Cuộc đua gameshow hot nhất 2024: 2 show Anh Trai "rượt đuổi" hấp dẫn, 1 nhân tố dự tạo bất ngờ

Sau hơn 1 ngày chính thức mở cổng bình chọn, giải thưởng WeChoice Awards 2024 chứng kiến những "cuộc đua vote" hấp dẫn ở từng hạng mục. Một trong những hạng mục thu hút sự quan tâm của công chúng ở WeChoice Awards năm nay chính là Show giải trí của năm. Hạng mục này vinh danh những chương trình giải trí hấp dẫn, nổi bật và gây ấn tượng với khán giả trong năm 2024.

Show giải trí của năm có 6 đề cử chính thức bao gồm: 2 Ngày 1 Đêm, Anh Trai Say Hi, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Sao Nhập Ngũ, Đảo Thiên Đường và Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố. Đây đều là những chương trình tạo được dấu ấn, mang lại tính giải trí và nhận được sự quan tâm, bàn luận từ đại chúng trong năm 2024. Thế nên khi vừa được công bố chính thức, nhiều khán giả đã bày tỏ sự ủng hộ của mình bằng cách liên tục gửi phiếu vote về cổng bình chọn.

Cập nhật đến 17h30 ngày 26/12, Anh Trai Say Hi đang là chương trình được bình chọn nhiều nhất với số phiếu vote 278,973. Xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng chính là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với số vote 257,583. Khoảng cách giữa 2 vị trí dẫn đầu là hơn 21 nghìn phiếu vote. Dù chỉ mới mở cổng bình chọn sau hơn 1 ngày nhưng có thể thấy "cuộc đua song mã" của 2 show Anh Trai được diễn ra vô cùng hấp dẫn, nhiều thời điểm số phiếu vote giữa 2 đề cử này rất sát nút, đổi vị trí liên tục. Đến thời điểm hiện tại, Show giải trí của năm chính là hạng mục giải trí ghi nhận đề cử có phiếu vote cao nhất.

Cổng bình chọn WeChoice Awards 2024 mở từ 25/12/2024 đến 12h00 ngày 12/1/2025. Các khán giả có thể bình chọn cho đề cử mà mình yêu thích tại đây!

2 show Anh Trai đang "rượt đuổi" nhau tại cuộc đua cho hạng mục Show giải trí của năm ở WeChoice Awards 2024

Sức hút của Anh Trai Say Hi khiến công chúng thật sự choáng ngợp nhưng không quá khó hiểu. Ngoài việc quy tụ dàn nghệ sĩ xịn, Anh Trai Say Hi còn chinh phục người xem bởi luật chơi hấp dẫn, mới mẻ và đa dạng. Dù chương trình thiết lập thử thách để đẩy cao tính cạnh tranh giữa các nghệ sĩ nhưng chưa bao giờ khiến cuộc đua đó trở nên tiêu cực hay bị drama hóa. Những đêm diễn hoành tráng, sân khấu được đầu tư chỉn chu, concept độc đáo cũng tạo nên hiệu ứng thẩm mỹ cao cho người xem. Đặc biệt nhất chính là cách cống hiến, cố gắng của các nghệ sĩ trẻ - thế hệ mới của Vpop nhằm mang tới tiết mục xuất sắc nhất ở mỗi vòng thi đã thực sự chinh phục được người xem.

Ngay cả khi chương trình khép lại, sức nóng của dàn Anh Trai Say Hi vẫn được duy trì. Nhiều Anh Trai đã tổ chức các buổi giao lưu, fan meeting và sự kiện nào cũng thu hút hàng trăm, nghìn người hâm mộ tham dự. Chưa hết, văn hóa "đu idol nội địa" cũng bùng nổ khi loạt show có sự xuất hiện của các Anh Trai đều đông nghẹt khán giả đến cổ vũ.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là chương trình truyền hình thực tế nổi bật tại Việt Nam trong năm 2024. Ngay từ khi ra mắt, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã thu hút sự chú ý lớn từ khán giả. Theo thống kê của SocialTrend từ ngày 17 đến 23/8, chương trình đạt hơn 115.000 lượt thảo luận trên mạng xã hội, với mỗi tập ghi nhận trung bình từ 2,3 đến 7,5 triệu lượt xem.

Không chỉ đơn thuần là một gameshow thực tế, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai còn vượt xa khuôn khổ của một chương trình giải trí thông thường để trở thành một biểu tượng văn hóa đậm chất nghệ thuật và nhân văn. Chương trình mang đến cho khán giả những khoảnh khắc không chỉ để giải trí, mà còn để cảm nhận sâu sắc về giá trị của tình người, tình anh em, và tinh thần đồng đội. Thông qua các thử thách được thiết kế khéo léo, từng chi tiết từ bối cảnh, âm nhạc, đến cách kể chuyện đều toát lên sự gắn bó với bản sắc văn hóa dân tộc, khơi gợi tình yêu và niềm tự hào sâu sắc về quê hương đất nước.

Trong 4 đề cử còn lại, 2 Ngày 1 Đêm chính là nhân tố có khả năng cạnh tranh với 2 show Anh Trai. Hiện 2 Ngày 1 Đêm đã nhận về hơn 117 nghìn phiếu vote, một kết quả khiêm tốn so với 2 vị trí dẫn đầu nhưng dự sẽ tiếp tục bứt phá trong giai đoạn tiếp theo. Còn vị trị thứ 4 thuộc về Sao Nhập Ngũ với hơn 13 nghìn phiếu vote.

Bên cạnh 2 Ngày 1 Đêm và Sao Nhập Ngũ - những chương trình đã có được chỗ đứng trong lòng khán giả nhiều năm qua thì Show giải trí của nam tại WeChoice Awards 2024 cũng ghi nhận 2 "làn gió mới" của gameshow năm nay, đó chính là Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố và Đảo Thiên Đường. Dù số phiếu vote hiện tại có phần chưa đáng kể so với những đề cử kỳ cựu nhưng Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố và Đảo Thiên Đường dự sẽ tăng tốc trong giai đoạn tới của cuộc bầu chọn.

Các đề cử còn lại dự sẽ tăng tốc để tạo nên cuộc đua hấp dẫn cho hạng mục Show giải trí của năm tại WeChoice Awards 2024

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, có ý nghĩa nhân văn lớn, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa niềm cảm hứng tích cực tới cộng đồng. Năm 2024, WeChoice Awards đã chính thức quay trở lại với chủ đề "Việt Nam tôi đó". Sau khi nhận được rất nhiều đề cử ấn tượng do cộng đồng gửi về, cổng bình chọn của WeChoice Awards 2024 đã chính thức mở từ ngày 25/12/2024. Ngay từ bây giờ, hãy truy cập wechoice.vn và bình chọn cho những nhân vật, câu chuyện mà bạn cảm thấy được lan tỏa mạnh mẽ niềm cảm hứng Việt Nam tôi đó. Thời gian bình chọn sẽ kéo dài từ 25/12/2024 đến 12h00 ngày 12/1/2025. Kết quả bình chọn sẽ được công bố vào đêm Gala vinh danh và trao giải diễn ra tối ngày 12/1/2025. Bình chọn ngay tại wechoice.vn!

Liên Hoa