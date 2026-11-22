Không chỉ khán giả mà những nghệ sĩ là fan của Mỹ Tâm cũng đã có mặt tại đêm diễn đặc biệt của "hoạ mi tóc nâu".

Tối 21/11, live concert See The Light - Day 2 của Mỹ Tâm chính thức diễn ra tại TP.HCM, thu hút khoảng 25.000 khán giả. Ngay từ trước giờ G, khu vực tổ chức đã phủ kín người hâm mộ với lightstick, băng rôn và những phụ kiện mang dấu ấn riêng của cộng đồng Tri Âm. Không khí càng lúc càng nóng khi hàng chục nghìn khán giả cùng hướng về sân khấu, sẵn sàng hòa giọng trong những bản hit đã gắn bó với nhiều thế hệ.

Đáp lại tình cảm ấy, Mỹ Tâm mang đến một đêm nhạc kéo dài gần 4 tiếng với 40 ca khúc, đi qua nhiều giai đoạn trong sự nghiệp. Từ những bản ballad quen thuộc đến các tiết mục sôi động kết hợp vũ đạo, nữ ca sĩ liên tục biến hóa trên sân khấu, vừa hát vừa trò chuyện, tự dẫn dắt chương trình mà không cần MC hay nghệ sĩ khách mời. Sân khấu được đầu tư quy mô với màn hình LED lớn, đường catwalk, hệ thống nâng và hiệu ứng ánh sáng, pháo lửa, tạo nên bữa tiệc âm nhạc mãn nhãn.

Không chỉ có những màn trình diễn bùng nổ, See The Light - Day 2 còn ghi dấu bằng những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Mỹ Tâm nghẹn ngào khi thể hiện Em Vẫn Ở Đây, ca khúc dành tặng ê-kíp và những người đã đồng hành cùng cô. Đến cuối chương trình, nữ ca sĩ mang Ước Gì đến gần các khu vực khán đài như một lời cảm ơn dành cho Tri Âm.

Mỹ Tâm đã có đêm diễn đầy cảm xúc cùng loạt tiết mục bùng nổ

Không chỉ khán giả, đêm nhạc đặc biệt của Mỹ Tâm còn quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt đến ủng hộ "hoạ mi tóc nâu". Sự xuất hiện của những gương mặt quen thuộc trong showbiz vẫn khiến khu vực khán đài trở nên náo nhiệt, mỗi người một cách thể hiện tình cảm dành cho nữ ca sĩ.

Được chú ý nhiều nhất có lẽ là Mai Tài Phến. Nam diễn viên gần như không thể vắng mặt trong những cột mốc âm nhạc quan trọng của Mỹ Tâm. Tại See The Light - Day 2, anh xuất hiện với trang phục đen giản dị, ngồi cùng khu vực hàng ghế gia đình nữ ca sĩ. Mai Tài Phến thoải mái trò chuyện với những người thân của Mỹ Tâm, đồng thời chăm chú theo dõi và cổ vũ các màn trình diễn trên sân khấu.

Hình ảnh nam diễn viên ngồi cạnh gia đình Mỹ Tâm nhanh chóng khiến cộng đồng fan couple rần rần. Trước đó, Mai Tài Phến cũng từng có mặt tại concert See The Light ở Hà Nội và nhiều lần đồng hành cùng nữ ca sĩ trong các hoạt động nghệ thuật. Bởi vậy, việc nam diễn viên tiếp tục xuất hiện trong đêm diễn lần này càng khiến người hâm mộ thích thú. Dù cả hai chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm, những khoảnh khắc đồng hành của họ vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Mai Tài Phến xuất hiện bên cạnh gia đình Mỹ Tâm trong concert See The Light Day 2

Trong khi đó, HURRYKNG lại có màn đi đu idol khá đặc biệt khi đưa bạn gái cùng đến concert. Cả hai xuất hiện với trang phục đời thường đơn giản, ngồi cạnh nhau ở khu vực hàng ghế đầu để theo dõi chương trình. Không cần xuất hiện trên sân khấu hay gây chú ý bằng những màn giao lưu, nam rapper vẫn hòa mình vào không khí của đêm nhạc, cùng bạn gái thưởng thức những ca khúc quen thuộc của Mỹ Tâm.

HURRYKNG dắt người yêu đi đu idol

Một gương mặt khác cũng khiến fan thích thú là Hoà Minzy. Nữ ca sĩ vốn không giấu sự yêu mến dành cho Mỹ Tâm và lần này tiếp tục có mặt để ủng hộ đàn chị. Trên trang cá nhân, Hòa Minzy đăng tải loạt hình ảnh check-in tại concert cùng dòng trạng thái: "Giữ chuỗi với chị iu" và liệt kê ba cột mốc gồm Heartbeat (2014), Tri Âm (2021) và See The Light (2025-2026).

Nhìn vào danh sách những đêm nhạc mà Hoà Minzy từng góp mặt, dân tình còn hài hước xem cô là 'đối thủ giữ chuỗi' của Mai Tài Phến. Bởi nếu nam diễn viên gần như chưa bỏ lỡ show diễn nào của Mỹ Tâm thì Hoà Minzy cũng chẳng hề kém cạnh khi liên tục check-in tại các concert của đàn chị. Một người gây chú ý bởi sự đồng hành bền bỉ, người còn lại khiến fan thích thú với thành tích "đu idol" đáng nể.

Tại đêm diễn, các fan còn bắt gặp Đặng Hồng Hải cũng làm khán giả và còn quẩy hết mình theo những màn trình diễn của "họa mi tóc nâu". Một khoảnh khắc khác được chú ý sau đêm diễn đến từ Emma Lê. Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2026 đăng tải hình ảnh thân thiết bên Mỹ Tâm trong buổi tiệc sau concert. Cả hai ôm nhau đầy tình cảm, cùng tạo dáng trước ống kính. Emma Lê còn hào hứng chia sẻ khoảnh khắc này trên mạng xã hội, cho thấy niềm vui khi được gặp gỡ và đứng cạnh thần tượng.

Hoà Minzy giữ chuỗi góp mặt trong các liveshow của đàn chị

Anh Trai Đặng Hồng Hải quẩy sung dưới khán đài

Emma Lê khoe bức ảnh ôm Mỹ Tâm trong buổi tiệc hậu liveshow

Ảnh: Tổng hợp