shyn diện trang phục cam nổi bật, khả năng phối đồ của fashionista Việt không hề khiến fan thất vọng. Cô gây ấn tượng với truyền thông khi đứng cạnh Momo (TWICE)

Được ngồi hàng ghế đầu show diễn, Hương Giang, Quỳnh Anh Shyn đã chứng minh vị thế không hề kém cạnh các nghệ sĩ quốc tế. Khung hình quyền lực của 2 người đẹp Việt ngồi sát các mỹ nhân nước bạn khiến fan sắc đẹp không khỏi phấn khích

Xuất hiện tại Tuần lễ thời trang quốc tế có sự góp mặt của "rừng" sao đình đám, Anh Tú vẫn nổi bật với thần thái cuốn hút, visual chuẩn "cực phẩm". Ông xã Diệu Nhi được nhận xét không hề lép vế trước dàn nam thần dự sự kiện.

Khoảnh khắc nam diễn viên phim Gia đình là số 1 xuất hiện cùng Suho (nhóm EXO), tài tử Simu Liu nổi tiếng với bom tấn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings của Marvel, hay đứng cạnh Trương Bân Bân, Carrie Wong, Ayden... khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích.

Anh Tú được truyền thông quốc tế săn đón ngay khi vừa bước xuống xe

Anh Tú gây chú ý khi đứng chung khung hình với Suho (EXO). Vẻ ngoài nam diễn viên Việt không hề thua kém idol Hàn, thậm chí còn được netizen khen ngợi có phần lấn lướt thành viên EXO

Anh Tú còn có cơ hội gặp gỡ tài tử Simu Liu