Đàn ông có EQ cao không bao giờ khoe 3 điều này ở chốn đông người: Nếu bạn làm được thì xin chúc mừng

Gorman, Tiến sĩ tâm lý học tại ĐH Harvard cho biết: 80% thành công của một người là trí tuệ cảm xúc (EQ) và 20% còn lại là IQ.

Những người đàn ông có chỉ số EQ cao thường có thể xử lý mọi việc một cách dễ dàng. Trong các mối quan hệ giữa các cá nhân họ thường nhìn thấy một số sự thật của cuộc sống rõ ràng hơn những người khác. Chính vì vậy, họ hiểu được trong cuộc sống càng ít khoe 3 điều này càng tốt.

Không khoe hạnh phúc

Ai cũng nghĩ rằng bản thân nên chia sẻ niềm vui, hạnh phúc với mọi người. Tuy nhiên cho đến một ngày, bạn phát hiện ngoài người thân bên cạnh thì chẳng một ai vui vẻ hay thành tâm chúc phúc cho bạn.

Bởi có thể niềm vui của bạn là cái gai trong mắt người khác. Hạnh phúc của bạn có thể lại là nỗi tiếc nuối của đối phương. Mọi điều khoe khoang đều có thể trở thành nỗi ghen tị của người khác.

Vậy nên, người đàn ông có một gia đình hạnh phúc quả thực là điều đáng mừng. Song đàn ông có trí tuệ cảm xúc cao sẽ không bao giờ thể hiện ra điều này. Thay vì khoe khoang hạnh phúc, họ sẽ để mọi người tự cảm nhận và khám phá về hạnh phúc gia đình mình.

Sau cùng, hạnh phúc là điều nên giữ cho riêng mình chứ không nhất thiết phải đi khoe khoang với thiên hạ để nhận lại sự đố kỵ ganh ghét của người khác. Hãy là người ứng xử thông minh chủ động nắm giữ chìa khóa hạnh phúc của mình chứ đừng để ảnh hưởng bởi sự đánh giá từ người xa lạ.

Không khoe tài năng, thành tích

Một người đàn ông nhờ nỗ lực của bản thân và không ngừng theo đuổi khát vọng để đạt được thành tích sẽ tự thu hút được mọi người xung quanh. Điều đó có nghĩa là mạng lưới quan hệ của anh ta rộng mở vì chính tài năng của anh ta.

Song một số người vì chỉ muốn người khác biết đến mình nên thường khoe tài năng và thành tích của bản thân ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, đàn ông có trí tuệ cảm xúc cao sẽ không làm điều này. Bởi họ hiểu được quy luật núi cao luôn có núi cao hơn, người giỏi ắt sẽ có người giỏi hơn.

Thêm nữa không một ai có thể vui vẻ khi nghe người khác nhận xét mình kém hơn hay phải nhận những lời khinh bỉ, coi thường. Tất cả những người thích thể hiện sự vượt trội hơn người khác đều vô hình trung tạo ra cảm xúc bất mãn, thậm chí là ganh ghét từ người đối diện.

Chính vì vậy, tuy cảm giác vượt trội hơn người có thể mang lại cho bạn sự thoả mãn, vui vẻ trong một thời gian ngắn nhưng tác động tiêu cực nó để lại rất lâu dài và sâu sắc, một khi đã xuất hiện thì khó lòng thay đổi.

Tài năng không cần phải công khai và càng không nhất thiết để khoe khoang. Người xưa thường nói “Hữu xạ tự nhiên hương”. Nếu bạn có tài ắt sẽ được biết đến.

Không khoe giàu

Con người sống trong xã hội thường có xu hướng thích so sánh lẫn nhau. Nhan sắc, tình cảm, may mắn là những thước đo có thể dùng để so sánh. Tuy nhiên, sự giàu có là thước đo giá trị nhất. Chính vì thế, không chỉ mang lại cảm giác phản cảm, việc khoe khoang giàu có còn khiến một số người ghen ghen tị sẽ có những suy nghĩ "đạp đổ". Đặc biệt trong khi bản thân còn đang ngủ quên trên đỉnh vinh quang, sóng gió ập đến bạn khó có thể trở tay kịp. Hơn nữa hành vi tiết lộ tài chính cá nhân sẽ mang lại cho bạn rất nhiều phiền toái và thị phi, có thể lọt vào tầm ngắm của kẻ gian.

Chính vì vậy người có trí tuệ cảm xúc cao không bao giờ khoe giàu chỉ để thoả mãn thói hư vinh trong một phút nhất thời. Họ không bao giờ cần dùng vật ngoài thân để tô điểm cho nội tại. Bởi họ hiểu tiền bạc chỉ là công cụ để khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn.

(Tổng hợp)