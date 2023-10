Dàn sao The New Mentor 2023 tỏa sáng rực rỡ bên mẫu xe điện VinFast VF 9

Tối 15/10, tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM), đêm Chung kết cuộc thi The New Mentor 2023 (Người Mẫu Toàn Năng) đã diễn ra với chiến thắng chung cuộc thuộc về người mẫu Lê Thu Trang thuộc đội HLV Lan Khuê. Sự kiện không chỉ thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng nhờ có sự tham gia của dàn HLV danh tiếng cùng những thí sinh cá tính, tài năng, mà còn gây ấn tượng mạnh khi sử dụng dàn xe điện VinFast VF 9 sang trọng làm phương tiện di chuyển chính thức. Mẫu ô tô điện đẳng cấp bậc nhất của Việt Nam đã chiếm trọn spotlight đêm chung kết The New Mentor 2023.

Mai Ngô khoe dáng trong bộ đầm đen quý phái, toát lên vẻ bí ẩn quyến rũ "tông xuyệt tông" cùng "giao diện" của VinFast VF 9. Màu sơn Granite Black huyền bí cùng dải đèn LED hình cánh chim phóng khoáng đặc trưng của hãng xe Việt tạo cảm hứng cho các ngôi sao The New Mentor tự tin khoe dáng

Hương Giang và Như Vân có màn đọ sắc bùng nổ thảm đỏ chung kết The New Mentor 2023, bên cạnh mẫu xe VF 9 sang trọng

Trà My và Thu Trang chọn hai thiết kế hoàn toàn đối lập, tạo nét chấm phá khác biệt khi tạo dáng bên chiếc "chuyên cơ mặt đất" riêng của The New Mentor 2023

Bên cạnh chiếc VinFast VF 9 với sắc đen bí ẩn, "em út" Lâm Châu và Thúy Quỳnh tự tin khoe dáng trong những bộ cánh rực rỡ với thiết kế cắt xẻ cá tính, tôn lên những đường cong gợi cảm

Nếu như Kim Phương gây ấn tượng với khung xương chuẩn siêu mẫu thì Bùi Lý Thiên Hương lại chiếm spotlight với bộ đầm bạc khoe trọn lợi thế vóc dáng. Hai "người mẫu toàn năng" càng trở nên nổi bật hơn khi đứng cạnh mẫu "xe Chủ tịch" đẳng cấp đang được lớp doanh nhân mới tin dùng

Trước đó, một chiếc VinFast VF 9 màu Neptune Grey đã được BTC lựa chọn để đưa đón hai MC Đức Bảo và Thanh Thanh Huyền

Mẫu xe được sử dụng cho đêm chung kết The New Mentor 2023 là phiên bản 6 chỗ với trang bị ghế cơ trưởng, đem lại không gian trải nghiệm đẳng cấp, thoải mái và dễ chịu cho bất kì ai có cơ hội trải nghiệm

Ngoài 4 Super Mentor chính gồm Thanh Hằng, Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, Hương Giang, đêm chung kết The New Mentor 2023 còn có sự tham gia của hai Super Judge nổi tiếng là Moo Asava và Lukkade Metinee. Là những giám khảo khó tính và luôn đòi hỏi khắt khe ở các thí sinh, tuy nhiên tất cả đều bị chinh phục bởi sự sang trọng, đẳng cấp, mạnh mẽ và thông minh của VinFast VF 9.

Xe được trang bị ghế cơ trưởng rộng rãi tích hợp 5 chế độ massage, làm mát, giúp các huấn luyện viên và thí sinh luôn cảm thấy dễ chịu khi di chuyển, đồng thời đảm bảo sức khoẻ và tinh thần thoải mái trong suốt quá trình tham dự sự kiện với một lịch trình dày đặc.

Không chỉ vận hành mạnh mẽ và vô cùng êm ái, VinFast VF 9 còn được trang bị kính cách âm và trần kính toàn cảnh Panorama, giúp các khách mời luôn cảm thấy tự do trong không gian riêng tư và thư thái khi ngắm khung cảnh "thành phố không ngủ" trong suốt hành trình di chuyển.

Xuất hiện trên thảm đỏ The New Mentor 2023, vẻ ngoài bề thế, sang trọng và đẳng cấp của VinFast VF 9 thu hút các fashionista không kém gì các ngôi sao chính của chương trình và trở thành một điểm nhấn đặc biệt của sự kiện.